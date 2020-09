PREGET: Ekteparet Silje Landa og Ingvar Landa forteller at de er lei seg etter smitteutbruddet. Foto: Silje Landa/Privat

Busselskap etter smitteutbrudd: – Vi har ikke sovet mye i natt

Totalt 33 personer er bekreftet smittet etter en busstur med pensjonister i Sør-Norge. Ekteparet bak busselskapet forteller at de er sterkt preget av utbruddet.

Flere kommuner i Rogaland holdt tirsdag kveld en pressekonferanse etter et smitteutbrudd knyttet til en bussreise.

Totalt 33 av 37 passasjerer er onsdag ettermiddag bekreftet smittet etter turen. Sjåføren og en av reiselederne har testet negativt, mens ytterligere en reiseleder og de andre passasjerene antas å være negative.

Det var busselskapet Ingvars reiser, som driver av ekteparet Silje og Ingvar Landa reiser som arrangerte turen.

Smitteutbruddet har gått sterkt inn på dem.

– Jeg har det ikke bra. Det er en påkjenning, sier Silje Landa.

Hun omtaler følget som en stor reisefamilie og forteller at hun er lei seg for at de er blitt smittet på reisen.

– Vi har ikke sovet mye i natt eller spist mye i dag, sier Landa.

Foreløpig har hun og mannen testet negativt, men begge er i karantene.

– Jeg vet ikke om vi kunne gjort noe annerledes, utover å kanskje la være å reise. Vi er veldig lei oss, sier Silje Landa.

Sendte ut råd før reisen

Landa er selv sykepleier og forteller at hun under hele pandemien har vært svært opptatt av smittevern.

– Jeg har hele tiden oppført meg som om jeg har vært smittet. Jeg er ikke så redd for meg selv, men vil ikke smitte andre, sier hun.

Landa forteller at alle som skulle være med på reisen fikk et skriv i forkant der de ble bedt om å unngå folkemengder i ti dager før reisen.

– Det var ment å være en slags selvpålagt karantene, sier hun.

Ingen fikk være med på reisen om de hadde symptomer.

Her kjørte bussen:

Hadde med termometer

Da Landa i løpet av reisen måtte gå bak til passasjerene i bussen, brukte hun munnbind og engangshansker hver gang.

Hun forteller at bussens ventilasjonsanlegg er blitt bygget om på grunn av coronaviruset. All luft blir hentet ovenfra og forsvinner ut under bussen.

Ventilasjonen har stått på hele tiden mens bussen har vært i bruk, opplyser Landa.

Landa opplyser at ektepar har fått lov å sitte sammen, mens andre måtte sitte for seg selv på bussen. Alle satt godt spredd.

– Det var håndsprit, munnbind og hansker tilgjengelig for alle i bussen, sier hun.

Landa hadde også med seg termometer, i tilfelle.

Har fulgt smittevernregler

Kommuneoverlege i Sandnes Hans Petter Torvik er tydelig overfor VG:

– Busselskapet har forholdt seg til bransjestandarden som Virke har laget for bransjen. De har vært nøye med å følge dette – ikke minst etter de fikk beskjed om at en som hadde vært om bord ble bekreftet smittet, sier han.

Han bekreftet tidligere til VG at selskapet forholdt seg til gjeldende smittevernregler.

Torvik mener Virke bør gå gjennom rådene for bransjen.

Line Vold i Folkhelseinstituttet sa tidligere onsdag til VG at de vil se på rådene og veilederen for busser etter utbruddet der 33 pensjonister som har vært på bussreise sammen har testet positivt.

Håper på svar

– Smitten kan like gjerne ha skjedd utenfor bussen. Den kan ha skjedd på hotellene, eller i lobbyene, når vi har stoppet ved ulike steder, påpeke Landa.

Hun håper at smittesporingen vil vise hvor og hvordan passasjerene er blitt smittet.

Landa forteller at hun har laget et setekart over hvor alle satt.

– De som hittil er smittet har sittet veldig spredt. Hos noen er mannen smittet, mens kona ikke er smittet, selv om de har sittet sammen, sier hun.

Unngikk steder med mye smitte

Landa forteller at paret har unngått å reise steder med mye smitte. Turen skulle egentlig gå til Hamar og Bergen, men paret valgte andre steder med lavere smittetrykk.

Det er ikke første turen Ingvars reiser har arrangert i løpet av pandemien. I juli var de på en femdagerstur, som gikk helt smittefri.

Paret skulle egentlig på en ny tur til Voss på torsdag, med ny buss, sjåfør og guide, men har valgt å utsette turen.

– Det er veldig uheldig, sier Landa.

