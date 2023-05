DUELL: Statsminister Jonas Gahr Støre og opposisjonsleder Erna Solberg (H) diskuterte Guds påvirkning på strømpriser i Stortinget onsdag formiddag.

Hvem har ansvaret for lavere strømpriser: Gud? Eller regjeringen?

Høyre-leder Erna Solberg heller mot at Gud hadde et større ansvar enn regjeringen for at strømprisene falt i vinter. Utsagnet falt i en duell med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Stortingets spontanspørretime onsdag.

Solberg konfronterte Støre med at regjeringen nå løser opp og bruker mer penger på deler av offentlig sektor enn de la på bordet i statsbudsjettet i fjor høst.

En del av debatten ble om ansvaret for synkende strømpriser gjennom vinteren:

– Vi har hatt en mild vinter. Jeg skal gi kred for at den milde vinteren gjør at strømprisen ikke ble så høy. Så kan regjeringen tenke på om de har ansvaret for det, eller om Gud eller andre, som værgudene, har ansvaret for det.

Støre svarte slik på Solbergs spørsmål:

– Jeg tror faktisk at Gud har ansvar for en del forhold i livet, men jeg tror det er politikk og økonomi som har ført til at vi hadde den sterkeste veksten i investeringer i fjor, siden 2007. Og jeg tror det er politikk som førte til at det kom mer enn 20 000 flere foretak i fjor, sa Støre.