Svein Holden er Jan Helge Andersens forsvarer.

Holden: − Andersen tar riksadvokatens beslutning til etterretning

Riksadvokaten ber om at at Viggo Kristiansen frifinnes for ugjerningene i Baneheia. Jan Helge Andersen tar dette til etterretning, sier hans forsvarer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I nesten halvannet år har etterforskere i Oslo politidistrikt lett etter nye svar i Baneheia-saken. Fredag kom Riksadvokatens avgjørelse:

De ber om at Viggo Kristiansen frifinnes.

– Andersen tar riksadvokatens beslutning til etterretning. Vi har ikke ytterligere kommentarer til avgjørelsen, sier Svein Holden til VG.

Han er Jan Helge Andersens forsvarer.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000.

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for overgrep og drap.

Jan Helge Andersen var tiltalt for drap på begge jentene, men ble frifunnet for drapet på Lena.

DNA-spor fra Andersen ble under de første undersøkelsene funnet på den ene jenta. Etter nye undersøkelser er det gjort flere DNA-funn som knytter Andersen til begge drapene.

Under den nye etterforskningen har politiet også gjort flere hemmelige ransakinger hjemme hos Jan Helge Andersen.

Politiet hadde en mistanke om at de kunne finne overgrepsmateriale på Andersens PC. Dette ble bekreftet tidligere i år.

– Politiet har under ransakingene sikret et svært stort antall bilder og videofiler.

I beslaget befinner det seg et meget begrenset antall bilder som seksualiserer barn, sa Andersens forsvarer Svein Holden til VG.

Dette kan skje videre

Ett Baneheia-drap står nå uoppklart fordi Riksadvokaten vil frifinne Viggo Kristiansen.

– Når vi nå får landet denne saken som gjelder Viggo Kristiansen, er det naturlig at vi med full innsats går inn for å besvare spørsmålene som stadig er ubesvart, men der er vi ikke ennå, sier riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

– I Andersens tilfelle er det slik at vi etterforsker denne saken med sikte på å ytterligere kunne avklare hans rolle, sier Maurud.

Rent praktisk må påtalemyndigheten be om at hans gamle, frikjennende dom gjenåpnes, dersom de skulle mene å ha bevis for at Andersen er skyldig i begge drapene.

Dersom de ikke mener Jan Helge Andersen er skyldig, og heller ikke kan bevise at noen andre har gjort det, vil drapet stå uoppklart.