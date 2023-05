Nachspielet ble arrangert på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport i forbindelse med Frps landsmøte forrige helg.

Frp forbereder sak mot listetopp – risikerer å bli ekskludert

Frp forbereder sak mot Lars Petter Solås etter et nachspiel i forbindelse med partiets landsmøte forrige helg. Politikeren risikerer å bli ekskludert fra partiet.

VG får opplyst at organisasjonsutvalget i partiet søndag kveld har fattet vedtak om å igangsette saksforberedelser om sanksjoner mot listetoppen.

Alternativene som blir skissert er som følger:

Frata medlemskapet permanent

Frata medlemskapet for en tidsavgrenset periode

Begrense anledningen for å kunne velges til politisk og/eller organisatoriske tillitsverv

Begrense anledningen til deltagelse på arrangement og møter i regi av partiet

VG har ikke snakket med Solås, som er Fremskrittspartiets førstekandidat til Oslo bystyre, og vi kjenner derfor ikke hans versjon av hva som skjedde på nachspielet.

Ifølge assisterende generalsekretær Helge Fossum er bakgrunnen for vedtaket informasjonen som har kommet frem de siste dagene.

I en e-post til VG presiseres det at «selv om beskrivelsene av hendelsen varierer betydelig, er det beskrevet atferd som er fullstendig uakseptabel og noe vi overhodet ikke skal ha noe av blant våre folke- og tillitsvalgte, eller i partiet.»

Nachspielet ble arrangert på en suite på Clarion Hotell ved Gardermoen etter partiets landsmøte natt til søndag forrige helg. På nachspielet skal Frp-politikeren blant annet ha tatt en journalist i skrittet.

VG får opplyst at mannen deretter skal ha kjeftet på og truet en annen journalist, og tatt kvelertak på en tredje person, også en journalist. Ifølge VGs opplysninger jobber journalistene i Dagbladet og Nettavisen.

En av VGs reportere var innom nachspielet, men ble ikke vitne til hendelsen.

Fossum opplyste til VG lørdag mannen er sterkt preget og angrer på situasjonen.

Han viste også til at mannen har uttalt følgende i en melding som ble sendt via partiet til Dagbladet fredag:

– Jeg fikk i meg altfor mye alkohol denne kvelden. Jeg fikk i meg mer alkohol enn at jeg hadde kontroll. Det og alt dette kan ha medført beklager jeg på det aller, aller sterkeste. Jeg ønsker også å gjøre dette direkte til de berørte. Jeg vil ta ansvar for forholdet og har tatt kontakt med psykolog for å sørge for at jeg ikke kommer i en slik situasjon igjen. Jeg vil også samarbeide med hovedorganisasjonen fullt og helt.

Nettavisen har bekreftet at to av journalistene jobber hos dem.

– Vi reagerer på oppførselen til Frps politiker. Journalister må kunne dekke et årsmøte til et politisk parti uten å bli trakassert eller fysisk angrepet, sa Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum til sin egen avis lørdag.

Saken oppdateres.

