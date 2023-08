SOMMERGLEDE I TØNSBERG: Erna Solberg gjorde Vestfold lørdag. Her i hyggelig passiar med et par som koste seg på uterestaurant på bryggen i Tønsberg.

Vestfold nær helblått: − Solbrilleeffekten kan slå inn

LARVIK-SANDEFJORD-FÆRDER-TØNSBERG-HORTEN (VG) Vestfold stiller igjen som eget fylke og det ligger an til borgerlig valgskred. Valganalytiker sier solbrilleeffekten kan bidra.

Kortversjonen Vestfold kan oppleve et borgerlig valgskred ved kommunevalget 11. september, viser lokale meningsmålinger.

I dag har Vestfold seks kommuner, hvor fire har Ap-ordførere.

Høyres leder, Erna Solberg, var i Vestfold lørdag og gikk langt i å si at det kan bli seks borgerlige ordførere.

Da må eventuelt et lite rødgrønt flertall i Horten snu.

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen påpeker "solbrilleeffekten" som en potensiell faktor som kan påvirke valgresultatet:

At stormen rundt Bjørnar Moxnes avgang som Rødt-leder, etter å ha stjålet solbriller i en butikk fra Gardermoen, kan svekke rekordoppslutningen i Horten – og andre steder. Vis mer

– Det blåser en blå vind over Vestfold. Meningsmålingene er veldig positive og stemningen er god så jeg tror Vestfold blir et blått fylke, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Hun fartet gjennom Vestfold lørdag og i Tønsberg samlet hun fem av seks av Høyres ordførerkandidater i fylket.

Ap har fire av seks ordførere i Vestfold-kommunene i dag.

– Helblått i alle seks kommunene?

– Ja, det er inspirerende å slåss for det.

BLÅ VESTFOLD-DRØM: Erna Solberg omkranset av partiets ordførerkandidater. Alf Johan Svele, Holmestrand (f.v.), Natalie Hermanstad, Horten, Frank Pedersen, Tønsberg, Tom Mello, Færder, Anne Strømøy, Sandefjord (hun er fylkesordførerkandidat) og Birgitte Løken fra Larvik. Partiets ordfører og ordførerkandidat på ny, Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord, var ikke til stede da bildet ble tatt.

VG har gått gjennom lokale målinger i de seks Vestfold-fylkene og det blåser en blå trend over fylket:

I Larvik fosser Høyre frem fra 19,7 prosent ved forrige valg, til 27,8 nå.

De har rent flertall med Frp og stort flertall med KrF og Venstre.

Samme trenden er det i Tønsberg, som har Ap-ordfører. Høyre øker fra 26,1 til 36,9 siden forrige valg og Ap har falt fra 26,8 til 21,3 og det borgerlige flertallet er stort.

I Færder – tidligere Nøtterøy og Tjøme – har Høyre hele 43,4 prosent, mot 26,2 ved valget i 2019 – det borgerlige flertallet er stort i en kommune som i dag har Ap-ordfører.

Les mer om situasjonen i de seks kommunene her:

Info Her er status basert på de siste målingene i Vestfold: Sandefjord (InFact/SB, målt 23 mai) Høyre 36,4 (32,5 i 2019) Ap 24,5 (25,4) Relativt stort borgerlig flertall Høyreordfører i dag. Larvik (InFact/ØP, målt 9. juni) Høyre 27,8 (19,7 i 2019) Ap 19,5 (22,2) Stort borgerlig flertall Høyreordfører i dag Tønsberg (Norstat/NRK, målt 28. juni) Høyre 36,9 (26,1 i 2019) Ap 21,3 (26,8) Relativt stort borgerlig flertall Ap-ordfører i dag Horten (InFact/Gjengangeren, målt 30. mai) Ap 30,8 (43,4 i 2019) Høyre 30,5 (21,4) Et lite rødgrønt flertall Ap-ordfører i dag Færder (InFact/TB, målt 21. juni) Høyre 43,4 (26,2 i 2019) Ap 19,5 (23,0) Veldig klart borgerlig flertall Holmestrand (InFact/Jarslb./SA) Høyre 29,4 (30,4 i 2019) Ap 22,4 (29,8) Relativt klart borgerlig flertall Ap-ordfører i dag Vestfold (InFact/NRK/Amedia, målt 12. juni) Høyre 35,8 Ap 21,0 Klart borgerlig flertall Sp-ordfører i fylket Vestfold og Telemark i dag Vis mer

Oppløst fylke

Solberg nøt sommersolen i Tønsberg lørdag.

– Vestfold er tradisjonelt et fylke hvor vi har stått sterkt, men i forbindelse med kommunesammenslåinger kom det litt andre balanser, sier hun:

– Det viser målingene at vi skal gjøre noe med, sier Solberg optimistisk.

Telemark og Vestfold har vært et fylke siden 1. januar 2020. Men fra 1. januar 2024 splittes storfylket og de to fylkene gjenoppstår.

Etter kommunesammenslåinger er det i dag kun seks kommuner igjen i Vestfold.

SKRED FEM UKER FØR AVGJØRELSEN: Høyre-toppene i Vestfold oser av selvtillit, men det er fem uker igjen til valget, så valgskredet de ligger an til nå, kan endres.

Spennende i Horten

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen har gjennomgått utviklingen i landets 50 største kommuner.

– Jeg er enig i at det er en blå trend over Vestfold. Spesielt Sandefjord, men også Larvik og Tønsberg er alle klart blå nå. De ser ut til å gå i blå retning hvis dagens situasjon ikke endres mye frem til valget, sier han.

– Også Færder og Holmestrand går i samme retning. Men i Horten holder jeg en knapp på de rødgrønne, sier Marthinsen.

VESTFOLD-ANALYSE: Valganalytiker Svein Tore Marthinsen.

– Solbrilleeffekt

På Gjengangerens måling i slutten av mai hadde Rødt 9,6 prosent, mot syv prosent ved kommunevalget for fire år siden – og det rødgrønne flertallet er 22 mot 19 mandater. Marthinsen sier det er et usikkerhetsmoment.

– Det er to prosentpoeng rødgrønn ledelse. Solbrilleeffekten kan slå inn og det kan åpne for at også Horten blir blått, men det er vanskelig å si noe sikkert om i dag.

Solbrilleeffekten han viser til, er hvis oppslutningen om Rødt faller som følge av tillitsfall blant velgerne etter at Bjørnar Moxnes måtte gå av som følge av solbrillene har tok med seg på Gardermoen.

– Solbrilleeffekten kan gjøre Vestfold helblått?

– Jeg sier at det kan slå inn, men vi vet foreløpig ikke noe veldig sikkert om det. Foreløpig har den nasjonale trenden på målinger ikke gitt noe stort fall for Rødt.

Kan bli dobbelt-historisk

I Larvik har Høyres ordførerkandidat, Birgitte Løken, pr. nå solid flertall.

– Det er foreløpig rent flertall for Høyre og Frp. I tillegg ønsker vi et bredt borgerlig samarbeid som også inkluderer KrF og Venstre, sier hun og legger til:

HISTORISK?: Birgitte Løken (foran til venstre) kan bli første kvinnelige ordfører i Larvik.

– Blir vi større enn Ap, er det første gang. Og blir jeg ordfører, blir jeg den første kvinnelige. Jeg håper å kunne bli historisk.

I Sandefjord har Bjørn Ole Gleditsch vært ordfører i Sandefjord i 20 år og går for en periode til.

Høyre, Frp og KrF har et lite flertall på siste måling, i tillegg er Sp inne med to mandater.

– Vi har god tradisjon for å samarbeide med flere partier enn vi har behov for å få flertall. Vi har over tid hatt et godt samarbeid med Sp og håper det vil fortsette, sier Gleditsch.

Ap: – Skal gjøre så godt vi kan

I Arbeiderpartiet fremholdes det at ingen seire kan innkasseres på forskudd.

Ordfører i Horten og fylkesordførerkandidat for Ap, Are Karlsen, sier at de skal gjøre sitt for hindre at Vestfold blir farget blått etter kommunevalget 11. september.

POLITISK FOKUS: Horten-ordfører Are Karlsen sier de skal drive redelig valgkamp med fokus på politikk. Her avbildet sammen med kronprinsparet under et besøk i Åsgårdstrand for noen år siden.

– Jeg har et avslappet forhold til målinger. Det er ganske blått omkring i fylket akkurat nå, men vi skal gjøre så godt vi kan i valgkampen, så blir det opp til velgerne å bestemme.

Han sier han ikke liker uttrykk som kamp og strid.

– Dette dreier seg om politikk. Vi skal fortelle velgerne hva vi står for og hva de får ved å stemme på oss. Så er det velgerne som avgjør. Og vil lever godt med resultatet som velgerne kommer frem til.

Tror ikke på solbrilleeffekt

Leder Alf Henriksen i Rødt i Horten sier de aldri har hatt et så godt resultat som 9,6 før og han tror de skal kunne få det også ved valget.

– Jeg tror en viktig årsak er at kommuneøkonomien er så dårlig at folk skjønner at vi må innføre eiendomsskatt, slik vi og Sp har gått inn for. Når vi risikerer å legge ned nærskoler og sykehjem og det reagerer folk på.

Han tror ikke de vil bli rammet av noen solbrilleeffekt.

– Jeg frykter ikke brillesaken. Skal stå på til siste valgkampdag for å sikre et godt valg i byen vår.