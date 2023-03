DREPT: Fevziye Kaya Sørebø (50) ble skutt i bilen sin på Frogner, vest i Oslo, 28. april 2021.

Frogner-drapet: Skal ha truet med å «kverke» Fevziye Kaya Sørebø (50) flere måneder før drapet

OSLO TINGHUS (VG) Flere måneder før han skjøt tobarnsmoren på åpen gate i Oslo, skal familiefaren ha sagt at han ville «kverke» henne, ifølge en ansatt i forsikringsselskapet Tryg.

Pengekonflikten mellom Fevziye Kaya Sørebø (50) og mannen som nå er tiltalt for å ha drept henne, har vært sentral i rettssaken mot 41-åringen.

Tirsdag vitnet en ansatt i forsikringsselskapet Tryg Forsikring, som var involvert i søksmålet på mannens side, om en telefonsamtale som skal ha funnet sted i midten av januar 2021, tre måneder før drapet.

– Han ringte meg og var veldig frustrert over den dommen, sier den ansatte i Tryg Forsikring om den nå drapstiltalte mannen.

– Jeg forsto det slik at han hadde ikke var blitt trodd på et eneste punkt av retten. Da sa han til meg: «Hvis dette resultatet står seg til sist, så skal jeg kverke ’a».

Tok ikke trusselen alvorlig

Noen uker tidligere, julen 2020, hadde mannen tapt mot Sørebø i tingretten i et sivilt søksmål som omhandlet flere byggeprosjekter.

Han ble dømt til å betale tobarnsmoren nesten 12 millioner. Han anket.

Den ansatte i Tryg Forsikring forteller at han aldri tok trusselen alvorlig.

– Jeg har ikke et sekund tenkt at det kunne ...

Han tar en pause.

– Jeg tenkte aldri den tanken.

– Jeg var opptatt av å snu dommen. Vi tenkte at denne dommen må det være mulig å snu, sier han.

Men før saken fikk en ny behandling, ble Fevziye Kaya Sørebø skutt ni ganger i hodet.

Info Dette er saken 28. april 2021 ble Fevziye Kaya Sørebø (50) skutt og drept.

En mann er tiltalt for drapet. Han har erkjent straffskyld både i avhør og i retten.

Før drapet, var Sørebø og den drapstiltalte i en pengekonflikt som hadde pågått over tid.

Konflikten var knyttet til flere byggeprosjekter, blant annet oppføringen av en luksusbolig på Oslo vest.

Den tiltalte tapte erstatningssaken Sørebø hadde mot ham, og saken skulle opp for lagmannsretten da Sørebø ble drept.

Sørebø og hennes avdøde ektemann etterlot seg to døtrene tenårene som begge var til stede da rettssaken mot tiltalte startet i mandag 6. mars. Vis mer

Den nå drapstiltalte mannen har tilstått drapet både under politiavhør og i retten.

Et av de store spørsmålene tingretten forsøker å belyse, er hvorvidt drapet skjedde i affekt eller om det var planlagt.

Mannen sier selv han tok avgjørelsen der og da.

– Jeg klarer ikke beskrive det på noen måte. Det bare rant over for meg, der og da. Det var som om det brant inni kroppen, svarte mannen forrige uke på aktors spørsmål om hvorfor han skjøt.

Påtalemyndigheten mener imidlertid en rekke meldinger fra blant annet mannens nærstående, tyder på at drapet kan ha vært planlagt.

Etter telefonsamtalen med mannen, skrev den forsikringsansatte en e-post til kolleger hvor han omtalte ham som «en urovekkende type».

– Jeg skrev: «Nå må vi komme på banen. Han har truet med media og sa han kunne komme til å kverke henne hvis dommen sto», gjenforteller den forsikringsansatte i retten.

Tryg Forsikring ville først ikke ta på seg ansvaret for kostnadene i forbindelse med det sivile søksmålet, forteller den ansatte.

Så snudde de, mye fordi de var overbevist på at mannen kom til å vinne i tingretten.

Tapet på nesten 12 millioner, hadde de ikke sett for seg.

I RETTEN: Forsvarer Ole Petter Drevland diskuterer med aktor Aud Kinsarvik Gravås i Oslo tinghus.

– Hvor mye av de 12 millionene ville dere dekke? spør den drapstiltalte mannens forsvarer Ole Petter Drevland.

– Det var aldri et tema, fordi man tenkte at dette kunne man snu, svarer den forsikringsansatte.

Forsvarerne har tidligere sagt at 41-åringen forfalt etter dommen mot ham.

– Han har ikke fungert som far for barna, ikke som ektemann, han har vært sykemeldt og firmaet har gått til grunne. Så det har vært et menneskelig forfall siden den gang, sa Drevland til VG forrige uke.

