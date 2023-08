Hasteinnkaller til pressekonferanse om smittsom hjernehinnebetennelse

En 18-åring i Bærum har fått påvist smittsom hjernehinnebetennelse etter å ha kommet hjem fra en russetur i Hellas.

Saken oppdateres!

Flere andre fra russekullet deltok på samme tur, og legevakten i kommunen opplever stor pågang fra bekymret ungdom. Flere har også henvendt seg til fastlegene.

Oslo universitetssykehus har nå hasteinnkalt til en pressekonferanse om saken klokken 15.00 i dag. Du kan følge den øverst i denne saken.

Smittsom hjernehinnebetennelse skyldes bakterier som kalles meningokokker.

– En viss andel av befolkningen, særlig ungdom, bærer på denne meningokokk-bakterien i halsen, så man behøver ikke å reise for å bli smittet, sa smittevernoverlege Bjørg Dysthe til VG tidligere i dag.

– Men å være på en tur hvor man har tettere kontakt enn vanlig, sover lite og kanskje drikker en del alkohol, gjør at man blir mer eksponert for smitte.

Smittevernoverlegen understreker at det er sjeldent at flere blir smittet av hjernehinnebetennelse ved et slikt utbrudd, og de har ikke mistanke om at flere kan være smittet.

Legevakten i Bærum har fått flere hundre henvendelser.

