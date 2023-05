BER DEG BLI MED: Høyre-leder Erna Solberg klatret til topps på taket på Høyres Hus onsdag, for å gi støtte til landets skeive.

Erna vil Pride: − Bli med ut i gatene

Erna Solberg heiste Pride-flagget på Høyres Hus onsdag. Hun ber heterofile, homofile og alle filer om å ta til gatene.

– På grunn av det forferdelige som skjedde i fjor er det viktigere enn på lenge at folk støtter opp om Pride-markeringene rundt om i landet. Også vi som er heterofile. Derfor ville jeg heise flagget og derfor skal jeg gå i paraden om en måned. Vi må vise at det skal være trygt å være seg selv i Norge, sier Solberg og viser til terroren som rammet Oslo 25. juni i fjor, da to ble drept og 24 skadet da Zaniar Matapour gikk til angrep ved London pub.

UNDER ANGREP: To ble drept under angrepet utenfor London Pub og Per på Hjørnet syd for Oslo tinghus i fjor sommer.

Det førte til at Prideparaden i fjor ble avlyst.

Hun oppfordrer alle til å ta til gatene.

– Jeg håper heterofile, homofile, ja, alle blir med ut i gatene eller på andre måter viser sin støtte til kjærligheten og på den måten sier nei til vold og terror, sier Solberg til VG.

De kvier seg ikke for å benevne angrepet i Oslo ifjor, der to mennesker døde, som terror, et ord som justisminister Emilie Enger Mehl får kritikk for ikke å bruke.

Høyre utenrikspolitiske ansikt utad, tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide, bruker det og sier kampen mot undertrykkelse er internasjonale signaler som må spres.

– Det er viktig for å markere støtte til dem som ble ofre for terroren i fjor. Men det er også viktig å som signal ut i verden ved at gatene fylles: Det skjer så mye negativt rundt i verden, sist nå i Uganda, hvor presidenten nettopp har innført dødsstraff mot homofili, sier Søreide.

– Vestlig dekadent verdi

I 70 land er homofili fortsatt kriminalisert, fremholder Solberg.

– Også i land vi tradisjonelt har delt flere verdier og kultur med, som Polen og i flere delstater i USA, ser vi dessverre at ytterliggående krefter vinner terreng, og gjør det vanskeligere for homofile å leve frie liv, sier Høyre-lederen.

Hun viser blant annet til Kina.

– I mange land sees i dag mangfold og respekten for å elske den du vil som en vestlig dekadent verdi. Jeg mener det er et tilbakeskritt for menneskeheten. Uganda er det verste eksempelet, men det er mange steder homofili er kriminalisert, sier hun og legger til:

– The Economist har denne uken artikler om hvordan kommunistpartiene i Kina og andre steder begynner å frykte mangfoldet som lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbtiq+) utgjør. Da må vi slåss for det mangfoldet sammen med dem, sier Solberg.

PRIDE-GLEDE: En Pride-glad Høyre-gjeng hadde tatt turen opp på taket.

Da hun bega seg opp på taket av Høyre Hus, rett overfor Nationaltheatret i Oslo, var hun veldig klar på signalene hun ville spre.

– Fordi vi mistet en dag av selve Pride-uken i Oslo i fjor, dagen etter skytingen, så tenkte vi at det måtte være innenfor å tyvstarte Pride-måneden, som er juni, med én dag i år.

Hun ber deg debutere:

– Mitt håp er at flere enn noen gang vil delta på ulike Pride-arrangementer rundt om i Norge i år. Også dere som ikke har deltatt før. Alle grunnene til at folk ikke våger å gå i parader, er grunner til at alle vi som kan, bør gjøre det. Derfor gjør jeg det.

Solberg sier kampen langt fra er vunnet i Norge.

– Fjorårets angrep på Pride har gjort at det har dukket opp mye tøffere debatter rundt omkring på nettsteder også i Norge, særlig mot transpersoner og kjønnsuttrykk. Det gjør det enda viktige å stille opp under Pride, også for vi som er heterofile, for å vise vår støtte til kjærligheten, sier Solberg.

STILLE: Det var lite vind en stund da Solberg heiste Pride-flagget i sommerværet onsdag.

Hun sier at vi i Norge aldri kan akseptere at det er mer utrygt å være homo enn heterofil.

– Vi må stå sammen mot hat, mot hets og mot vold, og si at sånn skal vi ikke ha det her.

SKEIVT HÅP: Henrik Asheim sier det betyr mye for skeive at Pride i år får stor støtte.

– Vi skeive håper

Høyre-nestleder Henrik Asheim har selv stått frem med sin homofile kjæreste og tror årets Pride-arrangementer og paraden 1. juli, kan bli en kjærlighetsmanifestasjon.

– Jeg tror årets arrangement kommer til å bli veldig spesielt på grunn av det forferdelige som skjedde i fjor. Vi skeive håper mange møter opp i paradene rundt omkring i landet. Det betyr veldig mye for det skeive miljøet som har opplevd stor uro og usikkerhet etter angrepet.