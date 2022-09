SUSPENDERT: Kommuneoverlegen fik suspendert sin autoriasjon 18. juli. Vedtaket er påklaget.

Kommunedirektør ut mot helsemyndighetene i overgrepssak: − Dette burde vært stoppet

TRØNDELAG (VG) Arbeidsgiveren til den overgrepssiktede legen fikk ikke vite at helsemyndighetene hadde startet en gransking mot han før det var gått et halvt år. I mellomtiden fikk mannen fortsette å ta imot pasienter.

Anja Ariel Tørnes Brekke

Aurora Meløe (foto)

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

En lege i Trøndelag ble i slutten av august siktet for å ha misbrukt stillingen sin til å få seksuell omgang med pasienter. Han nekter straffskyld og avviser å ha overskredet grensene for legers virksomhet.

Bakgrunnen for at legen nå er siktet er et varsel som ble sendt til Statsforvalteren i Trøndelag 13. november 2021 i fjor.

I varselet skriver kvinnen at det har vært «gjentatt bruk av seksualisert språk og ubehagelig atferd over tid».

Kvinnen skriver om: Klapp på rumpa, kommentarer som «bare et jokk så er du gravid», og kommentarer om hårvekst nedentil.

Statsforvalteren opprettet tilsynssak mot legen 2. desember.

Men den aktuelle kommunen der mannen jobber, fikk ikke vite dette, viser dokumenter VG har tilgang på:

Kommunedirektøren fikk først beskjed om saken 10. mai 2022 – et halvt år senere.

– Jeg sliter med å finne ord, for dette burde vært stoppet. Det er lett å se i ettertid, sier kommunedirektøren til VG.

Varslet om kommuneoverlegen: «Du stoler på en lege»

Info TIPS VGS JOURNALIST: VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Har du noe å fortelle? Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +47 90707949 Vis mer

Statsforvalteren sendte først et brev til kommunen 9. mai, dagen etter ringte de en av direktørens ledere og fortalte at saken var oversendt til Statens helsetilsyn, forteller kommunedirektøren.

Fem måneder senere har ytterligere 70 personer varslet om legen via kommunens varslingstelefon. Totalt har Statens helsetilsyn mottatt 17 varsler.

I brevet fra Statsforvalteren, som VG har tilgang til, står det:

«Saken gjelder klage på grenseoverskridende atferd under behandling.»

Klagepunktene inndeles i følgende underpunkter:

Seksualisert språk/oppførsel.

Krenkende og nedverdigende gjennomføring av en konsultasjon høsten 2020.

«GRENSELØS TILLIT»: Kommunedirektøren innrømmer at de har sviktet i saken om kommunelegen, og retter krass kritikk mot Helsetilsynet og Statsforvalteren for ikke å ha informert dem tidligere.

Skrev under på tillitserklæring

11. mai, altså dagen etter telefonen fra Statsforvalteren, forteller kommunedirektøren at legen oppsøkte ham for å forklare seg.

Kommunedirektøren sier forklaringen var troverdig og at den beroliget ham.

Direktøren, som har jobbet i kommunen siden juli 2020, skrev under på et brev der kommunen uttrykte at de hadde tillit til legen. Brevet ble sendt til Statens helsetilsyn 4. juli.

– Hadde vi visst det vi vet nå, hadde vi aldri i livet gitt ham tillit, sier kommunedirektøren og legger til:

– Det er uttrykt en grenseløs tillit til ham, både fra kommunen som organisasjon over flere år, men også fra lokalsamfunnet.

Legen har jobbet i kommunen siden slutten av 90-tallet. Kommunedirektøren opplevde at hans posisjon i kommunen har blitt viktigere og viktigere de siste årene.

Info Dette er kommuneoverlege-saken: I februar 2006 sendte den pensjonerte avdelingsoverlegen og gynekologen Ivar Haarstad en bekymringsmelding på vegne av tre kvinner som hadde ubehagelige opplevelser med legen. Saken ender med at legen mottar en advarsel 5. mars 2007.

I 2017 mottar Statsforvalteren enda et varsel, denne gangen fra en 17 år gammel pasient. Dette ble håndtert med dialog mellom pasient og lege, og saken ble avsluttet. Saken ble aldri oversendt til kommunen eller Statsforvalteren.

13. november 2021 mottar Statsforvalteren et nytt varsel mot legen.

2. desember 2021 oppretter Statsforvalteren tilsynssak mot legen.

11. februar kommenterer legen tilsynssaken.

9. mai orienterer Statsforvalteren kommunen om at de har behandlet tilsynssak mot legen, og at den videresendes til Statens helsetilsyn «for vurdering av administrativ reaksjon».

10. mai ringer Statsforvalteren til kommunen. Kommunedirektøren blir informert for første gang om saken.

10. mai oversender Statsforvalteren saken til Statens helsetilsyn.

12. juni 2022 mottar Statsforvalteren enda et varsel mot legen.

18. juli suspenderer Statens helsetilsyn legens autorisasjon.

29. juli anmelder Helsetilsynet legen, men Anmeldelsen blir ikke mottatt av politiet før 17. august.

1. august blir kommuneoverlegen suspendert fra sin stilling i kommunen.

8. august melder også kommunen ifra til politiet om saken.

9. august begynner politiet å jobbe med saken.

24. august blir legen siktet etter straffelovens paragraf 295 a, for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang.

Etter at saken har blitt omtalt av flere aviser, deriblant Trønder-Avisa og Adresseavisen og NRK Trøndelag, tikker det inn stadig flere varsler. 9. september har kommunen mottatt 70 varsler mot legen. Vis mer

7. juli fikk kommunedirektøren videreformidlet et varsel fra en annen lege i kommunen, og da begynner alvoret å synke inn.

–Jeg har hatt vondt i magen, vondt i hjertet og vondt i hodet siden 7. juli da jeg fikk beskrevet hva dette handlet om, sier kommunedirektøren i dag.

Også Statsforvalteren har fått flere varsler. VG har fått tilgang til flere av dem, blant annet ett fra 12. juni.

Kommunedirektøren sier at dette varselet aldri ble videreformidlet til dem.

Statens helsetilsyn skriver imidlertid i en e-post til VG at de ble informert om at kommunen var kjent med innholdet i klagene allerede 4. juli.

– Forhåndsdømming av sjeldent kaliber

Kommuneoverlegen er gjort kjent med kritikken fra kommunedirektøren, via sin advokat Karl Bjørnar Olsen.

– Min klient avviser fortsatt at han har overskredet grensene for legers virksomhet og tar selvsagt sikte på å forklare seg om det til politiet og helsemyndighetene når han får seg forelagt de nye beskyldningene, skriver Olsen i en e-post til VG.

Legen er ikke avhørt av politiet ennå.

– Hva angår kommunedirektørens uttalelser – slik disse er referert – får de stå for hans regning, men at dette er forhåndsdømming av sjeldent kaliber kan det ikke herske noen tvil om, skriver Olsen.

Statsforvalteren: Ikke mulig å skjønne alvoret

Statsforvalteren i Trøndelag, ved fylkeslege Jan Vaage, bekrefter at kommunen først ble orientert om saken i et brev 9. mai, og at de ringte dem dagen etter.

– Vi har plikt til å utrede saker, som oftest også alltid før oversendelse til Helsetilsynet. Derfor tar det noen måneder før saken oversendes både Helsetilsynet og kommunen. Med en gang oversendelsen til Helsetilsynet var klar, ble kommunen orientert om at saken ble oversendt, skriver Vaage i en e-post til VG.

– Hvor alvorlig ble varselet fra 12. november ansett som?

– Selv om vi i de to andre sakene fra 2007 og 2017 hadde fått informasjon om at flere kunne ha vært utsatt for forskjellige ting, så var det ikke mulig for oss å vite hvor alvorlig saken var på dette tidspunktet. Uansett ble saken vurdert som alvorlig nok til at vi kontaktet Statens helsetilsyn, skriver Vaage.

TILSYNSSAK: Fylkeslege Jan Vaage hos Statsforvalteren i Trøndelag har vært med å behandle saken frem til den ble oversendt Helsetilsynet.

– Vi har sviktet

18. juli suspenderte Statens helsetilsyn legens autorisasjon. 1. august ble han suspendert fra stillingen som kommuneoverlege med umiddelbar virkning.

Kommuneoverlegen har klaget på begge disse vedtakene.

Han har vært sykemeldt siden autorisasjonen ble suspendert, og en annen lege har fungert i hans fravær.

– De offentlige instansene som tross alt har det overordnede ansvaret for legepraksisen, altså Statens helsetilsyn, de har åpenbart ikke gjort jobben sin, sier kommunedirektøren.

Direktøren mener Statsforvalteren og Statens helsetilsyn har brukt veldig lang tid før de har konkludert – og kontaktet kommunen.

– Sånn skal ikke skje. Vi har et ansvar for innbyggerne og et ansvar for å ivareta sikkerheten til alle innbyggere. Det har vi ikke gjort i denne saken.

– Dere som kommune plikter å sikre kvalitet i helsetjenesten, hvilket ansvar har dere selv her?

– Vi har jo sviktet. Det er lett å se.

MANGE KLAGER: Kommunedirektøren frykter at det vil komme flere varsler mot legen.

Gjennomgår saken fra 2007 på nytt

Statens helsetilsyn skriver i en e-post til VG at kommunen har et selvstendig ansvar for å sikre forsvarlige helsetjenester, og at dette også gjelder fastlegetjenester.

– Når det gjelder tilsynssaken fra 2007 gjennomgår vi nå den saken på nytt, og kan foreløpig ikke konkludere på om det foreligger svikt i behandlingen av denne, skriver avdelingsdirektør Anne Myhr i Helsetilsynet.

– Vi ser imidlertid allerede nå at det er tydelig at Statens helsetilsyn burde ha vært mer aktive med å opplyse saken, legger hun til.

Statens helsetilsyn vurderer å opprette tilsynssak mot kommunen, med bakgrunn i de tidligere varslene.

Forventer flere varsler

Kommunen har siden august samarbeidet med eksperter på feltet, og har opprettet en kontakttelefon der berørte kan varsle.

– Som lokalsamfunn og organisasjon må vi stålsette oss. Det kommer til å komme frem mye mer og vi kommer til å slite med dette lenge, i flere år, før det blir bra. Vi står sannsynligvis overfor en av de verste overgrepssakene på mange tiår, sier kommunedirektøren.

– Kommer legen til å jobbe i kommunen igjen?

– Nei. Nå skal vi gjøre ting rett som arbeidsgiver, men det er utenkelig at han skal tilbake hit, sier kommunedirektøren.