Tonje Brenna: − Ja, jeg vil bli nestleder

Aps kunnskapsminister Tonje Brenna sier nå for første gang at hun vil bli nestleder i partiet.

Tirsdag kveld ble det kjent at Akershus Arbeiderparti enstemmig har innstilt Tonje Brenna som ny nestleder.

Nå bekrefter kunnskapsministeren at hun ønsker posisjonen som nestleder i Arbeiderpartiet.

– Ja, jeg vil bli nestleder, sier hun til VG onsdag.

Brenna uttaler at hun er veldig glad i Arbeiderpartiet.

– Ap på sitt beste er et parti som klarer å gi gi folk trygghet for alle livets situasjoner, enten det handler om skole, helse, trygghet for økonomien eller trygghet i en tid hvor det er krig, sier hun.

– Hvis jeg kan bidra til det ved å være nestleder, vil jeg veldig gjerne det.

Kunnskapsministeren sier at hun svarer på spørsmålet nå grunnet innstillingen fra Akershus Ap.

– Jeg er grunnleggende glad i å ta ansvar, så det var ikke vanskelig å bli sikker på at jeg hadde lyst. Men jeg var veldig opptatt av at Akershus skulle nominere meg, og at mitt eget fylkesparti mener det var riktig prioritering, sier hun.

– Det er slik i politikken at du må komme fra et sted og representere noen for både å kunne lede partiet og finne løsninger på vegne av folket.

Tidligere i februar lanserte også AUF Brenna som Ap-nestleder. Også lokallaget i Troms har bekreftet at de ønsker at Brenna inntar rollen.

Statsråden selv er parat til å ta jobben.

– Som kunnskapsminister får jeg være med på mye spennende og viktig arbeid i regjering, men det er noe annet å ha ansvar og ledelse for Arbeiderpartiet, sier Brenna.

– Flere peker på at du kunne vært en god kandidat i rollen som generalsekretær. Har du tenkt noe på det?

– Jeg har ikke tenkt å gå av som statsråd for å bli partisekretær. Jeg elsker den jobben jeg har og synes det er veldig gøy å være statsråd, og har lyst til å fortsette å være politiker.

Den ene nestlederplassen i Ap har stått tom etter at Hadia Tajik trakk seg etter pendlerboligavsløringen i VG i fjor.

Forrige uke ble Tajik igjen innstilt som nestleder av fylkesstyret i Rogaland Ap. Haugesunds ordfører Arne Christian Mohn har imidlertid uttalt at det er for tidlig for Tajik å gjøre et comeback til sentrale verv.

Saken oppdateres.