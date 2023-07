Aktiver kart

Tunnel i Oslo sentrum delvis stengt: − Det går sakte overalt

På grunn av røykutvikling i en bil er Svartdalstunnelen delvis stengt. Operatunnelen var stengt, men er nå åpnet igjen.

Politiet i Oslo skriver på Twitter klokken 16.03 at de har mottatt melding om røykutvikling fra en bil i Svartdalstunnelen i Oslo sentrum, retning Ryen.

– Tunnelen stenges i forbindelse med dette. Nødetatene er på vei, skriver politiet.

Klokken 16.09 melder Vegtrafikksentralen øst at også Operatunnelen stenges i forbindelse med hendelsen.

Tunnelen er stengt i begge retninger på grunn av røykutvikling i personbil. Nødetater er på stedet, skriver veitrafikksentralen.

– Det går relativt sakte gjennom tunnelsystemet. Nå har vi åpnet fra Ryen og ned mot Operatunnelen og videre utover ned mot sentrum. Hvert øyeblikk åpner vi venstrefeltet opp mot ryen i påvente av berging, sier trafikkoperatør Hans Are Dahl i Vegtrafikksentralen øst til VG.

– Det begynner å bli mer åpent, men det er mange som reiser nå. Det vil forplante seg ut for de som må finne en annen vei å kjøre for å komme opp til Ryen igjen. Det vil nok være saktegående utover ettermiddagen gjennom byen.

– Hvor er det verst?

– Det går ikke an å peke på et sted som er verst, det går sakte overalt.

– Det er bare å ta det med ro og ikke stresse med å komme frem. Det tar den tiden det tar. Hvis de har mulighet for å utsette reisen, kan det være et alternativ. Men det er litt styrt hvilket ærend de er ute i trafikken for.

I en oppdatering klokken 16.12 melder politiet at Svartdalstunnelen er åpnet i inngående løp. Dette er i retning fra Ryen og inn mot sentrum.

Klokken 16.39 melder Vegtrafikksentralen at Operatunnelen er åpen for normal trafikk i begge retninger.

Bilen er berget fra stedet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post