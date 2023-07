TROMSØ: Kommuner i Nord-Norge sliter med å få tak i nok helsepersonell.

Brukte rekordmye på innleie av vikarer i fjor

TROMSØ (VG) For å bemanne helsetjenesten i Tromsø er de helt avhengig av vikarbyråer. Det er svært kostbart og ikke bærekraftig, sier helsesjefen.

Kortversjonen Tromsø kommune er avhengig av vikarbyråer for å bemanne helsesektoren. Dette er kostbart og ikke bærekraftig, ifølge helsesjef i Tromsø kommune, Magne Nicolaisen.

I 2022 brukte Tromsø 146 millioner kroner på innleie av vikarer. Det er rekordhøyt.

Forbedret lønn og arbeidsvilkår er noen av grepene som er tatt for å tiltrekke sykepleiere til faste jobber.

På Helsehuset var situasjonen mest kritisk. Dette har blitt betydelig redusert av Trude Wester, som tok over for ett år siden. Vis mer

Mange sykehus og kommuner i Nord-Norge sliter med å få tak i nok helsepersonell.

Ifølge Helse Nord er det over 1000 ledige faste stillinger i landsdelen. Det er også her det brukes mest penger på innleie av vikarer.

I Tromsø har de aldri brukt så mye penger på vikarer som i fjor. Hele 146 millioner kroner.

– Vi har brukt rekordmye penger på vikarer og vi har brukt rekordmye penger på overtid og den type ting. Det er ikke bærekraftig, sier helsesjefen i Tromsø kommune Magne Nicolaisen.

Kommunen har hatt store problemer med å rekruttere nok folk.

På det verste manglet de 140 sykepleiere, nå er det rundt 40 ledige faste stillinger som sykepleier i kommunen.

– Det har gått alvorlig utover økonomien. Helse og omsorg har brukt flere hundre millioner kroner mer enn vi har, sier Nicolaisen.

Tromsø er ikke alene om å bruke mange vikarer. Siden 2012 er vikarbruken i hele landet mer enn doblet, ifølge en rapport fra Fafo.

HELSESJEF: Magne Nicolaisen.

De har gjort noen grep, som en satsing på sykepleierne der de tilbyr bedre lønn og arbeidsvilkår enn tidligere.

Men vikarer kommer uansett til å være nødvendig.

– Hvis vi skal klare å bemanne helse- og omsorgstjenestene er vi dessverre i stor grad avhengig av vikarbruk og overtid, sier Nicolaisen.

Mangler folk i sommerferien

Mest kritisk var det på Helsehuset i kommunen. Det var stor utskifting av folk og enorm bruk av vikarer.

Helsehuset er en mellomstasjon for utskrivningsklare pasienter, som skal videre til andre tilbud i kommunen.

De har også flere andre tilbud innen rehabilitering, psykiatri, lindrende behandling og øyeblikkelig hjelp.

HELSEHUSET: Enhetsleder Trude Wester.

Det går bedre for Helsehuset nå, men det er likevel stor mangel på helsepersonell.

Denne sommeren har det vært spesielt vanskelig å få tak i folk.

– Vi har nesten ingen kvalifiserte søkere. Vanligvis har vi det, men i år var det ingen. Sommeren kommer til å bli kjempetøff, sier Wester.

Hun kommer selv til å steppe inn som sykepleier på avdelingene i sommer, i tillegg til å være leder.

Har ikke plass til alle

For ett år siden sto over halvparten av stillingene på Helsehuset ledige. Disse måtte fylles med vikarer og kostet over 50 millioner kroner i fjor.

– Det er mye penger. I snitt koster en sykepleier fra vikarbyrå 110.000 kroner i måneden. En fast ansatt koster rundt 50.000, sier Trude Wester, som tok over som leder for ett år siden.

Siden i fjor har hun klart å få ned andelen ledige stillinger til 20 prosent. Også sykefraværet er redusert, fra rundt 20 til 13 prosent.

– Jeg har jobbet med vi kaller relasjonsledelse, som handler om å se folk, høre folk, veilede og ha tillit til at de utfører jobben sin på en gode måte, sier Wester.

HEKTISK: Jobben som leder på Helsehuset er variert og består av alt fra sykepleie til brannsikkerhet.

En dag som leder av Helsehuset er variert. Det dukker stadig opp små og store kriser.

Når VG kommer på besøk, har hun nettopp vært på butikken og handlet inn til sommerfest.

Hun rekker så vidt å komme seg inn på kontoret før telefonen ringer.

En pasient trenger plass, men det er helt fullt og de har ikke nok folk til helgen. Hun må dessverre gi avslag.

– Er det plass til alle som dere skulle hatt inn her?

– Nei, det er jo ikke det, sier Wester.

– Det er mange som kommer hit som ikke kan dra hjem og må vente på sykehjemsplass. Derfor får vi ikke den rulleringen vi hadde håpet på, sier Wester.

Neste krise melder seg raskt. Denne gangen er det problemer med en vannslange.

Må sørge for at ansatte trives

Sykepleier Stine Aronsen er tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund på Helsehuset.

Hun roser jobben Trude Wester har gjort det siste året.

Det er fortsatt travelt på Helsehuset med mange pasienter og vikarer, men situasjonen er mye bedre, sier hun.

TILLITSVALGT: Stine Aronsens jobber fast som sykepleier på Helsehuset.

Fremover mener hun det blir viktig å sørge for at folk trives på jobb, slik at fagfolkene ikke forsvinner fra yrket.

Selv om hun merker at befolkningen blir eldre og at det mangler helsepersonell, kommer hun til å fortsette som sykepleier.

– Dette yrket jeg har er helt fantastisk. Jeg kunne aldri gjort noe annet, sier Aronsen.