STÅR: Busstrafikken er rammet av sjåførstreik. Her er parkerte busser på Ulven i Oslo. Foto: Heiko Junge, NTB

Busstreiken rammer corona-transport: – Bekymret for liv og helse

Smittebusser og syketransporter avlyses og forsinkes som følge av busstreiken, advarer transportfirma. Fellesforbundet mener problemet kunne vært løst.

Nå nettopp

Transportfirma varsler at busstreiken rammer en rekke syketransporter i Oslo-området. I tillegg skal smittebussene som transporterer smittede og mistenkt smittede til og fra hjemmene sine og sykehuset være rammet av streiken.

– Jeg er bekymret for liv og helse, uttaler daglig leder i selskapet Persontransport Norge AS, som har 40 minibusser i trafikk for Pasientreise- og syketransportavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

Men til tross for bekymringen for liv og helse, vil ikke NHO Transport søke om dispensasjon fra streiken for de tolv aktuelle sjåførene.

les også Bussjåfører i streik: – Man blir helt utbrent

Smittebuss blir stående i garasjen

Selskapet Persontransport Norge AS, som holder til i Oslo, har et femtitall minibusser i drift, hvorav 40 kjører transport for Oslo universitetssykehus.

12 av selskapets 60 sjåfører er tatt ut i streik, noe som ifølge daglig leder Anders Bergh-Jacobsen går utover helsetransportene.

– Daglig kjører vi 200 til 250 turer for Oslo universitetssykehus, men som følge av streiken får vi nå bare kjørt omkring 150 turer. Resten blir enten avlyst eller forsinket.

I tillegg rammes smittebussene, forklarer han.

– Vi har en avtale med Oslo universitetssykehus / Pasientreiser ved AMK-sentralen om å kjøre coronasmittede og mulig coronasmittede mellom hjem og sykehus. Seks av våre minibusser går som smittebusser, men på grunn av streiken har vi ikke nok sjåfører.

les også Helsetilsynet følger streiken: – Pandemien kompliserer bildet

Bergh-Jacobsen forklarer at de har prøvd å skåne smittebussene, men at det daglig mangler ett vaktskift. Dermed blir en eller flere av smittebussene stående i garasjen.

Han er bekymret for følgene streiken kan få for syke og svake dersom dette fortsetter, og mener det er forkastelig at disse persongruppene kastes inn i konflikten av arbeidstagerorganisasjonen.

– Jeg mener det er fare for liv og helse og er bekymret, sier daglig leder Anders Bergh-Jacobsen.

– Har dere vurdert å søke dispensasjon fra streiken for disse sjåførene?

– Vi har diskutert det med Jon Stordrange i NHO Transport, men han sa det skal veldig mye til å søke om dispensasjon, så det har vi ikke gjort.

les også Bussjåfører i streik: – Det må penger på bordet

BEKYMRET: Anders Bergh-Jacobsen, daglig leder i Persontransport Norge AS. Foto: Privat

– Dette løser vi på få timer om nødvendig

Fellesforbundets leder Jørn Eggum ser ikke problemet.

– Dette er en bedrift med 61 ansatte. De har også annen drift enn ren syketransport. Å ta ut 12 av 61 ansatte skal derfor i utgangspunktet være helt uproblematisk.

Og skulle det likevel være problematisk mener Eggum bedriften bør søke dispensasjon fra streiken for de aktuelle sjåførene.

– Så vidt vi forstår er det ett dagsverk bedriften sier de mangler til frakt av mulige coronapasienter. Om bedriften opplever det som problematisk, og ser en reell fare for liv og helse, kan de søke dispensasjon hos oss. Dette løser vi på få timer om nødvendig, sier Eggum.

les også Bussjåfør: Derfor streikar vi

EGGUM: Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet, her under et streikemøte på Unibuss på Alnabru. Foto: Tore Kristiansen, VG

Nekter å søke streike-dispensasjon

Leder for arbeidsgiverorganisasjonen NHO Transport, Jon Stordrange, sier til VG at de ikke kommer til å søke streikedispensasjon for de tolv sjåførene som normalt kjører helsetransport.

– Nei, det er en veldig høy terskel for å søke dispensasjon når noen først er tatt ut i streik. Dette må arbeidstagersiden ta ansvaret for, sier Stordrange.

– Daglig leder, som er medlem i NHO Transport, sier han er bekymret for liv og helse dersom streiken fortsetter, og sier samtidig du har frarådet ham å søke dispensasjon.

– Det er arbeidstagerorganisasjonen som velger hvem som skal tas ut i streik. Hvis vi gir dispensasjon utvanner vi hele poenget med streikeretten. Vi må respektere uttaket arbeidstagersiden har gjort.

les også Alenemor og helsepersonell rammet av busstreiken: – Jeg står i en krise

Stordrange understreker at de aktuelle sjåførene ikke skulle vært tatt ut i streik.

– Dette må Fellesforbundet ta ansvar for, sier han.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum parerer:

– Til og med vi forstår at NHO Transport ikke spiller rulett med menneskeliv. Når Stordrange ikke anbefaler bedriften å søke dispensasjon, kan heller ikke situasjonen være veldig alvorlig, sier Eggum til VG.

NHO: Jon Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport. Foto: Moment Studio

Publisert: 26.09.20 kl. 08:16

Les også