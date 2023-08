0,25 TIL: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache presenterer rentebeslutningen på Arendalsuka tidligere i august.

Renten biter: Bankene ser økning i kunder med avdragsfrihet

16. august økte Norges Bank styringsrenten med 0,25 prosent, nok en gang. Bankene ser effekten blant kundene.

De store bankene ser en økning i kunder som søker om avdragsfrihet på lån. Dette vil si at du kun betaler renter og gebyrer for lånet i en periode, og ikke selve låneavdraget.

– Vi ser en viss økning i antallet søknader om avdragsfrihet, sier konserndirektør for kommunikasjon, samfunn og bærekraft Stein Vidar Loftås i Sparebank 1 Nord- Norge til NRK.

Også Nordea ser en markant økning i søknader om avdragsfrihet på lån.

Dersom du får innvilget avdragsfrihet, betaler du bare kostnadene med å ha lån, og utsetter nedbetalingen av selve lånet. Men det er ment som en midlertidig løsning.

– Det er ment for å hjelpe deg over en midlertidig kneik, og gis for maks seks måneder. Hvis man plutselig får en økt utgift, for eksempel en bilreparasjon eller at man må bytte en vaskemaskin, sånn at man i en kort periode trenger avdragsutsettelse, sier Loftås.

Styringsrente: 4 prosent

Tidligere i august besluttet sentralbanken nok en gang å øke renten, til 4 prosent. Mandag var DNB første storbank som fulgte opp, og satte opp renten med 0,25 prosentpoeng.

DNB opplyser at banken gjennom perioden med renteøkninger har hatt en jevn økning i søknader om avdragsfrihet, men at det fortsatt er et lavt nivå og ingen stor økning.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB forklarer at avdragsfrihet er en av måtene låntagere kan skjerme seg fra effekten av høyere rente på.

– De kan også refinansiere lånene sine og få en lengre løpetid. Det er ting som mykner slaget som kommer fra høyere renter, sier hun.

Høyeste på ti år

Samtidig har Statistisk sentralbyrå ikke målt høyere rente på utestående boliglån enn i juli, da rentenivået økte ytterligere 0,29 prosent til 4,98 prosent.

Det viser den månedlige statistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i juli.

Flytende rente på utestående lån var i juli det høyeste på ti år – siden målingen startet i desember 2013.

Tallene er allerede noe utdatert, siden både Norges Bank og norske banker har satt opp rentene ytterligere i august.

Flytende rente på nye boliglån: 4,98 prosent (+0,29 prosentpoeng).

Fast rente på nye boliglån: 4,99 prosent (+0,26 prosentpoeng).

Flytende rente på utestående boliglån: 4,79 prosent (+0,04 prosentpoeng).

Fast rente på utestående lån: 2,97 prosent (+0,04 prosentpoeng).

Samtidig melder Dagens Næringsliv onsdag at den effektive boliglånsrenten i flere banker har passert 7 prosent.

Avisen har sjekket listeprisene på et normalt annuitetslån på 2,5 millioner kroner med 85 prosent belåningsgrad og 25 års nedbetalingstid.

De største bankene i Norge har også passert seks prosent etter å ha fulgt Norges Banks rentehevinger: Nordea har en effektiv boligrente på 6,17 prosent i låneeksempelet, DNB ligger på 6,12 prosent og Danske Bank på 6,08 prosent.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post