STREIKEUTTAKET ER KLART: Det har ikke vært streik i mellomoppgjør i industrien i moderne tid, så sannsynligheten er liten for streik fra helgen, men reallønnsnedgang fjor og lederlønnshopp, provoserer arbeidstagerne.

Ved streik søndag: Disse rammes

LO og YS har i dag bestemt hvem som tas ut hvis det blir streik søndag. Det vil blant annet ramme industrigiganter, ferger, bryggerier og polet-leverandører.

– Vi har alltid som mål å bli enige, men er godt forberedt på streik, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik:

LO tar ut 22.947 medlemmer i streik fra søndag, hvis de ikke greier å komme til enighet med motparten, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), innen klokken 2400 natt til søndag.

Det kan blant annet ramme en rekke fergestrekninger (se liste lenger nede), Aibel, Aker Solutions, Kaefer, Hydro, bryggerier; blant annet Ringnes. Hansa Borg og Aass, Coca-Cola, Veidekke, Arcus og Vectura.

Streik skal iverksettes klokken 0600, men erfaringsvis kan det bli megling på overtid søndag, så 0600-fristen søndag morgen kan bli justert, hvis det skulle ende i konflikt.

Tidligere tirsdag ble det kjent at LO-konkurrenten YS tar ut 1441 medlemmer i første streikeuttak, blant annet Felleskjøpets butikker mange steder. Securitas flere steder og Schibsted, Harald A. Møller og Bertel O. Steen i Oslo.

Den avsluttende meglingsrunden starter fredag.

Her kan du lese hele streikeuttaket til LO.

Og her YS-listen:

Info Følgende YS-bedrifter omfattes av en eventuell streik: · Andersland Bygg AS · Autronica Fire and Security AS Distrikt Nord · Autronica Fire and Security AS Hovedkontor · Autronica Fire and Security AS Region Sør-Vest · Autronica Fire and Security AS Region Vest · Autronica Fire and Security AS Region Øst · Autronica Fire and Security AS Region Øst Tønsberg · Beerenberg Services AS, Avd Bergen · Bertel O. Steen Ullevål AS Avd. Verksted · Bilfinger Nordics AS Avd Stavanger · Distribution Innovation · Felleskjøpet AGRI SA · Felleskjøpet SARPSBORG 1750 BUTIKK · Felleskjøpet ELNESVÅGEN 7313 BUTIKK · Felleskjøpet HAMAR 4200 BUTIKK · Felleskjøpet KAMBO 1500 FABRIKK · Felleskjøpet MOLDE 7310 BUTIKK · Felleskjøpet FREDRIKSTAD / ROLVSØY 1760 BUTIKK · Felleskjøpet VOLDA 7110 BUTIKK · Felleskjøpet MYSEN 1368 BUTIKK · Felleskjøpet HOLSTAD 2151 BUTIKK · Felleskjøpet KLØFTA 2852 BUTIKK · Felleskjøpet LENA 5576 BUTIKK OG KORNMOTTAK · Felleskjøpet HØNEFOSS 6467 BUTIKK · Felleskjøpet HALDEN 1155 BUTIKK · Felleskjøpet ØRJE 1320 BUTIKK · Felleskjøpet SPYDEBERG 1481 BUTIKK OG KORNMOTTAK · Felleskjøpet ASKIM 1060 BUTIKK OG KORNMOTTAK · Felleskjøpet EIDSVOLL 2075 BUTIKK OG KORNMOTTAK · Felleskjøpet ÅRNES 2080 BUTIKK · Felleskjøpet GRUE 4050 KORNMOTTAK · Felleskjøpet ELVERUM 4111 BUTIKK OG KORNMOTTAK · Felleskjøpet RINGSAKER 4251 BUTIKK · Felleskjøpet FLISA 4413 BUTIKK OG VERKSTED · Felleskjøpet Agri SA Region 3 avd. 5053 · Felleskjøpet DOKKA 5495 BUTIKK · Felleskjøpet HADELAND 5592 BUTIKK OG KORNMOTTAK · Felleskjøpet Agri SA LILLEHAMMER · Felleskjøpet DRAMMEN 6068 BUTIKK OG KORNMOTTAK · Felleskjøpet GOL 6165 BUTIKK · Felleskjøpet KONGSBERG 6254 BUTIKK, VERKSTED OG KORNMOTTAK · Felleskjøpet AGRI SA REGION 4 AVD 7056 BARKÅKER · Felleskjøpet Agri SA LARVIK · Felleskjøpet LARVIK 7250 VERKSTED · Felleskjøpet Agri SA Region 4 avd. 8559 adm./salg/ek · Felleskjøpet EIKER 6020 BUTIKK OG KORNMOTTAK · Felleskjøpet NUMEDAL 6602 BUTIKK · Felleskjøpet Agri SA KOKSTAD · Felleskjøpet Agri SA BERGEN (HAUKÅS) · Felleskjøpet SKEI 5110 BUTIKK · Felleskjøpet RYGGE 1330 BUTIKK · Felleskjøpet VOSS 2110 BUTIKK OG VERKSTED · Felleskjøpet ÅLESUND 6110 BUTIKK · Felleskjøpet BREKSTAD 2360 BUTIKK · Felleskjøpet BODØ 2030 BUTIKK · Felleskjøpet SANDNESSJØEN 1890 BUTIKK · Gilbarco Veeder-Root AS Avd Oslo · Grand Hotel · Harald A. Møller AS Avd Oslo · Hesselberg Truck AS · Hesselberg Truck AS, Avd Bergen · Hesselberg Truck AS, Avd Moss · Hesselberg Truck AS, Avd Stavanger · Hesselberg Truck AS, Avd Sør · Hesselberg Truck AS, Avd Trondheim · Nassau-Norport AS Avd Mjøndalen · Orkland Industriservice AS · Radisson Blu Plaza Hotel Oslo · Schibsted Products & Technology AS Avd Akersgata Oslo · Schibsted Partnerstudio AS · Schibsted Products & Technology AS Avd Grensen Oslo · Schibsted Nova AS Avd Grensen · Schibsted Norge AS avd. Oslo/Hovedkontor · Schibsted Nova AS Avd Oslo · Securitas Technology AS Avd Aust- Og Vest-Agder · Securitas Technology AS Avd Hedmark og Oppland · Securitas Technology AS Avd Stavanger · Securitas Technology AS Avd Trondheim · Securitas Technology AS Avd. Buskerud · Securitas Technology AS Avd. Hordaland · Securitas Technology AS Avd. Oslo/Hoved · Securitas Technology AS Avd. Østfold · Securitas Technology AS Avd. Ålesund · Siemens Energy AS, Avd. Rubbestadnest · STS-Isonor Industrier AS avd. offshore Sola · VG – Verdens Gang AS Vis mer

Info Begrepene Lønnsoppgjør er komplisert. Her er en liten guide til jungelen av begreper: Lønnsoppgjør er enten hovedoppgjør eller mellomoppgjør, annethvert år. I år er det mellomoppgjør. Forskjellen er at det i hovedoppgjør ofte løftes inn tunge prinsipielle saker, som pensjon, mens mellomoppgjør oftest dreier seg om å justere lønningene. Partene i oppgjøret er de store arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene, anført av de to store, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen (LO). Frontfag. I Norge er det innarbeidet at det er frontfagsmodellen som gjelder. Det vil si at det er utvalgte områder i konkurranseutsatt industri og noen få andre næringer, som skal legge rammene for alle oppgjørene i Norge. Oppgjørsform: Oppgjøret kan forhandles på to måter. Enten samordnet, hvor LO og NHO har hovedansvaret, som i år, eller forbundsvist, hvor hvert enkelt forbund/forening forhandler mot hverandre, anført av Fellesforbundet i LO og Norsk Industri i NHO. Reallønnsvekst betyr at lønningene stiger mer enn prisene. Vis mer

LO-lederen vet at det ikke har vært konflikt i et mellomoppgjør i moderne tid, men advarer likevel:

VIL SNU UTVIKLINGEN: Følsvik sier realønnsnedgang ikke kan fortsette.

– Dette kan ikke fortsette

– Norske arbeidstagere har tatt ansvar gjennom flere utfordrende år for norsk arbeidsliv, med pandemi og høy prisvekst. Nå ser vi at mange bedrifter går veldig godt og overskuddene er høye. Vårt mål er å utjevne forskjeller mellom folk og sikre at norske arbeidstagere får sin del av verdiskapningen, fremholder hun i en pressemelding.

– Vi står fast på kravet om økt kjøpekraft når vi nå går inn i megling med NHO. Mange av våre medlemsgrupper har hatt en betydelig nedgang i reallønnen de siste årene. Dette kan ikke fortsette, advarer YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

NHO: Målet er å finne en løsning

– Det er LO og YS som gjør uttaket, og vi forholder oss til det. Vi går inn i meklingen med mål om å finne en løsning. Men dersom meklingen ikke fører frem, er vi forberedt på at det kan bli konflikt, sier direktør arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

NHO-LEDER: Nina Melsom viser til at bedriftenes konkurransevne må legges til grunn.

Hun sier det er viktig å ivareta bedriftenes konkurranseevne.

– Situasjonen i bedriftene er svært ulik. NHO er opptatt av at lønnsveksten må være tilpasset den økonomiske situasjonen i den enkelte bedrift. Vi må ikke ende med et oppgjør som går utover bedriftenes konkurranseevne og mulighet til å skape og utvikle arbeidsplasser. Levedyktige bedrifter er med på å sikre Norges fremtid.

Dette nører opp under mulig historisk streik

Opptakten til årets lønnsoppgjør har vært heftig, fordi arbeidstakerene i Norge oppleve kraftig reallønnsnedgang i fjor – og fordi at lederlønningene i sentral sektorer har tatt av:

I fjor steg lønningene med 4,1 og prisene med 5,8: Altså en reallønnsnedgang med 1,7 prosentpoeng.

Lederlønningene steg kraftig:

Hele 21,3 prosent i snitt for 220 heltidsansatte administrerende direktører i bransjer knyttet til «utvinning av råolje og naturgass, inkludert tjenesteyting».

I industrien fikk 3100 toppsjefer 9,6 prosent lønnsløft i snitt, mot 4,1 prosent i snitt for norske arbeidstagere.

Vel fem prosent

Det har fått LO-ledere til å se rødt og har faktisk bidratt til å skjerpe lønnskravene.

LO krever økt kjøpekraft, altså at lønningene skal øke mer enn prisene.

Det tekniske beregningsutvalget, som lager statistikken før oppgjøret, har beregnet at prisene skal opp med 4,9 prosent i Norge i år.

Det betyr at LO må ha minst fem prosent for at det kravet innfris.

Lederen i LOs største forbund i privat sektor, Jørn Eggum, har sagt at anslaget hos våre handelspartnere, de vi handler mest med, er på 5,4 prosent.

Realistisk sett ender da oppgjøret på fem prosent, eller litt mer.

Lavlønnstillegg er en kompliserende faktor i årets oppgjør. Mange bransjer går godt og tåler store lavlønnstillegg, men en del bransjer med lav lønn går dårlig, og for dem vil store lavlønnstillegg presse en allerede presset økonomi.

HELGEMEGLING: LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid innleder meglingen fredag.

Rammene settes til helgen

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, hvor det er lønn som forhandles.

Det er annethvert år: I fjor var det og neste år er det hovedoppgjør, hvor andre tunge saker, som pensjon kan legges på bordet.

Det er oppgjør i privat sektor som innleder vårens lønnsoppgjør, gjennom det såkalte frontfagsoppgjøret frontfagsoppgjøretFrontfag er bedrifter som konkurrerer med bedrifter i utlandet. De er plukket ut fordi det er disse norske bedriftenes økonomiske tåleevne, som avgjør hvor mye lønnsvekst som gis. Gis det for mye i Norge, vil det svekke norske bedrifters konkurranseevne., som LO og NHO leder an i, som setter rammene for alle de andre oppgjørene i vår.

Oppgjørene i andre deler av det privat og stat og kommune følger senere i vår.

