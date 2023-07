REAGERER: – Det er jo ikke så rart at man blir usikker når man møter bevæpnet politi på den måten, sier Bjørn Helliesen. Her med sønnen Robin.

Robin (18) ble stoppet av væpnet politi: − Jeg ble nervøs og tenkte hva er det jeg har gjort

Lørdag kveld ble kompisgjengen til Robin Helliesen stoppet på en buss i Bergen og sjekket for skytevåpen. Det ble gjort en uheldig forveksling, ifølge politiet.

– Det kom politi med skjold og våpen inn på bussen. De pekte på meg og sa «du skal ut av bussen». Jeg legger hendene på hodet og blir med dem ut og de sjekker hva jeg har på meg. Jeg skjønner ikke hva som skjer, sier Robin Helliesen (18) til VG.

Helliesen og kompisgjengen var på tur inn til Bergen sentrum etter et vorspiel lørdag kveld da bussen stoppet på Åsane terminal og politiet kom inn.

– Vi tok video fordi det var spesielt å se politi med våpen, sier han.

Bergens Tidende omtalte saken først.

Politiet hadde på fått et tips om at det var fire ungdommer ved et busstopp hvor en av personene holdt en pistol.

Etter hendelsen på bussen fikk politiet et bilde av ungdommene som det gjaldt. Dette var ikke kompisgjengen til Helliesen.

Reagere på oppfølgingen

Helliesen sier han reagerer på at politiet ikke fortalte hva det var som foregikk underveis på bussen.

– Vi fikk ikke noe svar. Jeg ble nervøs og tenkte hva er det jeg har gjort? Etter hvert fortalte politiet om tipset og så bare dro de sin vei. Det var ikke akkurat en god opplevelse, sier han.

Det både han og faren Bjørn reagerer på er at det ikke var bedre oppfølging i etterkant av hendelsen.

– Jeg synes det er merkelig at ikke det er en selvfølge at politiet sjekker at alle har det bra og forklarer hvorfor dette skjedde. Det ble en voldsom og merkelig opplevelse og det er tydelig at det har preget Robin i etterkant. Jeg synes politiet burde beklage, sier Bjørn Helliesen.

– Vi i guttegjengen møttes igjen i går og snakket om det som skjedde. Det merkes at flere sitter igjen med et dårlig inntrykk av politiet på grunn av hvordan situasjonen ble håndtert, sier Robin Helliesen.

– Beklagelig

Driftsenhetsleder Vest politidistrikt, Morten Ørn, sier de har forståelse for at guttene på bussen oppfattet situasjonen som ubehagelig.

– Spesielt siden det skjedde en uheldig forveksling av den ungdommen som var observert med pistol, og de ungdommene som ble kontrollert, sier han til VG.

Han sier ungdommene kort ble forklart årsaken til at de ble tatt ut av bussen og sjekket for skytevåpen.

– Siden oppdraget ennå ikke var løst og pistolen ikke var funnet, måtte politiet umiddelbart jobbe videre med saken og dra fra stedet etter å ha gitt kort informasjon. I dette tilfellet mener vi oppdraget ble løst så skånsomt som mulig, men det ble gjort en uheldig forveksling av ungdommene som skulle medført bedre tid til å forklare våre vurderinger og handlinger. Det er beklagelig at det ikke var anledning til det der og da.

Politiet var bevæpnet på grunn av at situasjonen var uavklart.

– Vitnet var ikke sikker på om det var en ekte pistol eller en lekepistol, og politiet ble bevæpnet av operasjonsleder da tjenestepersonene kunne stå overfor en farlig situasjon ved en kontroll.