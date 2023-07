Bilder fra mikroskop av en Listeraiabakterie i 2002

Listeriautbrudd i Oslo, Viken og Vestland

Den opplyser Folkehelseinstituttet i en pressemelding onsdag. Fire stykk har vært smittet.

I en pressemelding onsdag skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at de har oppdaget et utbrudd forårsaket av bakterien Listeria.

Bakterien er funnet i to pakker røkt laks fra produsenten Troll Salmon, skriver FHI. Laksen ble trukket tilbake fra butikkene da de fant bakterien. Produktet har gått ut på dato, og selges derfor ikke lenger.

Troll Salmon oppfordrer alle som har kjøpt produktet med lotnummer 216 og siste forbruksdato 23.05.2023 i fryseren om å kaste det.

– Tre av de fire personene oppgir at de enten har spist røkt laks, eller røkt ørret fra samme produsent i tiden før de ble syke, står det i pressemeldingen fra FHI.

Én av personen hadde pakkene i fryseren.

De fire som har fått påvist smitte er i alderen 50 til 80 år, og bosatt i Viken, Vestland og Oslo.

Listeriabakterien overlever frysing, salting og røyking. Den kan også vokse i kjøletemperaturer. Derfor er det spesielt viktig med god hygiene når man håndterer produkter som røykelaks.

Vær oppmerksom

FHI opplyser at bakteriestammen i dette utbruddet er lik utbruddsstammen påvist i utbruddet av listeriose i 2022 der røkt laks var mistenkt smittekjelde.

FHI skriver at de fleste mennesker kan spise matvarer med Listeriabakterien uten å bli alvorlig syke. Utsatte personer derimot, tåler mindre av bakterien.

– Listeriose kan gi ulike symptomer som diaré, milde influensalignende plager, men òg alvorlig sykdom som blogforgifting eller hjernehinnebetennelse, skriver FHI.

Hos gravide kan bakterien smitte fra mor til barn, og før til alvorlig sykdom hos fosteret. Personer med nedsatt immunforsvar, eldre med svekket allmenntilstand og gravide bør være oppmerksomme på matprodukter som kan gi risiko for listeriose – røkt, raket og gravet fisk og myke modningsoster, skriver FHI.

Heidi Lange er seniorrådgiver i FHI og opplyser at de ikke kan utelukke at det kan komme flere tilfeller.

Har personene oppbevart produktene riktig, eller kommer det av at fisken for eksempel ble oppbevart for lenge på benken?

– Det har vi ingen informasjon om, men generelt er det slik at Listeria kan formere seg i mange matvarer selv med god kjøling, men raskere dersom temperaturen er høyere. Risikoen for sykdom øker med økende konsentrasjon av Listeria, forklarer Lange.