SÅPEGLATT: På E6 ved Støkken kontrollstasjon i Ås kommune har flere biler kjørt av veien.

Verre og verre på veiene – og nå kan det bli enda glattere

Flere steder i landet er det svært utfordrende kjøreforhold mandag. På Østlandet kan det bli enda verre utover kvelden.

– Jeg prøvde å gi gass, så gikk det bare saktere. Og når jeg bremset, så gikk det bare fortere.

Det forteller en sjåfør til VG. Han var vitne til at flere biler kjørte av veien på E6 ved Støkken kontrollstasjon i Ås kommune like før klokken 18.30.

Han forteller at han var ute å kjørte og at det var «ok glatt på veien», men da han kjørte tilbake bare fem minutter senere hadde meteorologene verste antagelser slått til.

– Da jeg kjørte tilbake var det ekstremt, og jeg så totalt fem biler som hadde sklidd av veien. Det var som om været slo om på noen sekunder, sier vitnet.

Mandag ettermiddag sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Terje Alsvik Walløe, til VG at nedbøren på Østlandet hovedsakelig kommer som snø, men at faren for glatte veier vil øke utover kvelden. Da spesielt i sørligere strøk på Østlandet.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for is på Vestlandet, og i Agder, Viken, Oslo, Vestfold OG Telemark, Trøndelag, Innlandet, Hegeland og Sør-Salten.

I kveld: Regn som fryser

Meteorolog Walløe forteller at det er store problemer med glatte veier rundt om i Norge.

– Hvis det er plussgrader over oss, men så er det minusgrader ned mot bakken, kan nedbøren komme som regn selv om det er minusgrader. Da blir det veldig glatt, sier Walløe.

– Det er mest utfordrende på Sørlandet og i Innlandet, hvor temperaturen er litt under null. På kysten er det en del plussgrader, så der bør det ikke være et problem, sier Walløe.

Han forteller at det derimot kan bli et problem med glatte veier i indre strøk på Vestlandet, og hevder at dagens store problemer på E6 i Halden er forårsaket av underkjølt regn.

– Bilistene må virkelig kjøre etter forholdene. Det er stor sjanse for at det er glatt, sier Walløe.

LANGE KØER: Fylkesvei 118 Svinesund, hvor det er omkjøring etter at en trailer sperret flere kjørefelt nordgående ved Svinesundparken. Bildet er tatt klokken 17.22.

Meteorologisk institutts farevarsel for Viken, Oslo, og Vestfold og Telemark lyder som følger:

– Fra mandag ettermiddag er det fare for regn som fryser på bakken. Nedbøren vil starte som sludd eller snø de fleste steder, men går senere over til regn, først nær kysten. Nord for Oslo vil dette skje senere enn i områdene lenger sør, men i løpet av kvelden og natten vil de fleste få nedbør i form av regn. Temperaturen stiger etter hvert til litt over null grader nær kysten, mens det holder seg under null grader i resten av området.

– Jeg kjente hjertepumpen slå

Mandag fikk en lastebil med henger store problemer i Bamble i Vestfold og Telemark.

– Jeg var på vei opp en bakke da det stanset opp. Da jeg skulle rygge litt begynte hengeren å seile og havnet i grøften. Jeg kjente hjertepumpen slå, sier sjåføren av lastebilen til Telemarksavisa.

Ole-Petter Ruud, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen sør, sier til VG at det i dag har vært behov for brøyting og strøing over hele Agder, Vestfold og Telemark.

– Det blir litt forsinkelser, for folk kjører saktere, noe som er veldig bra. Det blir noe trafikale problemer, for folk kjører seg fast – spesielt vogntog som kanskje ikke er rett skodd eller som kjører brattere steder, sier Ruud.

Han råder sjåfører til å være tålmodige og tilpasse farten.

– Hvis det er tørt et sted, er det plutselig glatt et annet, så pass på, sier Ruud.

NEDBØR: E39 Monankrysset, retning Kristiansand. Bildet er tatt klokken 17.25.

I Vestfold og Telemark, hvor den nevnte lastebilen fikk problemer, melder Walløe at det er spesielt problematisk i Sandefjord-området.

– Der er det minusgrader og regn samtidig, så det blir veldig glatt. Det var nok også tilfelle i Bamble, sier Walløe.

