VG-Peil-Logo Flere unge vil ha vindkraft. Kristina (24) er imot. Flere Da de store maskinene kjørte i land på Haramsøya i juni for å starte vindkraftutbygging, kjente Kristina (24) på en stor maktesløshet. – Noen kommer for å ta fra deg det du elsker, og du kan ikke gjøre noe med det, sier hun. Kari Aarstad Aase Av Publisert 12. september, kl. 15:19 Privat Helsefare Kristina frykter at vindkraft kan ha negativ innvirkning på liv og helse. Hun mener det nytter lite å demonstrere og å kjefte på politikere, og har valgt en alternativ måte å protestere mot vindmølle utbygging på. Kari Aarstad Aase Av Publisert 12. september, kl. 15:19 NRK – Jeg appellerer til politikere og andre maktmenneskers fornuft – og deres evne til å sette seg ordentlig inn i saker før de fatter avgjørelser , sier Kristina, som har skrevet utallige mailer til dem som bestemmer. Noen få har svart. Kari Aarstad Aase Av Publisert 12. september, kl. 15:19 Andre motiver – Mitt inntrykk er at dette ikke bare handler om vindkraft, men om jaget etter kapitalisme og stadig økt forbruk, og at noen få blir veldig rike på andres bekostning. Ingen bryr seg om negative konsekvenser for de lokale som rammes, sier Kristina. Kari Aarstad Aase Av Publisert 12. september, kl. 15:19 Bjørn Sigurdsøn Høy pris Hun tror kostnaden for samfunnet ved å ødelegge friluftsområder og avkoblingsmuligheter, kan bli veldig store. aAt sammen med konstant susing fra vindturbinene, kan utbyggingen føre til fysiske og psykiske helseplager, som vil koste samfunnet dyrt. Kari Aarstad Aase Av Publisert 12. september, kl. 15:19 Mattis Sandblad De unge mest for En fersk undersøkelse fra Respons Analyse viser at vindkraft har størst oppslutning blant de yngste velgerne, der nesten 50 prosent er positive. I befolkningen som helhet er 36 prosent positive. Kari Aarstad Aase Av Publisert 12. september, kl. 15:19 Mattis Sandblad

Flere unge vil ha vindkraft. Kristina (24) er imot.

Kristina bor i Oslo, studerer på NMBU på Ås, men hjemplassen er Haramsøya på Sunnmøre. Stedet som i sommer toppet nyhetssendingene med sine rasende protester mot vindkraftutbygging. Til slutt sperret politiet av området slik at gravemaskinene kunne komme fram.

– Fjellet vårt er ca. 300 meter høyt. Langs hele ryggen skal det settes opp enorme vindturbiner som er 150 meter høye. Det blir som et fjell oppå fjellet, med et evig sus fra turbinene, mener hun.

Foto: Privat

I mailene hun har sendt til politikere, medier og andre i maktposisjoner, prøver hun å gi så mye faktainformasjon hun kan, og appellerer til deres tillit og samvittighet. Hun mener det er viktig at de har kunnskap om konsekvensene før avgjørelser om vindkraftutbygging skjer.

– Men mange av kommunene der det nå skal bygges, har jo selv sagt ja?

– Ja, men det er mange år siden, under andre forutsetninger. Jeg mener også at mange grunneiere overhodet ikke skjønte hva de sa ja til, at de ble lurt, og at systemet er korrupt. Dessuten var vindmøller for ti år siden noe helt annet enn de gigantiske turbinene som skal bygges i dag.

Kristina mener at mange menneskers liv nå ødelegges for at noen få skal bli enda rikere.

– På toppen av alt, er nesten all vindkraft som bygges i Norge, eid av utenlandske selskaper og investorer.

På Haramsøya er naturen er svært vesentlig del av livet.

– Både jeg og andre bruker den hele tiden, den er viktig for vår mentale og fysiske helse. På fjellet føler jeg meg fri, slapper av og finner fred og ro. Det blir det jo helt slutt på, når disse vindturbinene bygges, sier Kristina.

Hun tror at mange av dem som svarer ja til vindkraft, ikke egentlig vet hva de svarer på. At de ikke har satt seg inn i hva konsekvensene er, og ikke minst – at det finnes et alternativ.

– Vindkraft høres jo miljøvennlig og bra ut, men er det egentlig det? spør hun.

– Men vi trenger jo grønn energi, hvordan skal vi skaffe det?

– Vi må utnytte den fantastiske vannkraften vi har, bedre. Mange forskere har tatt til orde for det, og begrunnet det godt. Vi kan jo begynne med det.

Kristina har fortsatt et lite håp om at hjemplassen hennes kan reddes fra vindmøllene.

– Uansett virker det som den kampen folk på Haramsøya kjemper, har ført til viktige endringer og oppmerksomhet, som kanskje kan hindre at andre opplever det samme som oss. Men jeg frykter at vårt lokalsamfunn er det siste som må betale en dyr pris for at noen skal blir veldig rike, sier Kristina.

KLIMASTREIK: I fjor ble rekordmange unge samlet til skolestreik, for å stanse klimaendringene. Natur og Ungdom er blant de som arrangerte streikene. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Halvparten av alle unge, spurt av Respons Analyse, sier at de positive til vindkraft. Bare 36 prosent av de godt voksne sier det samme.

Medlemmene i Natur og Ungdom har kjempet for å få mer vindkraft.

– Hvis vi skal fase ut olje og gass så raskt som vi må, så trenger vi mer fornybar energi. Vi kan ikke utelukke vindkraft, fordi det er den løsningen som er billigst og klar til å bygges ut nå, sier leder Therese Hugstmyr Woie (22).

Hun sier at klimakrisen ikke har tid til å vente på en bedre løsning, og det er ikke nok strøm å hente i vannkraft.

Men heller ikke Natur og Ungdom ønsker å sette vindturbiner i områder med urørt eller sjelden natur.

– Områder der det har vært industri fra før, som er påvirket av mennesker allerede, er bra for å bygge mer vindkraft. Vi mener også at reglene for å få lov til å bygge ut ikke har vært strenge nok, så man har ikke klart å stanse de verste prosjektene, sier Woie.

Til syvende og sist er det viktigste samfunnet kan gjøre, ifølge lederen, å kutte ned på forbruket og spare strøm. Da vil behovet for mer fornybar energi – og vindkraft – bli mindre.