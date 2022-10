TAUS: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har ikke ønsket å stille til intervju om varslersaken til tidligere PST Vest-leder Øyvind Tenold.

Justisdepartementet nekter å svare på om PST-krav er lovlig

Politileder Øyvind Tenold mistet jobben etter å ha fått et helt nytt stillingskrav. Justisdepartementet vil ikke svare på om kravet er lovlig eller når det ble innført.

VG har avslørt at Øyvind Tenold ble sagt opp fra stillingen som leder for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Vest politidistrikt i juni – etter å ha varslet på flere av Norges mektigste politiledere.

Da Tenold skulle tilbake på jobb i 2019, etter ett års permisjon, fikk han beskjed om at han måtte autoriseres to ganger for å få tilgang til hemmelige PST-dokumenter: Først av politimesteren. Så av sjefen for PST.

Tenold mener at kravet ble stilt for å kvitte seg med ham.

Forrige uke sa en av Norges fremste eksperter på sikkerhetsloven, Carsten Rapp, at PST har misforstått loven.

Justisdepartementet har tidligere gått god for kravet om to autoriseringer og kommunikasjonssjef Trude Larstad skrev 16. september til VG:

«PST må etter sikkerhetsloven autorisere sine medarbeidere som skal ha tilgang til deres graderte informasjon. Dette gjelder også ledere i de lokale PST-enhetene hvis de skal ha tilgang til PSTs informasjon.»

Dagen etter at Rapp sa at stillingskravet kunne være i strid med loven, spurte VG Justisdepartementet hvordan de har vurdert det rettslige grunnlaget for kravet PST innførte.

Kan Justisdepartementet ha feiltolket sikkerhetsloven?

KRITISK: Carsten Rapp deltok i arbeidet med forskriftene til sikkerhetsloven og har ledet avdelingen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet som forvalter personellsikkerhet. I dag er han direktør i BDO.

Justisdepartementet: PST må svare

Først fem dager senere fikk VG et svar. Nå vil ikke lenger Justisdepartementet gå god for kravet eller svare på spørsmålene om det stillingskravet Øyvind Tenold fikk fra PST.

Departementet skriver i en e-post at alle svarene de har gitt er generelle.

– Bruk og tolkning av regelverket i den konkrete aktuelle saken må virksomhetene selv svare for, skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjold-Lorange.

Både PST og Justisdepartementet har tidligere svart at alle lokale PST-ledere skal autoriseres av PST. I så fall er spørsmålet: Når mener departementet at dette kravet ble innført?

Heller ikke dette svarer Justisdepartementet på.

OPPSAGT: Her går Øyvind Tenold ned trappen på Politihuset i Bergen etter å ha blitt sagt opp som leder for PST Vest 14. juni i år. Han har i dag tilbud om en rådgiverstilling i distriktet.

– Snudde 180 grader

Tidligere PST-sjef Hans Sverre Sjøvold skrev i fjor til Øyvind Tenolds advokat at kravet ble innført i 2018. Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST har sendt VG en rapport fra 2017 der kravet er omtalt, men PST svarer ikke på når kravet ble innført. Heller ikke politidirektør Benedicte Bjørnland som var PST-sjef i både 2017 og 2018, vil svare.

I dag kan VG avdekke hvordan Justisdepartementet har foretatt flere helomvendinger i saken:

Da Øyvind Tenold kom tilbake på jobb etter ett års permisjon i 2019, måtte han autoriseres for å få adgang til de hemmelige dokumentene til PST. Politimester Kaare Songstad erklærte seg inhabil til å gjennomføre autorisasjonssamtalen fordi Tenold hadde varslet mot ham.

Info TIPS OSS! VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655. Vis mer

Daværende PST-sjef Hans Sverre Sjøvold nektet også. Han mente det kunne være i strid med loven hvis PST autoriserte Tenold. Dermed havnet saken på bordet til Justisdepartementet.

I et brev til Politidirektoratet i 2020, skrev Justisdepartementet at politimesteren er virksomhetens leder og autorisasjonsansvarlig: «Det er politimesteren som treffer den endelige beslutningen i sak av autorisasjon av sine medarbeidere.»

Året etter ble Tenold autorisert av settepolitimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt og var dermed klar til å gjeninntre i lederstillingen.

Men så dukket det opp et nytt krav: Politiets sikkerhetstjeneste skulle også autorisere ham.

Da snudde også Justisdepartementet: Tenold måtte autoriseres to ganger.

– De snudde 180 grader, sier Øyvind Tenold til VG i dag.

VARSLER: Tidligere PST Vest-leder Øyvind Tenold mener han har blitt utsatt for et komplott.

PST: Justisdepartementet må svare

I frykt for at PST ville fatte en negativ autorisasjonsavgjørelse, nektet Tenold å stille til en ny autorisasjonssamtale. Det førte til at Tenold ble sagt opp fra stillingen som leder for PST Vest 14. juni i år.

VG har spurt PST om hvorfor de mener Tenold har to virksomhetsledere – når Justisdepartementet i 2020 skrev at Øyvind Tenold har én virksomhetsleder.

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST svarer at det er naturlig å rette det spørsmålet til Justisdepartementet.

VG har spurt Justisdepartementet om de er enige med PST i at Øyvind Tenold har to virksomhetsledere.

Departementet har ikke besvart spørsmålet, men sendt en generell uttalelse:

– Som det fremgår var departementets svar generelle, med henvisning til hhv. sikkerhetslovens bestemmelser og virksomhetenes ansvar. Bruk og tolkning av regelverket i den konkrete aktuelle saken må virksomhetene selv svare for.

Vi har ingen ytterligere kommentar.