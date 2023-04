RUSSETREFF: Det skal ha vært opp mot 8000 russ til stede på Fredriksten festning i Halden.

Seks fornærmede etter mulig forgiftning på russetreff i Halden

Under russetreffet i Halden i helgen ble flere russ innlagt med pusteproblemer og store smerter. Blodprøver vil vise om ungdommene har blitt forgiftet.

Gi meg kortversjonen

Mandag formiddag er antall fornærmede oppjustert fra fra fem til seks personer etter russetreffet i Halden, opplyser politiet. Den siste ble innlagt på sykehus søndag.

Dette er saken:

Flere deltagere på russetreffet i Halden ble i helgen innlagt med symptomer som pusteproblemer og store smerter.

Symptomene er uvanlige, og kan være syntetisk dop, ifølge en overlege.

Politiet etterforsken saken som en mulig forgiftning.

Det er ukjent hva de fornærmede har fått i seg. Politiet har igangsatt en etterforskning. De er gjort avhør av to av de fornærmede og flere avhør skal gjennomføres i løpet av dagen.

– Blodprøvene blir sendt til analyse i dag. Så får vi se om det er noen likhetstrekk i hva de har drukket og hvem de har vært sammen med, sier seksjonsleder for etterforskning i politiet i Halden, Mona Bergseth, til VG.

De fornærmede har det etter forholdene bra, ifølge Bergseth. Mandag skal alle være utskrevet fra sykehuset i i Østfold på Kalnes.

INNLAGT: Seks unge personer ble sendt til sykehuset i Østfold på Kalnes.

Søndag meldte politiet at fem ungdommer ble sendt til behandling på sykehus med pusteproblemer og store smerter etter at de deltok på et russetreff i Halden denne helgen.

Overlege Dag Jacobsen i Giftinformasjonen beskriver til VG søndag symptomene som noe de ikke har sett før. Ungdommene skal ha hallusinert og skreket av smerte.

Overlegen åpner for at det kan dreie seg om et nytt dop i omløp, trolig syntetisk. Politiet ser svært alvorlig på saken.

– Det er kjempealvorlig hvis man skal dra og ha det hyggelig og så blir utsatt for dette, sier Bergseth.

Politiet ber russ om å ta forholdsregler når de er på fest.

– Det er viktig at man man passer på hverandre og har kontroll på det man drikker, sier Bergseth som presiserer at det ikke er kjent om det er drikken som har forårsaket symptomene i dette tilfellet.