OMKOM: Etter å ha havnet i et basketak med politiet ble mannen sendt videre ambulanse. Han ble erklært omkommet på Ålesund sykehus.

Dødsfallet i Ålesund: Undersøkte boligen til avdøde

Politiet søker svar på hvorfor en mann i 30-årene ble funnet blodig i veibanen i Ålesund sentrum. De har gjennomgått boligen hans.

Politiet i Ålesund etterforsker hva som skjedde da de fant en lettkledd og blodig mann i sentrum lørdag.

Mannen havnet i basketak med politiet, og døde kort tid etterpå. Politiet rykket ut på et helseoppdrag for å bistå ham.

– Vi har iverksatt etterforskning for å finne ut hva som er skjedd i forkant av at avdøde ble funnet i gaten i den tilstanden han var i. Vi fikk tidlig opplysninger om at han bodde i nærområdet. Vi fant ut hvor det var og gjennomførte undersøkelser av boligen han disponerte, sier seksjonsleder for etterforskning, Linn Erstad, til VG.

Erstad forteller at da politiet rykket ut møtte de en person som var blodig, utagerende og trengte hjelp.

– Detaljene rundt hendelsesforløpet etter at politipatruljen kom til stedet er det Spesialenheten for politisaker som etterforsker, understreker hun.

Ber om tips

– Er det mistanke om at han ble utsatt for noe kriminelt?

– Jeg kan ikke kommentere etterforskningen på nåværende tidspunkt, svarer Erstad.

Politiet har foretatt flere vitneavhør og har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser. Erstad opplyser at de har sikret digitale spor, og at de driver med en bred informasjonsinnhenting.

– Jeg vil anbefale at folk tar kontakt med politiet dersom de har tips eller opplysninger til oss slik at vi kan bruke det inn som grunnlag i etterforskningen, sier hun.

Politiet etterforskes

Samtidig som politiet etterforsker saken – er de selv under etterforskning. Spesialenheten for politisaker undersøker hva som skjedde da mannen havnet i et basketak med to sivilkledde politibetjenter. Disse to er ikke siktet i saken, men har status som mistenkt.

– Vår etterforskning vil være rettet mot politiets inngripen. Dødsårsaken er også veldig relevant, og da må vi ha obduksjon. Det er også andre elementer som faller utenfor vår etterforskning som politiet etterforsker, uttalte etterforskningsleder i spesialenheten Thomas Arntsen til VG tidligere tirsdag.

Politiet rykket ut for å bistå med helsehjelp. Den avdøde mannen i 30-årene var ikke mistenkt for en kriminell handling da han havnet i basketak med politibetjentene.

Ifølge seksjonsleder Linn Erstad var politiet raskt på stedet etter at de fikk melding om mannen som skal ha blitt observert blodig og lettkledd i veibanen.

VG har vært i kontakt med pårørendes bistandsadvokat, Mette Ekroll Nyland, som foreløpig ikke har mulighet til å kommentere saken.

Videoen som viser hendelsene er publisert i samråd med mannens pårørende.

Flere videoer

VG har sett flere videoer som viser hendelsene lørdag formiddag i Ålesund sentrum.

Den ene viser mannen krypende på veibanen. Han er barføtt, og kun kledd i en shorts og en T-skjorte.

Flere videoer senere viser mannen i basketak med to sivilkledde politibetjenter. Mannen kjemper mot, mens politiet forsøker å få kontroll på ham. En tredje person kommer til og bistår politiet. Litt senere blir en fjerde person involvert.

I senere videoer er det flere uniformerte politibetjenter på stedet. Mannen får et teppe over seg. Det blir deretter gitt livreddende førstehjelp av politiet inntil ambulanse kommer.

Ifølge videoene blir mannen lagt i bakken av politiet klokken 09.40, og ambulansen ankommer 09.52.