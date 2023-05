Aktiver kart

31 sauer døde etter ulveangrep

I helga ble flere titalls sau drept av ulv i Aremark. Nå vurderer bondelaget å søke om fellingstillatelse på rovdyret.

Natt til lørdag ble 31 sauer drept av ulv på en gård i Aremark kommune i Viken. Ida Glemminge, fagansvarlig i Statens naturoppsyn, bekrefter at det er snakk om et ulveangrep.

Hun sier at de totalt fant de 29 døde sauer. I tillegg måtte to avlives.

– Alle dyr som hadde synlige skader hadde blitt drept av ulv. Noen hadde også druknet i forbindelse med at de hadde prøvd å flykte, sier Glemminge til VG.

Hun sier at de fikk beskjed om hendelsen tidlig lørdag ettermiddag.

– Vi var der hele ettermiddagen og utover natten for å undersøke hvert eneste dyr.

Det var Halden Arbeiderblad som først omtalte saken.

– Verste mareritt

Leder i Østfold bondelag Ole-Kristian Bergerud beskriver det som en helt forferdelig hendelse.

– Det er det verste marerittet en bonde kan oppleve. Det er i disse tider bøndene slipper dyrene ute på beite, og så får vi en slik hendelse. Det skaper stor usikkerhet, sier Bergerud til VG.

Han forteller at bonden selv sier «det går greit»

– Men det er selvfølgelig en stor belastning.

Han legger til at de vurderer å søke om fellingstillatelse på rovdyret.

– Det har vi ikke gjort enda, men er noe vi vurderer. Ulv som tar beitedyr så tidlig på året kan gjøre store skader i løpet av sesongen. Jo lengre tid det går, jo vanskeligere blir det å ta ut dyr, sier Bergerud.

Han forklarer at det blant annet henger sammen med at rovdyrene er flinke til å skjule seg, samt at det vil blir til stadighet mer vegetasjon.

Ifølge Bergerud har det vært en del ulv i området de siste 30 årene, men at de har unngått så store tap tidligere.

– Vi har vært heldige. Bøndene har vært flinke til å sikre områdene så godt de kan, men det er veldig trist at vi får en slik hendelse nå.

– Den største dyretragedien

Ordfører Håkon Tolsby (Sp), sier til Halden Arbeiderblad at saken påvirker hele lokalsamfunnet.

– Det er den største dyretragedien vi har hatt i Aremark. Dette er en dypt personlig tragedie for bonden, som jeg vet har mye kjærlighet og omsorg for dyrene, sier han.