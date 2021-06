BOMBEGRUPPEN TILKALT: Her lander politiets bombegruppe i Trondheim i 18.40-tiden. To bombehunder skal snuse etter eksplosiver. Foto: VG-tipser

Bombegruppen til Trondheim etter våpentyveri – flere pågrepet

De evakuerte beboerne kan flytte inn igjen i leilighetene sine ved 22.30-tiden søndag kveld. Bombegruppen som skulle åpne en safe med mulige eksplosiver har ikke gjort funn som er til fare for omgivelsene, melder politiet.

I 22.30-tiden opplyser operasjonsleder Wenche Johnsen til VG at bombegruppen er i ferd med å avslutte arbeidet.

– Det er ikke gjort noen interessante funn som er til fare for omgivelsene. Bombegruppen er fremdeles inne i leiligheten. Beboerne er i ferd med å flytte inn, sier Johnsen.

– Politihelikopteret lander snart for å hente sine folk. Det gjenstår ikke mye jobb før bombegruppen er ferdige.

Safe med mulige eksplosiver

Det var like før klokken 22 søndag kveld politiet evakuerte nærliggende leiligheter før bombegruppen skulle åpne en safe med mulige eksplosiver.

I 21.35-tiden opplyser operasjonsleder Wenche Johnsen til VG at det er lite sannsynlighet for at det er eksplosiver i leiligheten, men at politiet nå velger å evakuere nærliggende bygninger mens bombegruppen åpner en safe.

– Gjenstanden det var mistanke om at det var eksplosiver i er en safe. Den skal bombegruppen nå åpne. De nærliggende leilighetene vil bli evakuert. Varigheten vil bli en times tid, sier Johnsen videre.

– Hva var det som ga dere indikasjoner på at det er eksplosiver i safen?

– Det er basert på opplysninger fra folk som har tilknytninger til denne leiligheten. Det er flere kilder på det. Det var grunnen til at vi tok det alvorlig, svarer Johnsen.

Hun sier at det anslagsvis er snakk om tre leiligheter.

Bombegruppen ble søndag kveld tilkalt etter at politiet ransaket en adresse i forbindelse med et våpentyveri på Lademoen i Trondheim, skriver Adressa. Politiet i Trøndelag måtte be om bistand fra politiets bombegruppe.

Johansen bekrefter at de har vært på den aktuelle adressen flere ganger i løpet av helgen og at de har gjort beslag av våpen.

En person skal være siktet for ulovlig befatning med eksplosiver og to personer er siktet for tyveri i forbindelse med samme sak, opplyser politiadvokat Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt til Adressa.

Til Adressa sier politiadvokaten at de pågrepne er tre voksne menn som er kjenninger for politiet. Operasjonsleder Johnsen bekrefter at tre personer er pågrepet, men ønsker ikke å gi ytterligere detaljer.

Bombegruppen Bombegruppen er en nasjonal bistandsressurs i politiet som involveres rutinemessig når mistenkelige funn av for eksempel eksplosiver skal identifiseres, klareres og fjernes. Vis mer

Kartet viser Lademoen, som er området leiligheten skal ligge på: