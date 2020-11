KRONIKK-BOM: TV 2-profil Linn Wiik skrev søndag at Norge er et diktatur. Det måtte hun raskt endre på. Foto: Helge Mikalsen

TV 2 måtte endre kronikk etter reaksjoner: − Vi bommet

Linn Wiik skrev at Erna Solberg er en diktator og at Norge er et diktatur. Kort tid etterpå måtte TV2 kaste seg rundt og endre flere uttalelser.

TV 2s journalist Linn Wiik skrev søndag en kronikk i meningsseksjonen til TV2 med tittelen «Vi lever i et diktatur».

Hun skriver blant annet at Norge er et diktatur og at Erna Solberg er den mest kjente diktatoren i Norge i nyere tid:

«Fra å være verdens beste land å bo i, er vi nå innbyggere i et diktatur. For det er det jo ingen tvil om: Vi lever i et diktatur», skriver Wiik i den første versjonen av kronikken.

Reaksjonene tikket raskt inn etter publisering søndag kveld. Flere stilte spørsmål ved hvorvidt uttalelsene var ment som satire eller alvor.

Politisk kommentator i Bergens Tidende, Morten Myksvoll, var bant annet tidlig ute med å tweete at Wiik neppe aner hva et diktatur er.

Mindre et døgn etter publisering har TV 2 endret både innholdet i kronikken og hele tittelen.

Etterlyser endringslogg i saken

Den tredje utgaven heter nå «Vi er dritt lei», og ikke lenger «Vi lever i et dikatur». Gjennomgående i teksten står det nå også diktatur i hermetegn.

Nå reagerer Myksvoll også på at TV 2 ikke har presisert hvilke endringer de har gjort i en endringslogg i saken.

Nederst i saken har TV 2 imidlertid skrevet:

«På grunn av uklarheter rundt tekstens premisser har denne saken blitt endret og moderert etter den første publiseringen.»

Nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, sier til VG at de rett og slett ikke har rukket å legge inn en endringslogg med ytterligere detaljer i saken ennå:

– Vi har bare ikke kommet så langt. Vi skal få skrevet inn tydeligere, forsikrer Solbrække.

TV 2: – Journalisters jobb å stille spørsmål

Solbrække forteller videre at teksten er ment som en blanding av alvor og et skråblikk på coronatiltakene.

– Kjernen i denne teksten handler om en bekymring Wiik har i kjølvannet av coronalovgivningene. Det handler om at det er journalisters jobb å stille spørsmål når det gjelder håndheving av tiltak mot de sårene det potensielt påfører samfunnet vårt, forklarer nyhetsredaktøren.

Hun innrømmer imidlertid at satiresjangeren er krevende og at de ikke traff helt riktig denne gangen.

– Vi erkjenner at vi bommet på sjangeren her. Vi klarte ikke godt nok å forklare hva hun egentlig mener. Det førte til at vi gjorde en god del justeringer for å understreke hva som var intensjonen i teksten, sier Solbrække.

ETTERLYSER OFFENTLIG DEBATT: Nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, innrømmer at de bommet på den satiriske sjangeren denne gangen. Samtidig etterlyser hun rom for å diskutere de offentlige beslutningene under pandemien. Foto: Tore Kristiansen

Hun understreker at Wiik ikke er i mot tiltakene, slik som flere først tolket det.

– Hun følger alle tiltakene selv og støtter disse, men ser samtidig på det som sin oppgave å være kritisk. Vi har under corona og tiltakene som har blitt iverksatt sett at det også mangler et offentlig rom for å kunne diskutere beslutningene som tas, påpeker Solbrække.

TV 2 tar likevel på seg alt ansvaret for at innlegget ble tolket feilaktig av mange.

– Vi kan aldri beskylde folk om at de har misforstått, da har vi ikke gjort jobben vår godt nok. Det må vi ta med oss som lærdom videre.

Publisert: 16.11.20 kl. 12:52