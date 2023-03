BRUDD: LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid har i dag blitt enige om at de trenger mekling for å komme i land med årets lønnsoppgjør.

Brudd i forhandlingene

Forhandlingene mellom LO og NHO brøt som ventet sammen torsdag. Nå blir det mekling over påske.

Vårens lønnsoppgjør er så vidt i gang, med det såkalte frontfagsoppgjøret frontfagsoppgjøretFrontfag er bedrifter i sektorer som konkurrerer med bedrifter i utlandet: Målet med det er at det er den økonomiske tåleevnen til norske industribedriftene som konkurrerer med bedrifter i utlandet, som avgjøre hvor mye lønnsvekst som kan gis., som LO og NHO leder an i, som setter rammene for alle de andre oppgjørene i vår.

LO og NHO har forhandlet i noen dager, uten at det har gitt noe store fremskritt.

Derfor ble det brudd, som ventet, torsdag.

Møtes etter påske

Bruddet betyr at partene møtes igjen over påske, til mekling hos riksmekleren, etter planen 13. april, med meklingsfrist søndag 16. april.

Etter hva VG har brakt i erfaring, har det ikke vært harde forhandlinger. Begge sider har lagt til grunn at forutsetningene er så vanskelige, at de trenger mekling for å finne en løsning.

LO skal så langt ikke ha lagt frem noe konkrete krav.

Og løsning blir det etter alle solemerker: Ingen mellomoppgjør i moderne tid har endt med konflikt.

Mellomoppgjør er annethvert år og betyr at partene bare forhandler om lønn.

I fjor og neste år er det hovedoppgjør, hvor det ofte også ligger vanskelige prinsipielle saker på bordet, som avtalefestet pensjon (AFP) og andre hete poteter.

Info Begrepene Lønnsoppgjør er komplisert. Her er en liten guide til jungelen av begreper: Lønnsoppgjør er enten hovedoppgjør eller mellomoppgjør, annethvert år. I år er det hovedoppgjør. Forskjellen er at det i hovedoppgjør ofte løftes inn tunge prinsipielle saker, som pensjon, mens mellomoppgjør oftest dreier seg om å justere lønningene. Partene i oppgjøret er de store arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene, anført av de to store, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen (LO). Frontfag. I Norge er det innarbeidet at det er frontfagsmodellen som gjelder. Det vil si at det er utvalgte områder i konkurranseutsatt industri, som skal legge rammene for alle oppgjørene i Norge. Målet med det er at det er tåleevnen til norske industribedriftene som konkurrerer med bedrifter i utlandet, som avgjøre hvor mye lønnsvekst som kan gis. Oppgjørsform: Oppgjøret kan forhandles på to måter. Enten samordnet, hvor LO og NHO har hovedansvaret, eller forbundsvist, hvor hvert enkelt forbund/forening forhandler mot hverandre, anført av Fellesforbundet i LO og Norsk Industri i NHO. Kjøpekraft er lønnsvekst minus prisvekst. Annethvert år er det to ulike oppgjør: Mellomoppgjør som i år, hvor det bare forhandles om lønn. Hovedoppgjør er neste år, hvor andre og vanskelige prinsipielle saker som pensjon kan ligge på bordet. Vis mer

– Vanskelig

Selv om mellomoppgjør ikke har endt i konflikt, så understrekes det at det ikke er en evig sannhet.

Flere har i år trukket frem at rammene om årets oppgjør er heftigere enn på lenge:

I fjor steg lønningene med 4,1 og prisene med 5,8: Altså en reallønnsnedgang med 1,7 prosentpoeng.

Lederlønningene steg kraftig i fjor:

Hele 21,3 prosent i snitt for 220 heltidsansatte administrerende direktører i bransjer knyttet til «utvinning av råolje og naturgass, inkludert tjenesteyting».

I industrien fikk 3100 toppsjefer 9,6 prosent lønnsløft i snitt, mot 4,1 prosent i snitt for norske arbeidstagere.

Det har fått LO-ledere til å se rødt og har faktisk bidratt til å skjerpe lønnskravene.

Fem eller mer

Spørsmålet er hva dette betyr i kroner og øre oppe i din lommebok.

LO krever økt kjøpekraft, altså at lønningene skal øke mer enn prisene.

Det tekniske beregningsutvalget, som lager statistikken før oppgjøret, har beregnet at prisene skal opp med 4,9 prosent i Norge i år.

Det betyr at LO må ha minst fem prosent for at det kravet innfris.

Lederen i LOs største forbund i privat sektor, Jørn Eggum, har sagt at anslaget hos våre handelspartnere, de vi handler mest med, er på 5,4 prosent.

LITT PÅ SIDELINJEN: Jørn Eggum og leder Stein Lier-Hansen i NHO-foreningen Norsk Industri, er vanligvis motparter i lønnsoppgjør, men i år er det mellomoppgjør og da ligger hovedansvaret hos LO og NHO sentralt.

Lavlønnsutfordring

Det betyr at det er et handlingsrom mellom fem og 5,4 prosent, som både gir reallønnsvekst og som gjør at vi ikke taper konkurransekraft mot andre land.

Trolig er 5-5,1 prosent nærliggende resultat.

Ved siden av selve rammen, blir det trukket frem en annen utfordring: lavlønnstilleggene.

LO har varslet at de kan bli høye, for å løfte lavlønnsgrupper.

Det er krevende for en del bransjer, som ikke går spesielt godt, som har mange lavtlønte.

Når oppgjøret mellom LO og NHO innen frontfaget er landet midt i april gjenstår minst like tøffe oppgjør i kommunene og Staten.

Rettelse Rettelse: VG skrev i en første utgave at partene var samlet til middag onsdag kveld. Fra LO opplyser de at det ikke var representanter fra NHOs forhandlingsdelegasjon til stede. Rettelsen ble gjort 30.03.2023 klokken 17.20.