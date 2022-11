RUTH HAR TALT: Kutt i bolig for de aller svakeste i samfunnet? Ikke på Ruth Grungs vakt.

Ap-topp i Bergen har fått nok: − Regjeringen sparker nedover

I forrige periode satt helsebyråden i Bergen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Nå retter hun hard skyts mot Støre-regjeringen: – Det er spesielt at en Ap-ledet regjering velger å nedprioritere de mest grunnleggende velferdstjenestene.

– I min tid på Stortinget klarte vi hele tiden å prioritere velferdstjenestene. Hva det er Ap holder på med i regjeringen nå, kjenner jeg ikke igjen, sier hun til VG.

Bergens helsebyråd Ruth Grung (Ap) er ikke nådig i sin dom over regjeringens beslutning om å kutte i investeringstilskuddet for omsorgsboliger i statsbudsjettet.

Hun mener det får alvorlige konsekvenser for Bergen, som har en rekke planer for nye sykehjem og boliger for utviklingshemmede. De hadde ventet seg at staten stilte opp økonomisk.

– Det er spesielt at en Ap-ledet regjering velger å nedprioritere de mest grunnleggende velferdstjenestene som sykehjem og bofellesskap til utviklingshemmede, funksjonshemmede og de mest sårbare rusavhengige og de med store psykiske lidelser, sier hun.

HELT TAUS: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har nektet å stille til intervju i VG om kuttet i investeringstilskuddet i flere uker. Samtidig øker presset fra hennes partifeller ute i landet mot regjeringen.

VG har i to og en halv uke forsøkt å få et intervju med helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) kuttet i investeringstilskuddet. Hun er forelagt kritikken Grung fremfører i saken. Kommunikasjonsavdelingen opplyser om at Kjerkol ikke ønsker å stille til intervju, og viser til at statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) har uttalt seg. Da uttalte statssekretæren at de har gjort vanskelige grep for å få ned investeringstakten:

– Ingen vil gjøre krevende kutt, men dette har vært et svært stramt budsjett. Og dette er den enkelte kommunens oppgave. Det er de som har ansvaret her. Og så vil jeg minne om at denne gruppen er prioritert for å få startlån i Husbanken, sa hun da.

Samtidig har stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) uttalt at saken vil bli tema under budsjettforhandlingene, og at de har fått krfatige reaksjoner på kuttet.

– Dette er den enkeltsaken vi får sterkest reaksjoner på i statsbudsjettet, uttalte han til VG i helgen.

PRESSET: Geir Pollestad sier at regjeringen får sterke reaksjoner på kutt i investeringstilskuddet.

Ordførere trygler Støre om å snu

Allerede har en rekke ordførere fra Ap og Sp kritisert regjeringen, og bedt Støre-regjeringen om å snu. Deriblant Drammen-ordfører Monica Myrvold Berg (Ap). Hun uttalte til VG at hun ble forbanna over kuttet:

– Jeg ekstremt provosert av å ha en statssekretær som sier at dette er kommunenes ansvar. Nei, det er fellesskapets ansvar, og regjeringen må ikke glemme at de er en del av det fellesskapet, sa hun forrige uke.

Også Tom Tvedt som er Ap-medlem og leder i Norges forbund for utviklingshemmede har kritisert kuttet, og omtaler det som katastrofalt for de som rammes.

VG har også skrevet om utviklingshemmede Håkon (16) i Drammen. Familien hans og flere andre er i gang med å planlegge et borettslag med omsorgsboliger for mennesker med ulike behov – et prosjekt som vil bli millioner av kroner dyrere, om staten ikke stiller opp.

– Uholdbart

Totalt hadde Bergen planlagt med å motta 728,3 millioner kroner i investeringstilskudd i perioden 2023 til 2026.

– Når vi kontakter våre folk i Stortinget og på regjering så får vi til svar at dette er et midlertidig kutt. Men hvor midlertidig? Ett år? Lengre? Det er helt uforutsigbart for oss, og fullstendig uholdbart, sier hun.

Grung reagerer særlig på svaret fra helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) om at dette er kommunenes ansvar.

– De gjør det altfor enkelt for seg når de svarer «kommunens ansvar». De dytter ansvaret over på kommunene. Ja, det er kommunens ansvar, men vi må ha økonomien til å ta det ansvaret. Regjeringen sparker nedover, når de svarer som de gjør.

Info Hva er investeringstilskuddet, og hvorfor bryr folk seg om det? Det statlige investeringstilskuddet fra husbanken er ment til å stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer som har behov for helse- og omsorgstjenester hele døgnet. Ordningen har eksistert siden 2008. Uten ordningen blir det mye dyrere for kommunene å bygge nye omsorgsboliger. Vis mer

– Prioritert feil

Grung har sett seg lei på stadig påminnelser om hvor krevende økonomisk situasjonen statsbudsjettet legges fram i.

– De svarer hele tiden at «vi må forstå alvoret» i den økonomiske situasjonen. Men det gjør vi! Når det er en vanskelig økonomisk situasjon, så blir det enda viktigere å prioritere riktig. Her har regjeringen prioritert feil, er hennes klare beskjed.

Grung sier at kuttet får store konsekvenser i Bergen

– I Bergen har vi Statsforvalteren på nakken fordi vi har for lang ventetid på sykehjemsplasser.

Helsebyråden setter nå sin lit til at Stortinget vil gjøre om på statsbudsjettet før det blir vedtatt.

– Å kutte på denne måten, uten forvarsel er helt uforsvarlig overfor oss i kommunene. Jeg tror ikke det forstår hvor store konsekvenser dette får for oss. Jeg appellerer nå til Stortinget om å løse opp i denne saken før statsbudsjettet skal vedtas.