TATT: I april pågrep politiet Tom Hagen og siktet ham for drap eller medvirkning til drap på sin kone gjennom nesten 50 år, Anne-Elisabeth Hagen. Han nekter straffskyld. Foto: TORE KRISTIANSEN

Lørenskog-saken: Bevisene som falt

Et skjortespor. Et bilspor. Og et telefonspor. I tur og orden har politiet fått los på antatt sterke bevis mot Tom Hagen (70) – som har vært feil.

Nå nettopp

I løpet av den drøyt to år lange etterforskningen har politiet gjennomført 600 avhør, gått gjennom 6000 timer med video og tatt 2300 beslag. I tillegg har de kartlagt 122 steder i Norge og i utlandet i håp om å finne Anne-Elisabeth Hagen.

Bak lukkede dører tester etterforskerne hypotesene sine systematisk opp mot alle funn i saken. Funnene de snakker om og fortolker, mener de peker på Tom Hagen. Likevel har de store utfordringer.

De har fortsatt ingen «smoking gun». De har ingen fellende beviser, og fortsatt står flere sentrale spørsmål ubesvart.

– På nåværende tidspunkt er ikke bevisene av en styrke som gjør at vi kan ta ut en tiltale, har politiinspektør Agnes Beate Hemiø uttalt til Nettavisen.

Etterforskerne har også samlet inn spor som først ble vektet som antatt sterke bevis, men som senere har mistet all verdi:

Skjortesporet

I januar i år ønsket politiet avhør av Tom Hagen. Han var offisielt fornærmet i saken, men etterforsket for drap i skjul.

Politiet hadde funnet seks blodflekker fra ham på to steder i huset i Sloraveien 4 på Fjellhamar. De syntes også at det var mistenkelig at hans DNA ble funnet under borrelåsen på sandalen til kona.

Det virkelig store beviset, mener etterforskerne å ha funnet i en skittentøykurv:

Tom Hagens skjorte med ørsmå partikler av biologisk materiale fra ektefellen. De samme partiklene ble også funnet i avtrykk fra den mye omtalte Sprox-skoen på åstedet.

Funnet ble omtalt som stang inn blant etterforskerne:

Kunne det potensielt knytte Tom Hagen til konas forsvinning?

Svaret var negativt.

De tekniske undersøkelsene viste at sporene på skjorten ikke ga et entydig svar.

ÅSTEDET: Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen ble drept i ekteparets hus på Fjellhamar i Lørenskog og fraktet bort. Foto: JØRGEN BRAASTAD

Bilsporet

I mars i år fant krimteknikere mistenkelige merker i bagasjerommet på en bil som Tom Hagen hadde disponert på et tidspunkt. De foreløpige undersøkelsene tydet på at merkene kunne være blod.

Politiet ba derfor sakkyndige om å undersøke sporet opp mot aktuelle personer i straffesaken.

Hadde de funnet bilen Anne-Elisabeth ble kjørt bort i?

To måneder senere var svaret klart, og det var nok en gang negativt. Merkene i bagasjerommet var ikke blod.

SAUMFART: Drapssiktede Tom Hagen disponerte denne bilen i en periode før han ble pågrepet, og det var i bagasjerommet her at politiet trodde de hadde funnet blodspor. Foto: TORE KRISTIANSEN

Telefonsporet

I slutten av april ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på kona. Han nekter straffskyld og bestrider alle anklager om at han har noe å gjøre med hennes forsvinning.

Politiets grunnlag for varetektsfengsling var imidlertid ikke godt nok, ifølge Eidsivating lagmannsrett. De mente at det ikke var skjellig grunn til mistanke for drapssiktelsen. Hagen ble derfor løslatt etter 11 dager.

Et moment i politiets grunnlag for fengsling var to telefonanrop som Tom Hagen ringte til kona på forsvinningsdagen. Teledata fra Anne-Elisabeths mobiltelefon viser at han blant annet ringte til henne klokken 10.06 og 10.07.

Politiet mener Anne-Elisabeth forsvant kort tid før disse anropene, som ikke ble besvart.

les også Lørenskog-saken: Sentralt politibevis var feil

Tom Hagen brukte en eldre Nokia-mobiltelefon da kona forsvant, men politiet fant ikke igjen de to anropene i loggen på denne telefonen.

Hadde han slettet dem for å skjule spor?

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, og flere av milliardærens støttespillere var imidlertid sterke i troen på at telefonsporet var en polititabbe. Forsvarsadvokaten ba derfor om mer etterforskning rundt sporet.

Skulle nok et bevis falle?

Svaret var «ja».

– Som følge av begjæring fra forsvarer har politiet gjort ytterligere undersøkelser rundt anropsloggene. Resultatet fra de tekniske undersøkelsene viser at anropene ikke er slettet av siktede, bekreftet politiet til VG fredag.

FORSVARER: Advokat Svein Holden representerer den 70 år gamle milliardæren, Tom Hagen, i straffesaken. Foto: FRODE HANSEN

– Drapssiktelsen er svakere

Tom Hagens forsvarer er tilfreds med at politiet har erkjent at telefonsporet var feil, selv om han mener det er beklagelig at politiet har brukt uforholdsmessig lang tid på å konstatere feilen.

– Etter vår oppfatning er det videre ingen tvil om at politiets siktelse av Tom Hagen står enda svakere i dag, enn den gjorde da, har Holden skrevet i en e-post til VG.

I forbindelse med politiets forsøk på å varetektsfengsle Hagen i våres, så klarte forsvareren å tilbakevise deres indisierekke med ett hovedargument:

Tom Hagen var på jobb da kona forsvant.

– Politiet har ikke sannsynliggjort at det har funnet sted et drap, tvert imot fremstår kidnapping som minst like sannsynlig. Det finnes ingen bevis for noen som helst tilknytning mellom Tom Hagen og nødvendige medvirkere i politiets drapshypotese, skrev Holden til VG.

Politiet: Endrer ikke noe

Politiet står likevel fast på sin mistanke mot Hagen, og støtter seg nå til en rettsavgjørelse fra juni år. Der slo Nedre Romerike tingrett fast at det forelå skjellig grunn til drapsmistanke mot milliardæren.

Telefonsporet var da ikke en del av grunnlaget som politiet la frem. Avgjørelsen ble heller ikke anket av Hagen-leiren.

– Etter politiets oppfatning endrer ikke disse opplysningene noe med tanke på nåværende mistankegrunnlag, sier Hemiø.

Publisert: 15.11.20 kl. 06:32