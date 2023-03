DREPT: Fevziye Kaya Sørebø (50) etterlot seg to døtre. De ber om i underkant av fire millioner kroner i erstatning som følge av drapet på moten.

Frogner-drapet: Mistet moren – ber om 4 millioner i erstatning

OSLO TINGHUS (VG) Da Fevziye Kaya Sørebø ble skutt på åpen gate i Oslo, ble tenåringsdøtrene hennes foreldreløse. I dag fremmet de krav om erstatning i retten.

– Penger kan ikke bøte på tapet av en mor, men økonomisk skal man i hvert fall settes i samme situasjon som man var i før dødsfallet, med tanke på forsørgelse, sier døtrenes bistandsadvokat Ida Andenæs til VG.

28. april 2021 ble tobarnsmoren Fevziye Kaya Sørebø skutt i hodet på åpen gate på Frogner.

Torsdag møtte tenåringsdøtrene hennes i tingretten for fjerde dag på rad. Overfor dem satt den 41 år gamle tidligere familievennen som er tiltalt for drapet.

Mannen har erkjent drapet både i retten og i politiavhør.

Torsdag presenterte døtrenes bistandsadvokater erstatningsbeløpet de fremmer i retten.

Totalt er det samlede beløpet på litt under 4 millioner kroner: 3 929 259 kroner.

Beløpet er en sammenstilling av tre ulike beregninger: forsørgertapserstatning, oppreisningserstatning og påløpte utgifter som følge av drapet, forklarte bistandsadvokat Tale Hagtvedt da hun presenterte tallene i tingretten torsdag.

– Hvordan har jentene hatt det siden drapet?

– Jeg tror egentlig ikke det går an å beskrive det, for en som ikke har opplevd det selv. Man er plutselig foreldreløs, i svært ung alder. Det er åpenbart helt livsendrende, på alle mulige plan, sier bistandsadvokat Andenæs.

Søstrene har vært til stede i tinghuset hver dag siden rettssakens start mandag 6. mars, men har forlatt salen under noen deler, som da morens obduksjonsrapport ble fremlagt torsdag.

– Det har selvfølgelig vært tøft å komme hit til tingretten i en sak som handler om at moren din har blitt drept. Samtidig tror jeg at det har vært positivt å komme i gang med dette, og kanskje få en avslutning og svar på noen av de spørsmålene man har, sier Andenæs.

BISTÅR DØTRENE: Advokat Ida Andenæs sitter ved siden av tenåringsjentene i retten.

Den nå drapstiltalte mannen og tobarnsmoren på Frogner hadde vært involvert i en sivil tvist i lang tid før drapet skjedde.

Kjernen i konflikten var at Fevziye Kaya Sørebø mente mannen skyldte henne et større pengebeløp.

I desember 2020 fikk hun medhold fra domstolen.

Mannen ble dømt til å betale Sørebø nesten 12 millioner kroner i erstatning. Han anket.

UFERDIG: «Spøkelseshuset» på Frogner er kjernen i konflikten mellom den drapstiltalte mannen og tobarnsmoren på Frogner som han skjøt.

150.000 til sikkerhetstiltak

Dommen utløste et «menneskelig forfall» hos den nå drapstiltalte mannen, sa hans forsvarer i retten.

I ukene før drapet skrev en nærstående av mannen at han «skulle ha tak i F for å sette en kule i hodet hennes for det som skjer i livet hans» i en melding.

Av erstatningen er 150.000 kroner ment å gå til å dekke utgifter til et privat sikkerhetstiltak ved boligen til døtrene.

– Vi er av den oppfatning at det ikke er grunnlag for å stille vår klient til ansvar for å dekke utgifter knyttet til sikkerhetstiltaket i boligen, sier forsvarer Marius Ihlebæk til VG i en tekstmelding.

TIL MINNE: I dagene etter drapet lå det blomster på bakken der det skjedde.

Mannens forsvarere mener drapet skjedde i affekt, med andre ord at det ikke var planlagt.

Mannen selv har sagt han bare måtte tømme seg for frustrasjon.

– Jeg klarer ikke beskrive det på noen måte. De bare rant over for meg, der og da. Det var som om det brant inni kroppen, svarte han da han ble spurt i retten hvorfor han skjøt.

Totalbeløpet skal deles ulikt mellom døtrene på grunn av aldersforskjellen. Den eldste datteren, som snart skal fullføre videregående skole, skal få mindre enn den yngste.

Bistandsadvokatene ber om at den yngste datteren på 16 år skal få 2 481 911 kroner totalt i erstatning, mens den eldste skal få 1 447 348 kroner.

Forsvarerne til den drapstiltalte mannen opplyser til VG at de kommer til å gjennomgå tallene i helgen og vurdere hvorvidt de vil fremme et motforslag.

