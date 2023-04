Bollestad i landsmøtetalen: Veide 45 kilo etter kommentar om kropp

HAMAR (VG) KrF-leder Olaug Bollestad hadde en kroppsvekt på rundt 45 kilo etter at en mann kommenterte kroppen hennes etter videregående.

Det forteller Bollestad om i et avsnitt om kroppspress på sosiale medier og psykisk uhelse blant unge - i landsmøtetalen sin.

Hun ble selv ble utsatt for negativt kroppspress i ungdommen.

– Da jeg var ferdig på gymnaset og hadde flyttet til Stavanger sa en mann til meg at «eg ser du lige det søte» og klappa meg på magen. Jeg var absolutt ikke tjukk. Jeg var helt vanlig, sier Bollestad.

– Men den kommentaren gjorde noe med hvordan jeg så på meg selv, legger hun til.

– Den ene kommentaren alene fikk meg til å slanke meg drastisk, og raskt hang og slang Levis-buksene på meg, ja, nesten datt av. I størrelse 24. Jeg veide om lag 45 kilo, sier Bollestad som trygg voksen, tåler godt at ikke hadde fått de buksene «over knærne engang», sier Bollestad.

– Men jeg husker fortsatt hvordan det føltes. Den ene kommentaren, selv om det er 40 kilo siden, sier hun.

Kommentarer på nytt og på nytt

– Landsmøte, tenk å få de kommentarene på nytt og på nytt og på nytt. Bli kontinuerlig vurdert for hvordan du ser ut. Enten rett ut. Eller gjennom en polert virkelighet andre serverer deg. Sånn har barn og unge det på sosiale media i dag, sier KrF-lederen.

Hun er ikke i tvil om at sosiale medier ofte virker ødeleggende på unges psykiske helse.

– De siste drøyt ti årene har vi hatt en psykisk helseepidemi uten sidestykke i Norge, og mange andre land, som har rammet de unge, særlig jenter.

Prosentandelen jenter som rapporterer om angst- og depresjonssymptomer har mer enn doblet seg siden 90-tallet.

Kontantstøtten

Bollestad går også til angrep på regjeringens kutt i kontantstøtte-tiden - som ble kjent fredag.

Bakgrunnen for angrepet er at regjeringen i dag sender ut på høring et forslag om å kutte kontantstøttetiden for de eldste toåringene.

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet går nok en gang til angrep på familienes valgfrihet. De kutter i kontantstøtten for barna som nærmer seg to år.

– Jeg er dypt skuffet på vegne av alle småbarnsfamiliene. Stoler regjeringen virkelig så lite på at folk klarer å ta gode valg for sin egen hverdag? spør Bollestad i talen.

Hun svarer selv:

– Nei, regjeringen tror tydeligvis at de vet hva alle barn i Norge trenger, og hvordan en familie skal styre sin hverdag. Regjeringen fratar nå foreldre muligheten til å bestemme om de ønsker å være litt lengre hjemme med barna sine uten at det ødelegger økonomien helt, sier Bollestad til KrF-delegatene i landsmøtesalen på Scandic Hamar.

– I utakt med familiene

Hun sier seg sjokkert over at «det går an å være så i utakt med det familiene selv ønsker.» Henvendt til regjeringens barnestatsråder Tonje Brenna og Kjersti Toppe sier hun:

– Jeg skjønner ikke hva de er redde for. Foreldre snakker om tidsklemmen som ligger som en klam hånd over småbarnslivet og dette er svaret fra regjeringen. Hvis vi ønsker at folk skal få barn må vi prioritere ordninger som gjør det enklere, og kontantstøttene er en slik ordning.

Bollestad er heller ikke fornøyd med foreldrepermisjonen.

– Først viderefører de en rigid tredeling av permisjonen som har ført til en betydelig økning i ulønnet permisjon og nå vil de frata kontantstøtten når barnet nærmer seg ett år. Dette viser hvor viktig KrF er, sier partilederen for et parti som lenge har kavet med sperregrensen på medias partimålinger.

Bollestad legger vekt på indremedisin, motivasjon av sine egne og betydningen av det tidligere regjeringspartiet i landsmøtetalen.

KrF ble nærmest delt i to da fløyen bak eks-leder Knut Arild Hareide led nederlag om politisk retning mot enda en eks.leder Kjell Ingolf Ropstad.

«Lekeskolen»

I talen kjører Bollestad frem enda en sak som KrF har vektlagt sterkt de siste årene: En kritikk mot at seksårsreformen i skolen har utelatt for mye av leken for de minste elevene.

– Våre politiske motstandere kritiserer oss for å innføre det de kaller «lekeskole». Det må de gjerne kalle det – for når forskningen er så klar på at lek er viktig for læring og utvikling er det vel nettopp det vi trenger!

Mer lek for seksåringene kan trolig gi oss både bedre skoleresultater, mindre frafall og bedre psykisk helse blant unge, sier KrF-lederen.

Kan vi si nei til dette? Stortingsflertallet mente tydeligvis det og sa nei til KrFs forslag i vinter om lekbasert førskole for seksåringene.

Dette er en investering i det viktigste vi har – ungene våre. Så vi gir oss aldri! - proklamerer Bollestad.