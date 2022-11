NY PÅSTAND: Statsadvokat Erik Førde er aktor i saken.

Vollen-drapet: Aktor varsler påstand om overføring til psykisk helsevern

Det vil bli tatt forbehold om at det legges ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern for den tiltalte i Vollen-saken, varsler aktor.

Åtte år etter at Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept på jobb i 2014 på en barnevernsinstitusjon i Asker, er det nå full enighet om at den da 15-årige jenta som gjorde det, må ha vært psykotisk og dermed ikke tilregnelig.

Det er bakgrunnen for at den gjenopptatte saken nå er oppe for retten igjen.

– Det vil bli tatt forbehold om at det legges ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern, sa aktor, statsadvokat Erik Førde, i begynnelsen av saken.

Ny rapport

– Grunnlaget for avgjørelsen er at det foreligger en ny rettspsykiatrisk erklæring, som gir en rimelig mulighet for at domfelte kunne ha blitt frifunnet, dersom den hadde vært kjent for retten da saken ble pådømt, skrev Gjenopptakelseskommisjon da avgjørelsen ble tatt i juni i år.

– Resultatet var forventet og et skritt i riktig retning, sa den domfeltes forsvarer Cecilie Nakstad ved Matrix Advokater til VG den gang.

– Jeg har hevdet at den opprinnelige dommen var feil helt siden den ble avsagt, og siden den gang har jeg hatt jevnlig kontakt med og fulgt min klient gjennom soningen.

Hun sa videre at det var først da da den nye sakkyndige rapporten kom at det har vært mulig å begjære saken gjenopptatt.

– Og det gjorde jeg umiddelbart etter jeg mottok rapporten rundt påsketider, fortalte Nakstad til VG.

Ny lagmannsrett

Den gjenopptatte rettssaken startet onsdag i Eidsivating lagmannsrett, satt i Borgarting lagmannsretts lokaler i Oslo.

Siden dommen i 2016 har tiltalte byttet juridisk kjønn og tiltales nå som en 23 år gammel mann.

Aktoratet og forsvareren er samstemte om at påstanden i den tre dager lange saken vil være overføring til tvungent psykisk helsevern.

Først åtte år etter drapet er det medisinsk slått fast at den da 15 år gamle jenta led av paranoid schizofreni, at hun hadde gjort det helt siden hun var 11 år, og at hun må ha vært psykotisk på tiden for drapet.

Han er fremdeles svært syk og innlagt ved sikkerhetsavdelingen på Dikemark sykehus.