Opplysninger til VG: Sentralt strømgrep kommer først til høsten

Regjeringen skal legge frem endringer i strømstøtten under en pressekonferanse onsdag kveld klokken 18.30.

Flere medier har meldt at et sentralt grep er å endre beregningen fra månedssnitt til time for time, som kan føre til at strømstøtten kan øke for mange, fordi vi forbruker strøm når prisen er høyest.

Men kilder sier til VG at den ordningen ikke kan hasteiverksettes og trolig først vil tre i kraft til høsten.

Det har også NRK fått bekreftet.

De skriver at regjeringen også vil gi mer i strømstøtte i månedene april, mai, juni, juli, august og september.

– For mens man i dag får 80 prosent støtte i sommermånedene, når strømprisen går over 70 øre per kilowattime, blir prosenten nå satt til 90 prosent støtte hele året. Moms kommer i tillegg, skriver de.