VARMT: Sofie Soleng Løset (18), Iben Soleng Løset (18), Caia Gjøse Nordby (19) og Annette Soleng (57) på ferie på den greske øya Samos.

Hett i Hellas: − Jeg har ikke opplevd slik varme på 30 år

Det ligger et varmelokk over Sør-Europa. I Hellas blir det mange dukkerter på familien Løset i forsøk på å holde hodet kaldt.

– Det er varmt. Det er det, sier Henrik Løset (58) over telefon fra den greske øya Samos.

Han er på ferie med tvillingdøtrene Iben og Sofie (18), Caia (19), som er en venninne av døtrene, og kona Annette Soleng (57).

De er nå halvveis i sitt to ukers lange opphold på øya.

– Det er litt annerledes vær her enn det er hjemme på Klepp, ler han fra stranden Faros rett i nærheten av Pythagoreio sentrum.

De siste dagene har en hetebølge skyllet over Europa, og flere steder har temperaturen bikket 40 grader.

– Det er meldt godt og varmt fremover, alt fra 38 til 42 grader.

Fanget under «heat-dome»

For det har vært varmt i Hellas de siste dagene. Veldig varmt.

Fredag ble Akropolis i Athen stengt for turister på grunn av hetebølgen Cleon. Flere steder i Hellas er det meldt temperaturer opp mot 45 grader.

Hetebølgen har også rammet andre europeiske land som Frankrike, Tyskland, Spania, og Polen. I Spania er det varslet temperaturer opp til 44 grader.

– Fra de målestasjonene jeg har tilgang til kan jeg bekrefte at det er veldig varmt i Hellas nå. Det er 40 grader i Athen og 35 grader på øya Naxos, sier statsmeteorolog i Meteorologisk institutt, Eirin Walstad Ristesund til VG.

Hetebølgene i fjor krevde over 60.000 menneskeliv i Europa, viser en ny studie

– Hvorfor blir det så varmt?

– For en uke siden dannet det seg et høytrykk over Nord-Afrika. Det høytrykket har nå beveget seg til Europa. Det som skjer nå er at Sør-Europa er fanget under en såkalt heat-dome, forklarer Walstad Ristesund.

En «heat dome» er et slags lokk, eller kuppel med varme, som oppstår når et høytrykk bli liggende lenge på samme sted og fanger den varme lufta under seg.

– Når luft begynner å synke mot bakken hindrer det at skyer danner seg, som gjør temperaturen enda varmere.

I tillegg gjør varmen at bakken blir tørrere.

– Hvis bakken går tom for vann går temperaturen opp ytterligere. Når det blir tørt går temperaturen fort opp, sier Walstad Ristesund.

SOLE SEG: Iben Soleng Løset, Caia Gjøse Nordby og Sofie Soleng Løset i den greske varmen.

De høye temperaturene får familiefar Henrik Løset (58) til å rømme under parasollen.

– De andre får ta seg av solingen, ler han.

– Og vi bader masse! Man må uti vannet tre-fire ganger i timen for å ha det behagelig. Vi visste at det kom til å bli varmt, men kanskje ikke så varmt som dette, sier han.

Tidligere har familien feriert mest i Tyrkia. Temperaturene i år skiller deg ut, ifølge Løset.

– Jeg har ikke opplevd slik varme på 30 år, sier han.

Les også Hetesjokk i Spania – over 60 grader på bakken Hetebølgen fortsetter å skylle over Europa. - Varmeste ferien vi har vært på, sier norske Camilla i Marbella.

Les også Hetebølgen i Europa: – Vi er bekymret Italia rammes hardt av hetebølgen i Europa. De nærmer seg nå ny varmerekord.

Meteorolog Eirin Walstad Ristesund oppfordrer folk til å vare varsomme i varmen.

– Det tar ikke lang tid å få heteslag om man befinner seg i Sør-Europa nå.

Walstad Ristesund har derfor flere oppfordringer til ferierende nordmenn.

– Drikk nok vann, og drikk før du blir tørst. Når du kjenner tørsten er du allerede dehydrert. Det er viktig å få i seg flere liter vann når det er så varmt.

– Og det er viktig å spise nok og å få i seg nok salt.

Hun oppfordrer også til å unngå å være ute under de varmeste tidene på døgnet.

– Og ikke minst oppfordrer jeg til å lese seg opp på de mest vanlige symptomene på heteslag.

– For det er uvanlig varmt i Sør-Europa nå, slår meteorologen fast.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post