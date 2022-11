MÅLVAKT OG BARNEVAKT: Farmor Solfrid Fiksdal (62) fra Brattvåg på Sunnmøre gjør seg klar til å redde skuddet fra barnebarnet Troy (3). Hun redder også hverdagen til Troys foreldre når barnehagen er streikerammet.

Besteforeldre trår til under streiken: − Bare kjekt, sier «keeper» Solfrid (62)

Farmor Solfrid Fiksdal (62) er keeper når barnehagen til Troy (3) er i streik. Besteforeldrene Arild (71) og Ragnhild Eikin (72) kjører fra Arendal til Kjeller på søndag. De er klare for en ny uke med pass av Esther (3).

Den lille jenta fra Kjeller og foreldrene hennes er tre av flere tusen som i høst har vært- eller er rammet av streikene i skolene og barnehagene.

De skjulte hjelperne, som ofte løser situasjonen slik at mor og far kan gå på jobb, er en hel baktropp med besteforeldre.

Arild Eikin (71) er pensjonist sammen med kona Ragnhild Eikin (72) hjemme i Arendal.

Da barnebarnet Esthers barnehage på Kjeller på Romerike ble rammet av en delvis streikestengt barnehage, skjønte de to i sørlandsbyen at de kunne bidra.

De stiller villig opp som bakkemannskap.

UT PÅ VEIEN IGJEN: Besteforeldrene Arild (71) og Ragnhild Eikin (72) fra Arendal gleder seg til nye dager sammen med barnebarnet Esther (3) som erstattere for barnehage-ansatte i streik.

– Vi har vært hos Esther i en drøy ukes tid under streiken tidligere. På søndag drar vi fra Arendal for å være hos familien i syv til ti dager igjen, sier bestefar Arild Eikin til VG.

– Hvordan er det å bistå med å passe barnebarnet?

– Det er alltid bare hyggelig å være sammen med barnebarnet. Når det er et behov for barnebarnets foreldre også, så er jo dette ekstra meningsfylt også, svarer bestefar Arild Eikin.

Barnebytting på lekeland

Esthers pappa og Arilds svigersønn, Bård Eikin (49) hadde fredag ansvaret både for eget barn og en annen families barnehagebarn. Da VG snakket med ham - var trioen på Leos Lekeland for aktiviteter der.

MATER ENDER: En populær aktivitet sammen med besteforeldre, er mating av ender. Esther (3) i aksjon ved et vann i nærheten av hjemmemiljøet på Kjeller i Lillestrøm.

– Besteforeldrenes bistand er faktisk helt alfa og omega for oss, sier pappaen i et ikke akkurat støyfritt lydbilde fra lekelokalene.

Deres tilstedeværelse sørger for at han som er IT-sjef i et firma og mammaen, som er byråkrat, slipper å ta kvelder og netter i bruk for å jobbe.

Leker gjemsel

Denne uken har de drevet barnebytting - der Bård har hatt ansvar én dag - og en annen forelder en annen dag.

Men søndag kommer altså svigerforeldrene kjørende de nesten 30 milene fra Arendal.

– Da leker vi gjemsel, vi tegner og perler, forteller bestefar Arild da VG spør om hva de driver med sammen med Esther, som gleder seg til å bli fire år i desember.

PLUKKER LØV: Å plukke høstløv med farmor - og lime bladene inn i en bok. Det ser ut til å være en ok erstatning for barnehagelivet for treåringen Troy i Brattvåg på Sunnmøre.

I Brattvåg ved Ålesund på Sunnmøre spiller bestemor Solfrid Fiksdal (62) gjerne fotball eller plukker blader og løv sammen med barnebarnet Troy (3) når gutten egentlig skulle vært i barnehagen.

Men der er det et svært begrenset tilbud på grunn av streiken i de private barnehagene.

Troy liker å sparke fotballen så hardt han kan mens bestemor er keeper.

– Vi er mye utendørs. Der blir det gjerne fotball, lek, husking og turer i skog og mark i nærheten, forteller Solfrid.

Her om dagen plukket de løv fra trærne og limte inn i en bok.

Bor i nærheten

Fordelen for både besteforeldrene og Troys foreldre, er at at det er cirka to minutters gangavstand mellom hjemmene deres.

– Må dere som besteforeldre gi avkall på turer og egne aktiviteter?

– Nei, dette er bare kjekt. Og vi har fått streng beskjed om at dersom vi har planer om en tur, så skal vi gjennomføre den, svarer Solfrid Fiksdal.

