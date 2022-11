STEMMEN FRA AFRIKA: Tomm Kristiansen ble 72 år gammel.

Tomm Kristiansen er død

Tidligere NRK-journalist og forfatter Tomm Kristiansen er død, 72 år gammel.

Han døde søndag morgen, opplyser familien til NRK. Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent.

Tomm Kristiansen, også kjent som «Stemmen fra Afrika», er mest kjent for å ha vært NRKs Afrika-korrespondent i to perioder. Først i Harare i Zimbabwe fra 1990 til 1994, så i Cape Town i Sør-Afrika fra 2002 til 2006.

Men Kristiansen var også aktiv helt til siste slutt. For to uker siden publiserte han boken Afrika på 200 sider, som ble den 17. i rekken.

– Det er ufattelig trist. Tomm var en fantastisk Afrika-korrespondent og en strålende kollega og et kvalitetsmenneske som man sjelden møter.

Dette forteller journalist og forfatter Erling Borgen til VG. Han var kollega og venn med Kristiansen gjennom mange år.

– Jeg merker at jeg kjenner en ufattelig tristhet, over at Tomm så overraskende er død. Men heldigvis setter han sterke spor etter seg - både som journalist og som medmenneske, legger han til.

1 / 6 1993: Kristiansen, til høyre, intervjuer Nelson Mandela på hans kontor. 2018: Tomm Kristiansen på Camps Bay i Cape Town, Sør-Afrika. 2004: Kristiansen har bodd mange år i Sør-Afrika. Her på hans hjemmekontor i Cape Town. 1996: Tomm Kristiansen med Fredrik Skavlan og Eva Bratholm på premieren på «Absolutt». 2018: Hjemme hos Kristiansen på Enerhaugen i Oslo. 2008: Kristiansen med daværende miljø- og utviklingsminsiter Erik Solheim. forrige neste fullskjerm 1993: Kristiansen, til høyre, intervjuer Nelson Mandela på hans kontor.

En lang karriere ble delvis avsluttet fra 2019 til 2021 med podkastserien Tomms Afrikanske fortellinger, som gikk gjennom høydepunktene fra de mange reportasjene.

Kristiansen dekket blant annet apartheid i Sør-Afrika, og folkemordet i Rwhanda. I 1995 fikk han den store journalistprisen for arbeidet sitt.

Les VGs tidligere intervju med Kristiansen: Afrika-Tomm om livet, døden og kjærligheten.

– Mye journalistikk og et stort forfatterskap

– Dette er utrolig trist. Tomm hadde fortsatt veldig mye å formidle og var aktiv inntil det siste. På den ene siden etterlater han seg veldig mye journalistikk og et stort forfatterskap, sier utenriksredaktør i NRK og tidligere kollega Sigurd Falkenberg Mikkelsen.

Utenriksredaktøren sier at han først og fremst husker Kristiansen som en veldig god kollega, et menneske som spredte håp, og som en person som så andre.

– Selvfølgelig også som journalist satte han dype spor hos veldig mange, legger Mikkelsen til.

Også den kjente utenrikskorrespondenten Sidsel Wold sier hun vil huske Kristiansen som en «fantastisk fin» kollega:

– Jeg er helt i sjokk. Jeg fikk vite dette for noen minutter siden. Dette var altfor tidlig, Tomm hadde mye mer å gi. Jeg er målløs og rystet over at det skjedde så tidlig. Jeg var veldig glad i Tomm.

NRK-KORRESPONDENT: Sidsel Wold.

– Han var en fest å være sammen med, legger hun til.

NRK-nyhetsanker Jon Gelius skriver på Twitter at han er i «sjokk og vantro» etter nyheten om dødsfallet.

– Vår særdeles dyktige og gode kollega Tomm Kristiansen døde i dag, bare 72 år ung. En kjær venn er gått ut av tiden. Hans stemme og blide åsyn vil bli dypt savnet, skriver han.