Aktiver kart

Busskaos i Oslo: − Sjanseløst

Glatte veier og snø skaper trafikkaos mandag ettermiddag. Ruter melder om store forsinkelser og driftsforstyrrelser i Oslo og Viken.

Ruter melder på sine nettsider at snøværet fører til store problemer i trafikkavviklingen i Oslo og Viken. Det skal gjelde alle linjene fra rute 20 til 79, ifølge Aftenposten.

«Det er større mengder med snø og nedbør. Dette vil kunne føre til at flere linjer får større driftsforstyrrelser med avvik i hele Oslo og Viken. Vennligst sjekk aktive avviksmeldinger og beregn ekstra tid til din reise», skriver Ruter på sine hjemmesider.







Maria Mathisen var på 21-bussen mandag ettermiddag. Hun og de andre passasjerene måtte gå av på Bislett som følge av snøværet.

– Vi fikk beskjed om at det var store problemer på Solli. Flere busser kom seg ikke av gårde. Bussjåføren prøvde å komme seg forbi, men det var sjanseløst. Til slutt stoppet han bussen og sa at Ruter hadde bestemt for å stoppe all busstrafikk.

Meteorologisk institutt sier til VG at snøen vil fortsette til rundt midnatt mandag.

– Det laver ned frem til da. I løpet av natten er det verste over, men det kan henge noen snøbyger igjen. Nå kan det se ut som at det aller verste er over rundt klokken 20:00, sier statsmeteorolog Bentes Wahl.

Ifølge Wahl kan tirsdagen bli en meget fin dag, så folk må bare tvinge seg gjennom mandagen.

– Stort sett skal det bli fint vær i morgen til å måke innkjørselen. Folk må bare komme seg gjennom i dag.

Vegtrafikksentralen Øst melder om svært vanskelige kjøreforhold visse steder i Sør-Norge.

– På mindre veier er det spesielt vanskelige forhold. Rushtrafikken er også begynt, og der går det sakte. Vi har flere vogntog med problemer, på noen av de hendelsene er det begynt å skje ting, sier trafikkoperatør Ole Fredrik Haugen til VG.

Per nå har det ikke vært mange ulykker, men en del stansede kjøretøy.

– Ting tar den tid det tar. Når operatørene er ferdig å brøyte en vei, så må de begynne på nytt kort tid etter. Det snør veldig mye, avslutter Haugen.

Entreprenør med salt og måkebil er på stedet ved Skulleruddumpa etter tre vogntog har fått problemer. Politi og bergingsbil er på vei.

– Det er været, det. Det er glatt på veiene! Det er veldig uheldig at alle tre skulle få stans nærmest samtidig!, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Sven Christian Lie.

– Det er fortsatt usikkert hvor lenge E6 kommer til å være stengt, legger han til.

Like før klokken 13:50 melder politiet at trafikken ruller sakte oppover fra Skulleruddumpa i ett felt. To av tre vogntog skal ha fått på kjetting.

VG oppdaterer saken