ARBEIDSJERN: Arvid Åvitsland (71) både bruker og jobber på senteret. Det har han gjort i 28 år, og har ingen plan om å stanse. Han kjører til jobben på mopeden – i all slags vær.

Agders fattigste kommune får ekstraregning av regjeringen: − Sviktet og lurt

SNARTEMO (VG) I Hægebostad kommune skulle nytt aktivitetssenter være en stor gladsak. I stedet blir det en økonomisk pine, fordi regjeringen ikke lenger vil bidra i spleiselaget. – Tjuveri, sier en av brukerne som jobber på senteret.

– Vi har blitt lovet mye, vi i distriktene. At det skulle bli vår tur. For det er blitt verre og verre i distriktene, og da lyttet jeg på de lovnadene som kom fra Senterpartiet.

Det sier Arnfinn Hobbestad. Han er enhetsleder for habilitering i kommunen, og var for første gang Sp-velger i fjorårets valg.

– Det skulle jeg jo ikke ha gjort, sier han og trasker over grusen, mens han kaster et blikk mot byggeplassen.

AKKURAT SLIK: Ser en angrende Sp-velger ut. Arnfinn Hobbestad må finne noen andre å stemme på til neste valg.

Fattigst i Agder

Hægebostad kan med sine 1717 innbyggere skilte med den ikke helt stolte utmerkelsen Agders fattigste kommune. Til tross for det besluttet de nylig å bygge et nytt aktivitetssenter og ni omsorgsboliger. Begge deler er i hovedsak for mennesker med utviklingshemming.

Ordfører Margrethe Handeland (Sp) forklarer at dette var noe de kunne gjøre siden prosjektet kvalifiserte for tilskudd fra Husbanken. De hadde budsjettert for å motta omtrent 25 millioner i tilskudd, nesten halvparten av kostnadene til prosjektet som har en samlet prislapp på 48 millioner kroner.

EKSTRA REGNING: Ordfører Margrethe blir plutselig sittende med en langt større regning enn planlagt.

I høst fikk kommunen beskjed fra Husbanken om at midlene for i år var brukt opp, men at det var uproblematisk å videreføre søknaden til neste år, så sant det fremdeles kom midler på statsbudsjettet. De følte seg derfor trygg på at støtten skulle komme fra staten, da de rev de gamle omsorgsboligene, og satt spaden i jorden for å bygge nytt.

– Alle tegninger er godkjent. Vi gikk ut fra at det kun var en formalitet å få godkjent investeringstilskudd, ettersom det har vært stor forutsigbarhet for disse midlene siden 2008, forklarer Handeland.

Det skjedde ikke.

Regjeringen har nemlig kuttet i investeringstilskuddet for omsorgsboliger i statsbudsjettet.

Dermed må kommunen ta ekstraregningen selv, og får 1,6 millioner ekstra i årlige driftskostnader i årene fremover.

– Vi må kutte i andre tjenester for å få råd til å betjene lånet. Det er ekstremt krevende dersom vi plutselig må gjøre det. Særlig når det ikke på noe vis er varslet på forhånd.

TENNBRIKETTER: Arvid Åvitsland viser fram verkstedet hvor de lager tennbriketter med gamle aviser og stearinrester.

– Tjuveri

– Jeg leser VG på papir hver dag.

Arvid Åvitsland er kanskje en av VGs aller mest lojale lesere. Han har jobbet på aktivitetssenteret i 28 år, og viser kry fram gullklokken han fikk av kommunen etter å ha jobbet der i 25 år. Åvitsland er en kløpper på å kløyve ved og å lage tennbriketter, og har klar formening om hvor viktig det er å ha en ordentlig plass å jobbe, og han har ingen planer om å pensjonere seg.

– Pensjonere seg? Hvem har tid til det? Jeg har jo så masse jobb å gjøre! Jeg kan ikke forstå folk som bare sitter hjemme og glor i veggen. Jobb er den aller beste medisin!

Åvitsland har fått med seg regjeringens kutt. Han er mildt sagt ikke fornøyd.

– Det er akkurat som tyveri at de tar penger fra senteret. Og tyver pleier man å putte i fengsel, ikke i regjering, sier han.

Hobbestad, enhetslederen i kommunen, er ikke nådig i sin tilbakemelding til regjeringen han selv har stemt på.

– Vi har blitt sviktet og lurt. Her har vi virkelig satset på den aller svakeste gruppen. Vi hadde den gladsaken, om hvordan vi kunne få dette til i Agders fattigste kommune, fordi staten stilte opp. Også trekker de seg over natten? Det er et svik, intet mindre, sier han.

HUMØR PÅ KJØKKENET: Jan Rossevatn har vært med på å gi innspill til hvordan det nye kjøkkenet skal se ut – sånn at man blant annet kan steke flere pizzaer samtidig.

En annen som gleder seg til nytt kjøkken er Jan Rossevatn, han er kokk på aktivitetssentret. Rossevatn lager både mat og humør. Han gleder seg såpass mye til det nye senteret at han hver tirsdag lager lunsj til alle bygningsarbeiderne.

– Sånn at de blir motivert til å fortsette å bygge på! De blir kjempeglade når de får sandwicher! sier Rossevatn, og blir ikke rent lite kjempeglad, han heller.

IKKE IMPONERT: Hverken Arnfinn Hobbestad eller ordfører Margrethe Handeland er imponert over regjeringen. Her sammen med Siv Hamran som er leder av Snartemo aktivitetssenter.

Ordføreren sier hun har hatt hyppig kontakt med sine folk på Stortinget, og jobbet for å snu saken. Når hun tar opp sin sak er svaret at det er en krevende økonomisk situasjon.

– Jeg har forståelse for argumentasjonen, men å kutte her er feil. De kan ikke gjøre det på denne måten, uten noen form for beskjed i forkant slik at vi kunne rustet oss eller gjort tilpasninger i tide, sier hun.

– Ville dere bygget senteret hvis dere visste at dere ville få avslag?

– Nei. Det er helt utenkelig å se for seg at vi skulle tatt på oss så mye gjeld.

– Viktig tema

Geir Pollestad fra Senterpartiet sier at han har fått med seg at det er stort engasjement for denne saken blant partiets tillitsvalgte i Hægebostad.

– Dette er den enkeltsaken vi får sterkest reaksjoner på i statsbudsjettet, sier han til VG.

Mens regjeringen tidligere har svart på kritikk for kuttet med at omsorgsboliger er kommunen ansvar, sier Pollestad kontant:

– Dette kommer til å bli et tema under budsjettforhandlingene, det er jeg nok så sikker på, sier han.

LYNAVLEDER: VG har bedt om en kommentar til saken fra partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp), men de sendte Geir Pollestad (Sp).

Han sier at Hægebostad er i en spesiell situasjon, siden de gamle omsorgsboligene er revet og man er i gang med prosjektet, og det således ikke kan utsettes.

– Jeg var ikke kjent med at det fikk sånne utsalg. At det er noen som er i gang med byggingen, som mister muligheten til tilskudd. For dem som står midt oppi det er det klart det er krevende. Det er viktig å få sånne innspill inn i forhandlingene.

– Det er også naturlig for meg å ha en dialog med ordføreren fremover i denne prosessen for å få belyst ordentlig hvilke konsekvenser det får for dem.

EIKEN KJØRER EIKEN: Det hersker aldri noen tvil om hvilken bil som tilhører Tom Eiken. Det hersker mer tvil om han kommer til å fortsette som medlem i Senterpartiet.

– Flaut

Tom Eiken sitter i kommunestyret i Hægebostad for Senterpartiet – enn så lenge.

– Det er nesten flaut å si jeg representerer Senterpartiet, sier han til VG.

Han mener det har vært ille nok å drive en distriktskommune under en Høyre-regjering i åtte år.

– Så det er ironisk at det er en Sp-regjering som slår spikeren i kisten vår. Dette forslaget er en skandale, og sender oss inn i et alvorlig økonomisk uføre.

FORTVILER: Tom Eiken (Sp) mener regjeringens kutt er en skandale.

Eiken håper at regjeringen snur i saken og at investeringstilskuddet er tilbake i budsjettet når det vedtas i Stortinget. For ham er dette spørsmålet er et være eller ikke være for om han kan stå inne for å være medlem i partiet.

– Jeg har ikke noen fremtid i partiet, om de ikke fikser dette. For dette skjer på Senterpartiets vakt, vi har finansministeren. Løser de ikke dette, så er ikke jeg i partiet lenger. Det er en alt for viktig sak for kommunen og innbyggerne våre.