TIL SØRLANDET: Dårlig vær i sør, godt vær i nord, slik påvirker «Poly» Norge.

Stormen herjer i Nederland – torsdag kommer restene til Norge

Men slapp helt av! Norge blir ikke i nærheten like rammet av «Poly» som Nederland.

Minst 300 flyvninger er onsdag morgen innstilt på flyplassknutepunktet Schiphol, som er en av Europas travleste.

Det som følge av stormen «Poly».

Restene etter stormen kommer til Sør-Norge allerede torsdag.

Men frykt ikke. Bortsett fra litt regn og vind, så vil ikke stormen ha stor effekt på Sørlandet.

– Det blir ganske så udramatisk. Vi får lavtrykkssenteret og nordsiden av stormen, altså den delen av stormen som ikke gir veldig dårlig vær, sier statsmeteorolog, Rafael Escobar Løvdahl, til VG.

Regn og vind

Ifølge meteorologen blir det en del regn, men ikke nok til å sende ut farevarsel. Det kan også bli tordenbyger, men heller ikke her ser meteorologene det som nødvendig å sende farevarsel.

– Det bør ikke gripe inn i folks hverdag. Badetemperaturen blir kanskje litt kaldere.

Ettersom det er mulighet for tordenbyger ber Løvdahl folk tenke på vanlig sikkerhet angående lyn.

– For sikkerhets skyld ville jeg ikke anbefalt å gå på topptur eller være under et stort tre. Det kan bli lynaktivitet.

«Poly» vil ha en effekt på værfronten i Norge frem til helgen.

For deler av Nordland og Sør-Troms vil stormen etter alle solemerker faktisk gi godt vær.

– De vil få fralandsvind og generelt fint vær. Det blir litt forskjeller før den drar mot Sverige.

Det er for øvrig meldt knallvær i Sør-Norge fra og med fredag.

Reisende står i kø på Amsterdams flyplass Schiphol.

Herjer i Nederland

«Poly» herjer i Nederland onsdag. Flytrafikken er blitt sterkt påvirket, fallende trær og mulighet for flyvende objekter.

Reuters melder at én person er omkommet i forbindelse med stormen. Personen ble truffet av et tre som kom blåste over ende.

Togtrafikken i landet er også påvirket av uværet og vil være stengt nord i landet fra klokken 08.30, skriver De Telegraaf.

Myndighetene har lagt ut bilder på Twitter av lastebiler som har blåst over ende og trær som raser inn på motorveien.

Et tre har blåst over en bil i byen Haarlem, nord i Nederland.