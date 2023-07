Brann i to lagerbygg på Vigra: − Svart, tykk røyk fra stedet

Folk fra 46 boenheter må evakuere på grunn av brannen.

Ifølge politiet er det flasker med acetylen acetylen Acetylen, også kalt etyn, er en fargeløs gass som har kjemisk formel C2H2. Ifølge Store norske leksikon brenner acetylen i luft med sterkt lysende flamme og har vært brukt til belysningsformål. I spesielle brennere kan den brukes til skjæring og sveising av jern eller andre metaller.i et av de to byggene som brenner.

Byggene, som ligger på Vigra nord for Ålesund i Møre og Romsdal, beskrives som overtent av brannvesenet.

– Det er giftig røyk og en viss eksplosjonsfare på grunn av flaskene, sier operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt Tor André Gram Franck til VG i 06-tiden.

De evakuerer derfor som bor i en radius på 300 meter rundt brannstedet. Til sammen ligger det 46 boenheter her, sier operasjonslederen.

– En del er borte fordi det er ferie, så det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange som faktisk er evakuert. Vi har kjørt med blålys og sirener i gaten for å få bort folk, sier operasjonsleder Gram Franck.

Ingen er meldt skadet i brannen.

Noen av de evakuerte har tatt inn på flyplassen på Vigra, som er nærmeste flyplass til Ålesund. Noen er også evakuert til naboer og venner.

Brannvesenet melder at det drives slukking både fra land og sjø i forbindelse med brannen.

Politiet meldte først at det var snakk om brann på et spisested. Det er imidlertid to lagerbygg som brenner.

