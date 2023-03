FORNØYD: Monica Molvær, fylkesleder i Møre og Romsdal og Høyre-ordførerkandidat i Ålesund, har frontet kystopprøret.

Fullt gjennomslag for kystopprør på Høyre-landsmøtet

GARDERMOEN (VG) Et enstemmig Høyre-landsmøte vedtok lørdag å si «nei til regjeringens skatt på havbruk».

Veien til Høyres vedtak var lang:

Først brygget det til et kystopprør fra de som mente partiet ikke var tydelige nok mot lakseskatten. Så foreslo ledelsen å «si nei til regjeringens skatt på havbruk, som er sendt på høring».

Det førte til enda en runde: Kystfylkene samlet seg om å be partiet om å stryke siste setning, fordi de mener den var et smutthull. Ved å ta den bort, mente de at man ville fjerne all tvil om at Høyre sier nei til regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk - også hvis de skulle vri til en ny variant, og foreslå den.

Men før Høyre rakk å stemme over forslaget, kom kystfylkene til enighet med redaksjonskomiteen om å sette punktum før siste setning, for å gjøre den tydeligere. Dermed fikk de fullt gjennomslag.

– Vi har opplevd at Høyre ikke har vært tydelige nok og holdt døra åpen for forhandlinger. Men vi har merket en endring i kommunikasjonen de siste dagene, sier Monica Molvær, Høyre-ordførerkandidat i Ålesund.

Hun sier det har vært vanskelig for Høyrepolitikere langs kysten å forsvare partiets standpunkt.

– Den nasjonale debatten har handlet om store laksebaroner - men dette handler om helt vanlige mennesker.

Nå mener hun Høyre er tydelige.

Høyre har tidligere vært kritiske til lakseskatten regjeringen har foreslått å innføre, men de har lenge sagt at de vil ta endelig stilling til regjeringens forslag om en slik skatt når den blir lagt frem.