Flere tusen deltok i en minnemarkering på Rådhusplassen – en markering politiet frarådet.

Opplevde Oslo-skytingen – reagerer sterkt på politiets uniformsnekt

To av dem som overlevde masseskytingen i Oslo i fjor sommer, reagerer på at politiet ikke får gå i pridetog i uniform lenger.

De to kameratene Kjell og Kristian satt sammen med en venn som ble skutt og drept på puben Per på hjørnet natt til 25. juni i fjor. To ble drept og mange såret i det som nå etterforskes som et terrorangrep.

– Vi ser at politiet ikke lenger skal få bære uniform i årets prideparade. Dette reagerer vi på, sier Kjell og Kristian i en uttalelse til NTB.

– Bidro til nærhet

De to har tidligere fortalt til blant annet NRK hvordan de opplevde masseskytingen – og delt sine tanker om politiet og sikkerhetstjenestens arbeid.

– At skeive politifolk i snart 20 år har fått lov til å gå i uniform i prideparaden, har bidratt til å vise at også politifolk er som andre folk, sier de.

– Det har også bidratt til større nærhet mellom skeive og politi, som jo i mange tiår tidligere drev regelrett klappjakt på homofile, påpeker de.

Delte meninger

NTB har også vært i kontakt med advokat Sigurd Klomsæt, som representerer flere av dem som har fått oppnevnt bistandsadvokat etter masseskytingen.

– Jeg regner som en selvfølge med at politiet har rådført seg med de skeives organisasjoner og deretter truffet en klok avgjørelse, sier Klomsæt.

Politiet sier de har hatt dialogmøter med det skeive miljøet og at de er klar over at det er delte meninger der.

Derfor ble det uniformsnekt

Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet bekreftet fredag uniformsnekten. Hun begrunner det med at uniformen legitimerer politiets myndighet og bare skal brukes når politiet er i tjeneste.

Siden 2005 har politiet hatt et unntak for prideparader. Det oppheves nå på ubestemt tid. Vangen viser til at politifolk i uniform kan være et mål, men understreker at avgjørelsen ikke er tatt for å beskytte politifolk mer enn andre.

Politiet får ikke lenger gå i pridetog i uniform, slik de fikk i 2019.

Leder i Oslo Pride, Dan Bjørke, sier han forstår politiets behov for å skille mellom de som er på jobb og ikke i prideparaden.

Ifølge ham har de har vært i flere møter med politiet.

Pride-nestor i politiet reagerer

Den pensjonerte politioverbetjenten Bård Stensli sier politiets uniformsnekt i prideparaden er et stort tilbakeslag for skeiv kjærlighet i politiet.

Han sier det er trist at politiet nå nekter sine ansatte å gå i pridetog i uniform. Stensli kjempet i en årrekke for at politiet skulle delta i pridemarkeringene.

Mehl sier hun er kjent med at det er ulike syn på saken i skeive miljøer.

– Jeg håper politifolk som ønsker det, fortsatt vil velge å delta aktivt i Pride og skeive arrangementer i hele Norge, sier Mehl til NTB.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl deltok i regnbuetoget i september.