SER MØRKT UT: NRKs ferske meningsmåling har ingen gode nyheter for Raymond Johansen, Aps byrådsleder i hovedstaden.

Krise-måling for Ap i Oslo

Arbeiderpartiet (Ap) er helt nede i 15,7 prosent oppslutning i Oslo, det laveste de noensinne har hatt på NRKs målinger.

Det viser en fersk måling fra NRK for mai.

– Dette resultatet er selvsagt for dårlig, men for meg så motiverer det til innsats, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NRK i Politisk kvarter.

I forrige kommunevalg i 2019 fikk Ap 20 prosents oppslutning i Oslo. Den 11. september går folk til urnene igjen.

– Nå er det fire måneder til valget og nå må vi fokusere på Oslo-valget. Det betyr mye for folk. Det er lekeplasser, barnehager, skole, eldreomsorg, kollektivtrafikk. Alt det som betyr noe i hverdagen, sier Johansen og legger til:

– Så har jeg også vært med så lenge i politikken at jeg vet at fire måneder faktisk er en god stund.

Hans motkandidat, Høyres Eirik Lae Solberg, kunne smile fra øre til øre. Høyre får nesten 35 prosent av stemmene i NRKs Oslo-måling – og er dermed mer enn dobbelt så store som Ap.

– Det veldig hyggelig at folk i Oslo flokker seg om Høyre og har sans for våre løsninger for kvalitet i eldreomsorgen og skolen, for privatøkonomien og miljøet. Og så er målingen en klar beskjed fra velgerne om at de ønsker et skifte, sier han til statskanalen.

– Det motiverer veldig til å stå på de siste månedene for å få et flertall av Høyre og Venstre, KrF og Frp.

I dag styres hovedstaden av et byråd utgått fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og SV. Sistnevnte har ordføreren. Byrådet har i de åtte årene de har styrt byen hatt et budsjettsamarbeid med Rødt.

Ikke bare Ap gjør det dårlig i NRKs måling; MDG mister en tredjedel av stemmene sammenlignet med fire år tilbake.

I VGs partibarometer for mai, som Respons Analyse har utført, bekrefter Høyre sin bunnsolide posisjon foran kommunevalget. 30,9 prosent sier de vil stemme på Høyre, mot 29,5 i april. Det er ekstremt mye bedre enn ved kommunevalget i 2019, da Høyre fikk 20,0 prosent.

Her går Ap litt ned fra april, men får 22,1 prosent og er i nærheten av Ap-leder Støres mål om å gjøre det bedre enn i 2019, da Ap fikk 24,8 prosent.