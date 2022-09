Hyller Pride-toget: − Handler om å feire kjærligheten

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) krever et oppgjør mot hatet skeive møter i Norge. Lørdag går det utsatte Pride-toget i Oslo endelig av stabelen.

Pride-toget i Oslo ble tidligere i sommer utsatt etter skytingen ved London Pub.

Lørdag går toget endelig av stabelen.

– Det er helt fantastisk. Det er et folkehav som skal vise alle sammen at det er kjærlighet som vinner. Det er mangfold vi skal ha, sier lederen av Oslo Pride, Dan Bjørke, til NTB.

– Vi skal ha et samfunn der folk kan få lov til å være seg selv, uten å frykte det ene eller andre, sier han videre.

Han tror at flere sitter hjemme og synes det er vanskelig å stille opp i dag.

Bjørke sier at de har bedt Oslo kommune rigge opp en krisetelefon.

– Vi som er her i dag skal gå for dem, sier han.

FØLELSER: Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og stortingspresident Masud Gharakhani deler en klem før toget.

Utsatt etter skyting

Zaniar Matapour skjøt og drepte to personer i Oslo natt til 25. juni.

Angrepet fant sted utenfor baren Per på Hjørnet og utestedet London, som er et kjent utested for skeive.

I etterkant av angrepet ble Pride-markeringen anbefalt utsatt av politiet, på grunn av trusselvurderinger.

– Det er bra at vi endelig kan ha denne solidaritetsmarkeringen. Mange av oss håpte at vi kunne ha den før sommeren, men det kunne vi dessverre ikke, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til nyhetsbyrået.

– Det handler om å feire kjærligheten, sier han.

1 / 3 MARKERING: En stor folkemengde har møtt opp i Oslo for å gå i tog. KLAR MELDING: «100 % homo, 100 % muslim, 100 % stolt» står det på en av plakatene i toget. FLAGG: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) går i tog og vifter med Pride-flagg lørdag. forrige neste fullskjerm MARKERING: En stor folkemengde har møtt opp i Oslo for å gå i tog.

Krever oppgjør

Gharakhani sier at angrepet før sommeren viser at vi aldri kan ta frihet og demokrati for gitt.

Etter toget skal blir det holdt flere appeller.

Han sier at han skal snakke om oppgjøret med hatet mange skeive opplever i sin tale.

– Det er på tide at vi tar et oppgjør med hatet, sier stortingspresidenten.