Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) krever et oppgjør mot hatet skeive møter i Norge. Lørdag går det utsatte Pride-toget i Oslo endelig av stabelen.

Pride-toget i Oslo ble tidligere i sommer utsatt etter skytingen ved London Pub.

Lørdag går toget endelig av stabelen.

– Dette betyr veldig, veldig mye. Vi har tatt gatene tilbake, sier lederen av Oslo Pride, Dan Bjørke, til VG.

– Vi har vist at vi skal ha en by der folk kan være seg selv, hvor man kan elske den man ønsker uten å frykte hverken det ene eller andre, sier han.

Han tror at flere sitter hjemme og synes det er vanskelig å stille opp i dag.

Bjørke sier at de har bedt Oslo kommune rigge opp en krisetelefon.

– Vi som er her i dag skal gå for dem, sa han til NTB tidligere i dag.

Utsatt etter skyting

Zaniar Matapour skjøt og drepte to personer i Oslo natt til 25. juni.

Angrepet fant sted utenfor baren Per på Hjørnet og utestedet London, som er et kjent utested for skeive.

I etterkant av angrepet ble Pride-markeringen anbefalt utsatt av politiet, på grunn av trusselvurderinger.

– Det er på tide å ta et oppgjør med hatet. Hat dreper, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til VG.

– Jeg har et direkte budskap til religiøse ledere. Vi er heldige at vi bor i et land hvor vi har religionsfrihet og alle lever gode liv, uansett om man tror på Jesus, Allah eller intet. Da er det viktig at alle også stiller opp og sørger for at skeive har den samme friheten som alle andre, sier han.

Støre: Oslo-folk tar byen tilbake

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltok også i årets Pride-tog gjennom Oslo sentrum.

– Hva betyr dette?

– Den betyr veldig mye, og det er et tegn på at Oslo-folk tar byen tilbake. Det ligger et alvor rundt 25. juni, men også en standhaftighet om at vi ikke skal la oss true til taushet, svarer Støre.

– Hva må skje nå?

– Vi må forstå hvor det gjenstår arbeid. Jeg gikk sammen med en veteran fra denne bevegelsen. Han fortalt om hvordan det var på 1950-, 60-, og 70-tallet, og hvis noen hadde sagt til ham at han skulle gå over Rådhusplassen i 2022, så hadde han ikke trodd at det var mulig. Så det har vært store fremskritt, men i holdninger i by og bygd, så er det mye som gjenstår, svarer statsministeren.

FEIRER: Erna Solberg feiret Pride lørdag. Her sammen med rådgiver Therese Eia Lerøen og tidligere leder av Høyre studenter, Andreas Oftedal.

Høyre-leder Erna Solberg sier til VG at dette Pride-toget er ekstra viktig for henne.

– Jeg hadde tenkt og gå også den 25. juni, først og fremst for de som ikke tør å gå. Det er kanskje litt flere som er redd nå enn før. Da er det enda viktigere at alle stiller opp og sikrer at alle skeive føler trygghet i vårt samfunn, sier hun til VG.

Krever oppgjør

Etter toget skal blir det holdt flere appeller.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) mener det fortsatt gjenstår mange kamper og viser til at hun nå skal lage en levekårsundersøkelse for skeive og sende lovforslag mot homoterapi til Stortinget.

Om Pride sier hun også:

– Dette viser at vi ikke lar oss true til taushet. Vi tar kampen videre.

Justisminister Emilie Enger Mehl var også en del av det fargerike toget:

– Denne dagen betyr enormt mye. Det viser det samfunnet vi har lyst å være, sier hun til VG.