Fosen-aksjonistene demonstrerer foran slottet

99 dager har gått siden forrige Fosen-demonstrasjon - nå har aksjonistene samlet seg igjen.

Saken oppdateres.

599 dager etter Høyesterett-dommen som slo fast at vindkraftanleggene på Fosen bryter med menneskerettighetene starter Natur og ungdom og NSR-N nye demonstrasjoner.

- Vi fortsetter der vi slapp sist: Under kongen i statsråd, statens øverste beslutningsorgan. Vi samles for å minne regjeringen på at de står ansvarlige for et pågående menneskerettighetsbrudd mot samene på Fosen, sier Ella Marie Hætta Isaksen til VG.

I vinter blokkerte de først Olje- og energidepartementet, og senere en rekke andre departementer.

Kravet fra aksjonistene er at turbinene skal rives og landet tilbakeføres til reindriften.

Siden klokken 10.00 har de hatt en demonstrasjon utenfor slottet, mens Kongen i statsråd Kongen i statsråd Navnet på når hele regjeringen møtes for å formelt treffe beslutninger. Skjer på slottet i samvær med kongen. avholdes.

– Kun et grep mulig, riv turbinene, gi landet tilbake, sier NU-leder Gina Gylver til VG.

– Støre har sagt at han skal ta ansvar, men det eneste som har skjedd er at Olje- og energidepartementet legger opp til omkamp og nye omfattende utredninger. Vi kan like gjerne forberede oss til tusendagersmarkeringen, sier Gylver.

Se video - dette er Fosen-saken:

