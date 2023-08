landbruks- og matminister Geir Pollestad på sitt kontor etter nøkkel overrekkelse til landbruks- og matdepartementet.

Regjeringen vil fremskynde nye satser for ødelagte avlinger etter ekstremværet

Bønder som har fått ødelagt avlingene av tørke eller flom, kan få økte tilskudd fra staten ett år tidligere enn jordbruksoppgjøret legger opp til.

– Vi vil gi et bedre tilskudd til bønder som er rammet av flommen og de som er rammet av tørke, sier nyslått landbruksminister Geir Pollestad (Sp) til NTB.

Han er fredag på reise i Sør-Fron kommune i Innlandet for å hilse på en av bøndene som er blitt rammet av ekstremværet Hans.

Fremskynder nye satser

Pollestad forteller at regjeringen skal foreslå for Stortinget å øke satsene for det såkalte produksjonssvikttilskuddet fra 1.1.2023.

I årets jordbruksavtale ble bøndene og staten enige om at disse satsene skal justeres fra neste år, i 2024. Nå kan endringen altså få virkning ett år før tiden. I tillegg foreslår regjeringen å heve taket for tilskudd per vekstgruppe.

Til sammen bidrar det til å minske den økonomiske belastningen på enkeltbønder, ifølge Pollestad.

– Mange står i en tøff økonomisk situasjon i landbruket, og denne flommen gjør det definitivt ikke bedre, sier han.

Produsenter som opplever vesentlig avlingssvikt, kan søke om erstatning. Det kan bare gis for produksjonssvikt ut over 30 prosent av gjennomsnittsproduksjon per vekstgruppe ved avlingssvikt.

Usikker virkning

Hvor mye regjeringens forslag har å si i kroner og øre, kan ikke Pollestad svare på. Han viser til at det avhenger av hvor store skadene er, men anslår at satsene øker med rundt 6 prosent.

Landbruksministeren oppfordrer bønder som har fått skade på avlingene, til å dokumentere skadene og melde det inn til kommunen slik at de etter hvert kan få erstatning.

– Vi er over akuttfasen stort sett overalt. Nå begynner arbeidet med å rydde opp, og vi kommer fortløpende til å ta stilling til det bondeorganisasjonene har spilt inn fra sine medlemmer, sier han.