Oda Emilie Tafjord er ti uker på vei, og skulle gjerne ha dratt til en jordmor.

Bestilte time hos jordmor – fikk time 20 uker senere

Oda Emilie Tafjord (29) får ikke time hos jordmor før hun er over halvveis ut i svangerskapet: – Jeg syns det er drøyt!

Kortversjonen Oda Emilie Tafjord (29) ble tildelt time med jordmor først i uke 24 av svangerskapet, noe hun mener er altfor sent.

Tafjord delte dette på sosiale medier, og mottok over 150 tilbakemeldinger fra andre som også opplevde dette problemet.

Avdelingsjordmor i Bydel Grünerløkka ved Oslo, Kjersti Kellner, bekrefter at det om sommeren ikke er nok kapasitet til å gi jordmortime til alle nygravide.

I Norge får gravide kvinner tilbud om ni svangerskapskontroller av det norske helsevesenet.

Ifølge Helsedirektoratets retningslinjer skal kvinnen ha mulighet til å velge mellom fastlege og jordmor. Vis mer

Da Oda Emilie Tafjord fant ut at hun var gravid i den fjerde uken av svangerskapet, tok hun, som mange gjør, kontakt med helsestasjonen hvor man kan få time hos jordmor jordmorJordmor er offentlig autorisert helsepersonell med selvstendig ansvar for friske kvinner gjennom svangerskap, fødsel og barseltid. Jordmor arbeider forebyggende, fremmer normale, fysiologiske prosesser, oppdager komplikasjoner og tilkaller legehjelp, og utfører akutthjelp. (snl.no).

Kort tid etterpå tikket det inn en e-post i innboksen:

«Du har fått time hos jordmor til svangerskapskontroll i svangerskapsuke 24», sto det i e-posten. Videre anbefalte helsestasjonen at hun lastet ned app for å få relevant informasjon.

– Det er jo ikke før langt over halvveis i svangerskapet, sier en tydelig oppgitt Tafjord.

Oda Emilie Tafjord med sønnen sin Alfred på 3 år.

Svangerskapsomsorgen i Norge består av ni svangerskapskonsultasjoner, hvor enkelte innebærer ultralyd på sykehus, og andre konsultasjon hos fastlege eller jordmor.

Ifølge Helsedirektoratets retningslinjer skal kvinnen kunne velge mellom time hos jordmor eller fastlege, eller begge.

Tafjord ønsker å gå til jordmor gjennom hele svangerskapet, sånn som hun gjorde under sist graviditet. Det får hun ikke til denne gangen.

Delte frustrasjonen

Tafjord delte sin frustrasjon på sin Instagram-konto «Kapablebarn». Reaksjonene i ettertid har ikke latt vente på seg.

– Jeg viste ikke at mange opplevde dette, før jeg delte det på sosiale medier. Jeg fikk minst 150 stykk som skrev at dette også gjaldt dem, rundt omkring i landet.

Oda Emilie Tafjord delte e-posten fra helsestasjonen på sosiale medier.

Tafjord reagerer også på mangelfull informasjonen i e-posten hun fikk fra helsestasjonen.

– De ba meg ikke engang ta kontakt med fastlege eller søke sykehusplass. Mye av informasjonen i e-posten er også utdatert, sier hun.

Hun forteller at det i e-posten ikke var opplyst om at tidlig ultralyd også er en del av svangerskapsprogrammet i 2023.

– Når de først ikke har kapasitet, så klarer de ikke å informere nye mødre på en god måte.

Tafjord forteller at dette er hennes andre graviditet, og at hun er takknemlig for at hun allerede har denne informasjonen.

– Men tenk på førstegangsmødre som kanskje ikke vet hva de burde gjøre videre.

Tafjord reagerer på dårlig informasjon av helsestasjonen.

Stor omveltning

– Hvorfor mener du jordmorkontakt i den første delen av trimesteret er viktig?

– Fordi det første trimesteret er ekstremt ensomt, og det er ofte da man har det verst. Du føler deg kanskje veldig dårlig, sliten og kvalm på jobb, og ingen vet at du er gravid fordi mange holder det hemmelig såpass tidlig.

Hun beskriver graviditet som en stor omveltning i livet, både følelsesmessig, fysisk, og for familien rundt.

– Også får du ikke muligheten til å snakke med helsepersonell som er ekspert på dette før i uke 24. Helsepersonell som kan graviditet godt, og gjør dette som jobb. Det syns jeg er helt drøyt.

Tafjord syns at det er viktig at gravide blir ivaretatt av det norske helsevesenet.

Hun opplever at mange sier at «man bare kan dra til fastlegen».

– Hos fastlegen er det en vanlig fastlegetime på 15 minutter, og da er det ganske mye informasjon som skal inn på kort tid. Hos jordmor er det en hel time, og kvinnen blir hørt på en helt annen måte, forteller hun.

– Fastlegen har også ferieavvikling, og kan være ganske utilgjengelig i en tid hvor den gravide trenger det som mest.

Tafjord peker på at det kan være flere grunner til at den gravide foretrekker jordmor:

– Kanskje man har fastlege i en annen by, eller ikke liker fastlegen sin og står på venteliste hos en annen. Kanskje man har samme fastlege som familien sin, og ønsker å prate med en utenforstående? Det kan være mange grunner til at man vil til jordmor.

– Vi beklager

I en e-post til VG skriver avdelingsjordmor i Bydel Grünerløkka, Kjersti Kellner, at det er vanlig praksis at nygravide ikke får time hos jordmor i Oslo kommune på sommeren.

– Vi tilstreber alltid å gi time så snart som mulig til alle som ønsker å gå til jordmor. Men av ressurshensyn kan det være noe tid å vente på time hos jordmor. Det ikke er kapasitet til å gi time til alle på sommeren.

Hun opplyser om at norske helsemyndigheter likestiller svangerskapsoppfølging hos fastlege og jordmor:

– Det betyr at om en gravid har vært hos fastlege til første kontroll, og ingen risikofaktorer er avdekket, er det ingen behov for kontroller utover standardprogrammet som er utarbeidet av Helsedirektoratet, skriver Kellner.

– Har de vært hos fastlege til første kontroll, i svangerskapsuke 6 til 12, så er neste kontroll i svangerskapsuke 24.

Kellner opplyser om at de nå har utarbeidet et standardsvar som inneholder oppdatert informasjon.

– Vi er enig i at informasjon i e-posten er noe mangelfull, og vi kunne ha skrevet mer utfyllende om standard oppfølging, og at en må ta kontakt med fastlege dersom en ikke allerede har vært der. Det beklager vi.

I en e-post til VG forteller Helsedirektoratet at retningslinjene ikke har en lovs kraft, men kun er faglige anbefalinger basert på forskning og erfaring.

Oda Emilie Tafjord er gravid for andre gang, og er takknemlig for at hun allerede var godt informert da hun mottok e-posten fra helsestasjonen.

– Sommerferie er hvert år

Tafjord mener at ferieavvikling ikke er en god grunn til at jordmor ikke er tilgjengelig på sommeren for nygravide.

– Sommerferie er det jo vært år. Da har man jo laget en bemanning som ikke klarer å håndtere et helt vanlig år, med ferier, permisjoner og sykdom hos de ansatte, sier en frustrert Tafjord.

– Retningslinjene hos Helsedirektoratet er veldig tydelige, og det klarer de ikke å følge de opp.

Hun mener at svangerskapsomsorgen burde fokusere mer på kvinnens mentale helse enn det den gjør akkurat nå:

– Barsel-, svangerskaps- og fødselsomsorgen burde faktisk ivareta mor. At politikerne beskriver omsorgen i Norge som trygg, burde ikke kun basere seg på om mor overlever eller ikke, sier hun.

Oda Emilie Tafjord mener sommerferie ikke burde være en grunn til at jordmødre ikke er tilgjengelige for nygravide.

Info Svangerskapsomsorgen Det tilbys ni faste kontroller under svangerskapet hos den offentlige helsetjenesten i Norge. Du velger selv om du vil følges opp av jordmor på helsestasjon eller lege gjennom graviditeten, eller begge. Dersom fastlegen eller jordmor sammen med deg vurderer at det er behov for flere konsultasjoner, kan du få det. Svangerskapsomsorgen i Norge består av disse ni konsultasjone: Uke 6–12 jordmor eller fastlege

Ultralyd uke 11–14 sykehuset

Ultralyd uke 17–19 sykehuset

Uke 24 jordmor eller fastlege

Uke 28 jordmor eller fastlege

Uke 32 jordmor eller fastlege

Uke 36 jordmor eller fastlege

Uke 38 jordmor eller fastlege

Uke 40 jordmor eller fastlege Det er kommunene som har ansvaret for å organisere tilbudet. «Du velger selv om du vil følges opp av jordmor på helsestasjon eller lege gjennom graviditeten, eller begge.», står det på Oslo kommunes nettsider. (Helse-Norge/Helsedirektoratet/Oslo kommune) Vis mer

