Høie forsikret seg om at FHI korrigerte inntrykket etter Twitter-melding

FHI-overlegens Twitter-melding om pandemien vil kunne skape et feil inntrykk, mener helseminister Bent Høie. Søndag forsikret han seg om at FHI ryddet opp.

Dagens mest omtalte Twitter-melding i Norge, fant veien til helse- og omsorgsminister Bent Høie gjennom mediene, bekrefter han overfor VG.

I 11-tiden skrev FHI-overlege Preben Aavitsland «Det var den pandemien» i en Twitter-melding, med en graf som viser stadig færre innlagte pasienter med covid-19 på norske sykehus som hovedårsak.

Søndag ettermiddag sendte FHI ut en pressemelding der Twitter-meldingen var tema, med tittel «Pandemien er ennå ikke over i Norge».

– Det er for tidlig å fastslå fra FHIs side at denne pandemien er over i Norge. Preben Aavitsland har i dag også selv presisert at vi har igjen innspurten, sier Stoltenberg i pressemeldingen.

– Uheldig

– Jeg er enig i det som Camilla Stoltenberg har sagt at er FHIs syn på dette, nemlig at dessverre så er ikke pandemien over ennå, selv om det er mye som det er mye som går i riktig retning, sier Høie til VG søndag kveld.

Men han peker på smittesituasjonen i Trondheim, Hammerfest og Larvik, og sier at de opplever på kroppen at pandemien ikke er over ennå. Hammerfest har etter et større utbrudd besluttet å stenge ned samfunnet frem til 20. juni.

– Signaleffekten her er vel kanskje litt...

– Ja, det er uheldig, både fordi mange i Norge opplever at de står midt i kampen, og da fremstår det som at vi ikke forstår helt hvordan de har det.

Han sier dessuten at det er viktig at befolkningen som bor i de områdene som for tiden har lav smitte, følger gjeldende råd og regler.

– Da vil en sånn melding kunne skape et feil inntrykk, sier han.

Høie påpeker at Aavitsland i etterkant har gått ut og nyansert budskapet i meldingen. Til VG tidligere søndag sa overlegen at det var en spissformulering om at det nå går veldig bra.

– Men det var riktig at FHIs leder gikk ut og ga uttrykk for hva som er FHIs vurdering av situasjonen, mener helse- og omsorgsministeren.

– Opplever du den Twitter-meldingen som et soloutspill fra overlegen?

– Ja, det var jo et utspill fra ham og ikke et uttrykk for hva FHI mener.

Overlege Aavitsland skriver følgende i en SMS til VG søndag kveld:

«Som sagt, vi er i sluttspurten nå, og det er viktig at folk følger råd og regler der de bor helt fram til vi er helt i mål».

Departementet kontaktet FHI om Twitter-meldingen

Både assisterende helsedirektør Espen Nakstad og FHI-direktør Camilla Stoltenberg har gått ut søndag og sagt at pandemien ikke er helt over i Norge, selv om smittetallene går ned.

– Har regjeringen hatt noen rolle i at det nå er sendt ut en pressemelding fra FHI angående Twitter-meldingen?

– Jeg har vært i kontakt med departementet for å forsikre meg om at FHI gikk ut og korrigerte det inntrykket, og det fikk jeg bekreftet.

– Så du har bedt om at den skulle sendes ut?

– Nei, jeg har bedt mitt departement forsikre oss om at FHI uttalte seg om saken, og det fikk jeg da bekreftet.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg bekrefter opplysningen i en SMS til VG, der hun skriver:

«Det stemmer at departementet har vært i kontakt med FHI i dag for å få klarhet i hva FHI mener om saken. Det har vi klargjort i nettsaken og i intervjuer med media».

– Behov for kontroll

VG nevner at avdelingsdirektør Line Vold i FHI tirsdag uttalte til NRK at tiden med store smittebølger snart kan være over og at overlege Aavitsland i dag tvitrer at «Det var den pandemien».

– Står disse meldingene i kontrast til de fortsatt inngripende tiltakene befolkningen lever under?

– Jeg oppfatter ikke det Line Vold sa som noe som er problematisk. Hun beskrev en situasjon fremover i tid og vi er jo helt enige om at hvis det ikke skjer noe uventet, så ser ting veldig lovende ut fremover. Men akkurat nå er vi i en situasjon der vi fortsatt har behov for å ha kontroll på smitten, sier Høie.

Han peker på at det fortsatt er mange i Norge som ikke har fått vaksinene og at det er risiko for at mer smittsomme varianter kan etablere seg dersom råd og regler ikke følges.

Festhelg

– Vi ser jo nå veldig mange positive signaler, men vi er likevel ikke i en situasjon der vi kan si at dette er over, dessverre.

Natt til lørdag var det store fester utendørs flere steder i landet. I St. Hanshaugen park var det anslagsvis 3000 personer til stede natt til søndag. Da VG besøkte parken ved 00.30-tiden, satt folk tett og det var få munnbind i sikte.

– Har folk tolket signalene for positivt?

– Ja, det er jo noe av det som bekymrer meg, at et sånn utspill kan bli lest som om nå er det ikke så viktig lenger å for eksempel holde avstand og bruke munnbind, og følge rådene og reglene.