SIKTET: Politiet i Trøndelag bistår i etterforskningen av kommuneoverlegen som er siktet for å ha misbrukt sin rolle.

Har mottatt 27 nye varsler mot overgrepssiktet kommuneoverlege

Allerede i 2006 varslet pasienter om den overgrepssiktede kommuneoverlegen i Trøndelag. Denne uken har kommunen mottatt 27 nye varsler mot legen.

Onsdag forrige uke ble en kommuneoverlege i Trøndelag siktet etter straffelovens paragraf 296, for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

Denne uken har kommunen mottatt 27 nye varsler mot kommuneoverlegen, opplyser kommunedirektøren i den aktuelle kommunen til VG fredag ettermiddag.







Fra før har de mottatt 50 varsler mot legen.

– Dette er damer som rett og slett har opplevd overgrep, sier kommunedirektøren, som har vært i kontakt med flere av kvinnene.

Over 60 varsler

Kommunedirektøren understreker at de per nå ikke har fullstendig oversikt over det samlede antallet varsler.

–Men vi har registrert langt over 60 varsler totalt i eget system. I tillegg har jeg fått bekreftet at det er flere som vurderer å varsle og som ikke har gjort det enda, sier kommunedirektøren som oppfordrer folk til å varsle.

– Jeg tror ikke det blir bra i kommunen før dette har kommet frem, sier han.

BLE VARSLET: Helsetilsynet mottok varsler om legen i november 2021. De har suspendert autorisasjonen hans.

Kommunen anmeldte legen 8. august, etter først å ha suspendert ham. Statens helsetilsyn har også anmeldt ham.

Kommuneoverlegens forsvarer, Erlend Hjulstad Nilsen, sier til VG at mannen nekter straffskyld.

Statsforvalteren i Trøndelag mottok varsler om kommuneoverlegen i november 2021. De ble videresendte til helsetilsynet som da åpnet en tilsynssak. 18. juli suspenderte de legens autorisasjon, skriver NRK.

Adresseavisen og Trønder-Avisa har også skrevet om saken.

Politiet: i kontakt med 50 kvinner

Politifaglig etterforskningsleder Ellen Mari Burheim sier til VG at de har vært i kontakt med over 50 kvinner som har varslet om legen.

– Per nå har vi snakket med kvinner om hendelser som går helt tilbake til 2007, sier politifaglig etterforskningsleder Ellen Mari Burheim til VG.

Hun vil ikke vil kommentere innholdet i det kvinnene har fortalt.

Foreløpig er det usikkert hvor mange av kvinnene som vil anmelde kommuneoverlegen. Burheim sier at de nå settes i kontakt med bistandsadvokat, før de skal avhøres.

– Vi har booket avhør så å si daglig de neste to ukene, sier hun.

VG har vært i kontakt med bistandsadvokat Sigrun Dybvad, som representerer flere av kvinnene. Hun vil foreløpig ikke kommentere saken.

Første varsel i 2006

Adresseavisen skriver at Statsforvalteren behandlet klagesaker mot kommuneoverlegen både i 2007 og 2017.

Et dokument avisen har fått tilgang til viser at det allerede i 2006 var grunn til å tro at minst ti kvinner hadde lignende opplevelser med legens behandlingsmåter.

– Hvorfor er dette først en sak nå, når legen ble varslet om allerede i 2006?

– Akkurat det synes jeg er svært krevende. Det er dårlig håndtert av kommunen og mange uheldige omstendigheter som gjør at folk som har varslet, ikke har blitt tatt på alvor, sier kommunedirektøren som selv tok over jobben i 2020.

BISTÅR: Politiet i Trøndelag bistår Stjørdal politistasjon i saken.

Politiet ransaket kommuneoverlegens bolig forrige uke. Så kalt «elektronisk utstyr» ble beslaglagt og sikret, opplyser Burheim.

– Per nå er ikke dette materiale vi får kikket på fordi det er taushetsbelagt mellom pasient og lege. Vi mener at vi har behov for å se på dette materialet, men da må kvinnene gi fritak, sier Burheim som påpeker at dette blir et spørsmål for retten.

Innrømmer svikt

Det var den pensjonerte avdelingsoverlege og gynekolog Ivar Haarstad som i 2006 sendte bekymringsmelding om legen.

Haarstad sier til VG at kvinnene blant annet fortalte at legen hadde drevet med «underlivsmassasje». Det samme skriver NRK

– Det var langt utenfor det som skal gjøres ved en gynekologisk undersøkelse, sier Haarstad.

Kommuneoverlegen fikk den gang en advarsel fra Helsetilsynet.

– Når en lege får en advarsel, så skal man høre på det, men det skjedde egentlig ingenting utover advarselen, sier Haarstad.

Kommunedirektøren sier også at saken ikke ble fulgt opp etter advarselen.

Fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag var med på å behandle klagen fra 2017, som han mener så mindre alvorlig ut enn saken fra 2006.

Saken ble avklart med dialog mellom pasient og lege, sier Vaage til VG.

– Jeg tenker i ettertid at den burde vært håndtert på en annen måte, sier han og legger til:

– Statsforvalteren har vært for dårlig til å orientere kommunen om saker som dette, det burde vært gjort i 2017. Ved å orientere kommunen kunne man kommet videre i saken, det ser jeg på som beklagelig at ikke ble gjort, sier han.