DATA-BOSS: Line Coll er direktør i Datatilsynet. Hun er bekymret, og mye mindre skummel i virkeligheten enn hun er på dette bildet.

Sjef for Datatilsynet om AI-utvikling: − Får vondt i magen

Direktøren i Datatilsynet mener AI-utviklingen går i en så rasende fart at det kan sammenlignes med den industrielle revolusjon. Hun mener regjeringen ikke gjør nok for å møte det teknologiske skiftet.

Line Coll direktør for Datatilsynet har jobbet med personvern i nesten tredve år – men har aldri vært så bekymret som nå.

– For første gang i min karriere får jeg vondt i magen av utviklingen som skjer. Den raske utviklingen i kunstig intelligens, sier hun.

Datatilsynet jobber for å ivareta personvernet for alle i Norge. Og nettopp dette personvernet blir utfordret av AI-bonanzaen vi nå ser i samfunnet.

– Personvernet er en helt grunnleggende forutsetning for demokratiet vårt. Uten personvern, ingen ytringsfrihet, ingen meningsfrihet og andre rettigheter som vi i dag tar for gitt.

SIER IFRA: Line Coll i Datatilsynet er ikke udelt begeistret over fremveksten til kunstig intelligens.

Går raskt

Utviklingen av kunstig intelligens beskrives som like viktig som den industrielle revolusjon, forklarer Coll.

– Kunstig intelligens lever av personopplysninger. Uten data, informasjon, så har du ingen kunstig intelligens. Derfor er det så viktig at vi nå tar nødvendige grep.

– Hva er du mest bekymret for?

– Hvor fort utviklingen går. Og at vi ikke får den nødvendige kontrollen på utviklingen som vi bør ha.

– Gjør regjeringen nok for å møte den raske utviklingen til kunstig intelligens?

– Nei. Utviklingen går så fort, og det er vanskelig å se at vi får resultater fra arbeidet vi i dag gjør. Digitaliseringen og utviklingen av kunstig intelligens går så raskt, mens lovgivning og regulering går mye saktere, og dermed ofte er foreldet når det er klart, sier Coll.

IKT-MINISTER: Er det noen som bruker uttrykket «IKT» etter nittitallet? Regjeringen, og Sigbjørn Gjelsvik, tydeligvis.

– Ikke enten eller

Hvem i regjeringen er egentlig ansvarlige for kunstig intelligens?

Jo, det er kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik. Han er nemlig ansvarlig for det som på offentlig sektorsk heter «Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)». Og dermed vår spydspiss i regjering for å møte den stormende AI-utviklingen.

– Trenger vi strengere regulering for kunstig intelligens?

– Ja, på noen områder trenger vi det. Men mye av reguleringen i Norge er teknologinøytral. Det betyr at det er generelle regler som også gjelder for ny teknologi og nye aktører.

– Kunstig intelligens er ikke et spørsmål om enten eller, men om hvordan, sier Gjelsvik.

Digitaliseringsdirektoratet har i sommer lansert en veileder for ansvarlig bruk og utvikling av kunstig Intelligens.

Gjelsvik trekker fram at Haukeland sykehus har brukt kunstig intelligens for å gjøre mer effektive analyser i kreftbehandling, og at teknologien kan føre til mange fremskritt i samfunnet.

Gjelsvik viser til at mye av regelverket knyttet til AI innføres internasjonalt sammen med andre land, for eksempel i EU.

Likevel må Norge også forholde seg til utviklingen på egen kjøl også.

– Jeg er opptatt av å se på om det er behov for å se på endringer eller stramme til regelverket, sier han.

– Jeg er mest bekymret for at vi ikke i tilstrekkelig grad har kontroll over viktige og sensitive opplysninger om folk i Norge – ikke minst barn og unge. Der må vi ha større bevissthet. Vi har blant annet sett store mengder med helseopplysninger på avveie.

COLL HAR TALT: Coll er så klar i talen at statsrådens armer går i kryss.

Coll er kun medium imponert over statsrådens budskap.

– Vi snakker om at kunstig intelligens er den nye industrielle revolusjonen – og det pågår akkurat nå. Da er det uheldig at vi har politikere som snakker om å vurdere om det er behov for å se på regelverk, sier hun.